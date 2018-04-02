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Подходит к завершению период предоставления отчетности за 2017 год в Минюст РФ
Актуально » Главные новости — 13-апреля-2018 — прочитано 25 раз
Вниманию НКО! Подходит к завершению период предоставления отчетности за 2017 год в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области!
«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области (далее – Управление) напоминает всем зарегистрированным некоммерческим организациям, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации они обязаны ежегодно, в срок не позднее 15 апреля, представлять в Управление отчетность о своей деятельности за прошедший год, в зависимости от организационно-правовой формы организации.
Религиозные организации представляют отчетность в Управление в соответствии с требованиями Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в случае, если они получили в течение прошедшего года денежные средства и иное имущество от иностранных источников.
Исполнение требований законодательства некоммерческими организациями в части предоставления ежегодной отчетности в уполномоченный орган, а также отчетности в налоговые органы, органы статистики – это подтверждение статуса действующего юридического лица, подтверждение серьезности намерений некоммерческой организации осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и устава в текущем году.
Предоставление отчетности в органы юстиции имеет важное значение для НКО в случае, если организация планирует осуществлять деятельность социально ориентированной некоммерческой организации, планирует к реализации свои проекты, на осуществление которых может быть предоставлена субсидия (грант) за счет бюджетных средств, а также получено иное внебюджетное или частное целевое финансирование.
Несвоевременное представление или непредставление отчетности является административным правонарушением, предусмотренным ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает санкции в виде штрафа для юридического лица от 3 до 5 тысяч рублей. Неоднократность такого нарушения может повлечь принудительную ликвидацию некоммерческой организации по решению суда и исключение из единого государственного реестра юридических лиц некоммерческой организации.
Подробную информацию о сроках и формах предоставления ежегодной отчетности некоммерческих организаций можно получить на сайте Министерства юстиции Российской Федерации www.minjust.ru и на сайте Управления: www.to64.minjust.ru.
Также получить подробную информацию о составе и формах отчетности, а также сдать отчет в электронном виде без наличия электронной цифровой подписи можно на Информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций www.unro.minjust.ru.
В этом году отчетность некоммерческими организациями может быть предоставлена в Управление по 16 апреля 2018 года включительно, поскольку 15 апреля - выходной день.»