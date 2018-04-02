Союз журналистов России

Саратовское отделение Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы истории страны Поздравления О нас Контакты Популярные новости: ЧИНЧИКОВА Эльвира Васильевна Актуально » Летопись » Читать... ТЮХМЕНЕВ Валентин Иванович Актуально » Летопись » Читать... СУВОРОВ Владимир Андреевич Актуально » Летопись » Читать... « Апрель 2018 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

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Телеграм-канал «Первый Фестивальный», деятельность которого направлена на публичное регулирование конкурсно-фестивальной среды, создание информационной площадки по обмену опытом между педагогами, публикация образовательного контента для обучающихся творческим дисциплинам, а также практикующих творческих работников.

Редакция канала проводит очные и заочные аудиты творческих фестивалей и конкурсов и выявляет их достоинства и недостатки, подробно разбирает отдельные выступления участников творческих телепроектов (Голос, Песни, Танцы), публикует советы членов жюри конкурсов и фестивалей, а также действующих педагогов, рассказывает о творческом опыте признанных профессионалов творческих профессий, делится образцовыми примерами из мирового опыта по созданию творческих номеров и мероприятий, дает исторические справки о значимых фактах в сфере культуры.

Каждый из вас может подать заявку на аудит творческого фестиваля и конкурса, поделиться опытом творческой и педагогической деятельности, а также стать героем публикации канала.

Для этого необходимо – установить на свой телефон приложение мессенджера Telegram (также доступна web-версия), пройти несложную регистрацию, подписаться на канал «Первый Фестивальный» https://t.me/FirstFest, написать редакции канала свои вопросы или предложения https://t.me/ArtOtryad (@ArtOtryad).



 Всероссийская перепись творческих работников, по итогам которой будет выпущен Альманах «Творческая Россия», в первое издание (ver.1.0) которого войдут по 50 творческих единиц/коллективов от каждого из 85 регионов России в следующих категориях:

- Хореография (любое направление, любой количественный состав участников)

- Вокал (любое направление, любой количественный состав участников)

- Инструменталистка (любой инструмент, любое направление, любой количественный состав участников)

- Конферанс (здесь же поэты, поэты-песенники, иные артисты разговорного жанра)

- Фотография (здесь же художники, дизайнеры, архитекторы)

Альманах будет размещен в мессенджере Telegram, в 5 разных каналах, соответствующих содержанием каждой из вышеуказанных категорий и станет самой большой творческой видео интернет-витриной, с использованием современных коммуникационных технологий, когда-либо выпускаемой в России. В первое издание (ver.1.0) Альманаха войдет информация о 21 250 участниках проекта, удобно каталогизированная по сфере творческой деятельности и региону базирования.

Альманах будет бесплатно доступен к использованию любому желающему, а информация о нем будет отправлена высшим должностным лицам российских регионов и крупных городов, а также продюсерам, организаторам федеральных творческих мероприятий и имеющих общероссийское значение, организаторам творческих мероприятий в российских регионах и крупных городах, видным деятелям культуры и искусств, в дирекции крупных федеральных творческих фестивалей, где участие для конкурсантов является бесплатным.

Основная цель проекта – мультикультурный обмен опытом и традициями между регионами, а также создание исторической памяти о культурной жизни России.

Критерии отбора – экспертное мнение административного состава профсоюза «АртОтряд», экспертное мнение редколлегии Telegram-канала «Первый Фестивальный», рекомендации к размещению высшего руководства регионов России, а также профильных министерств.



Для того чтобы участвовать в отборе на размещение в Альманахе «Творческая Россия» необходимо:

- Соответствовать своей деятельностью одной из вышеуказанных категорий (неважно какой статус имеете Вы или ваш коллектив – национального оркестра или ансамбля, или самодеятельного творческого объединения или единицы – для нас, в первую очередь, важно качество и/или необычность творчества, отражающего национальную или современную культуру).

- Установить на свой телефон приложение мессенджера Telegram (также доступна web-версия), пройти несложную регистрацию, подписаться на канал «Первый Фестивальный» https://t.me/FirstFest

- Отправить сообщение на адрес https://t.me/ArtOtryad (@ArtOtryad), в котором указать: ФИО творческой единицы или руководителя коллектива (является заявителем), возраст, контактные данные – телефон и E-mail, краткий рассказ в произвольной форме об истории творческой деятельности, перечень достижений на поприще творческой деятельности, видеоролик (как специально загруженный в сообщение, так и присланный в виде ссылки) с выступлением в максимально имеющимся качестве (влияет на отбор!) – для фотографов и художников видеоролик с работами (желательна личная презентация), для поэтов – чтение собственных стихов, для конферансье – нарезка с выходами или так же чтение стихов и т.п. ВНИМАНИЕ! К отбору принимаются только «живые» выступления, профессиональные клипы, где звуковая дорожка сведена – не рассматриваются.

- Ожидать результатов отбора, о которых будет сообщено индивидуально.

Каждый участник прошедший отбор получает #хэштег с названием региона базирования, индивидуальную ссылку на портфолио, также обсуждаемо использование индивидуального #хэштега, электронную версию (для распечатки) сертификата – о включении в Альманах с перечислением данных о творческом коллективе/единице, руководителе/педагоге, территориальном месте базирования и образовательной или иной организации, возможность участия, в качестве эксперта, в формировании контента Телеграм-канала «Первый Фестивальный».



ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Участие в проектах профсоюза «АртОтряд» - «Первый Фестивальный», Всероссийская перепись творческих работников, Альманах «Творческая Россия» носит исключительно НЕКОММЕРЧЕСКИЙ характер и является БЕСПЛАТНЫМ, если иное не оговорено с руководством профсоюза. О любых попытках взимания денежных средств за размещение той или иной информации в проектах профсоюза просьба сообщать на https://t.me/ArtOtryad, либо на E-mail или по телефонам указанным в контактах.

- В силу исполнения предыдущего пункта, администрация профсоюза «АртОтряд» не размещает контактные данные в любом их виде на публичных страницах реализуемых проектов.

- Администрация профсоюза «АртОтряд» обязуется не передавать ваши данные третьим лицам, без вашего на то разрешения. В случае, если информацией о вас заинтересуется продюсер, организатор того или иного мероприятия или иное лицо, имеющее желание работать с вами – администрация профсоюза «АртОтряд» проверит репутацию и намерения лица, запрашивающего информацию, после чего известит вас о данном событии со своим резюме о ситуации – на получение от вас указаний по дальнейшим действиям (передача контактных данных).



Председатель профсоюза «АртОтряд» Антон Шишкин:

«Мы - люди участвующие в организации творческих фестивалей, находящиеся среди членов жюри – имеем возможность наблюдать все многообразие культурной жизни России, индивидуальность и самобытность каждого ее уголка. Но таких как мы – немного. Если говорить о многообразии культуры – то подобное есть только в Москве. Остальные регионы, к сожалению, в большинстве своем вынуждены довольствоваться только местными творческими коллективами и только своей национальной культурой при этом - имея весьма небольшие возможности также показывать ее на других землях. Конечно, есть исключения – Татарстан – доходы которого позволяют показывать и представлять свой национальный праздник «Сабантуй» не только в каждом регионе России, но и во многих странах мира. Но такие возможности доступны немногим. Для разрешения ситуации наш профсоюз запустил два проекта - Телеграм-канал «Первый Фестивальный» и Всероссийскую перепись творческих работников, итогом которой станет выпуск Альманаха «Творческая Россия». Первый – позволит создать единую площадку по обмену опытом между творческими людьми по всей стране, а второй – публичную витрину творчества этих людей. Например – сегодня рядовой концерт в Уфе на День города представляет собой сборник из современного, популярного творчества и национальной культуры башкирского региона. Мы же хотим изменить подход к организации таких мероприятий – чтобы присутствовала культура, например, из Сибири, Якутии, Чечни, с Урала и т.д. Здесь опять стоит вспомнить Татарстан – несколько лет назад в этой республике проводился музыкальный фестиваль «Сотворение Мира», где в течение дня, на двух сценах, поочередно выступали музыканты из разных уголков земного шара – представляя национальную музыку и взгляд своей страны на модные музыкальные тенденции – от этники до рока, от коммерческой музыки до классики и оперы. Конечно, это большие финансовые бюджеты и многие сложности с организацией. Но, пригласить несколько солистов и один танцевальный коллектив из соседней, а то и из республики или области, находящихся на другом конце страны, сегодня доступно каждому региону. Пусть это будут самодеятельные коллективы или вокалисты – главное чтобы качество их выступлений было на высоте. Ведь в данном случае дополнительные траты возникают только на транспорт. Именно подобный культурный обмен мы инициируем сегодня, решая первоочередную задачу – публично представляя тех, кого можно пригласить».





Общественная организация

«Профессиональный союз творческих работников «АртОтряд»



Адрес: Москва, Россия

123022, ул. 2-я Звенигородская, 13/14

E-mail: artotryad@mail.ru

Тел.: +7 (927) 424 65 56

+7 (937) 620 05 07



Telegram: @ArtOtryad

Web: www.artotryad.wixsite.com/arto

Первый Фестивальный: https://t.me/FirstFest

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