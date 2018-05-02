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Союз журналистов России
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В Афганистане погибли деcять журналистов
Актуально » Главные новости — 2-мая-2018 — прочитано 12 раз
Позже в провинции Хост неизвестным был убит ещё один журналист, говорится на сайте СЖР.
Два взрыва, совершённых смертниками, прогремели с интервалом 20 минут в центре Кабула. После первого взрыва на место трагического события прибыли спасатели и журналисты. В толпе, как выяснилось позже, был ещё один смертник, подорвавший себя, когда вокруг собралось много людей. В итоге погибли несколько десятков человек, много раненых. Среди погибших коллег - представители разных стран, журналисты с Ближнего Востока и европейцы.
Генеральный секретарь МСЖ Энтони Беланже назвал случившееся настоящей трагедией для журналистов всего мира.. Журналисты просто выполняли свой профессиональный долг, сказал Беланже и подчеркнул - этот акт терроризма ещё раз продемонстрировал, что Афганистан многие годы остаётся самым опасным местом мира для журналистов; при этом, мер, предпринимаемых властями страны для обеспечения безопасности журналистов, явно недостаточно.
Союз журналистов России выражает искренние и глубокие соболезнования близким и коллегам погибших и обращается к властям Афганистана приложить все усилия для скорейшего расследования этих жестоких преступлений.