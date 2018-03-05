Для саратовских СМИ пройдет дискуссионная площадка Актуально » Главные новости — 28-марта-2018 — прочитано 8 раз Дискуссионная площадка пройдет 30 марта 2018 года в СГАУ имени Н.И.Вавилова по адресу Театральная площадь, д.1.

В начале программы - Открытое заседание Правления Саратовского регионального отделения Союза Журналистов России, посвященное приему новых членов СЖР. Заявления на вступление в СЖР подали 30 человек!



Затем состоится заседание за круглым столом на тему «Журналистский проект как гражданский поступок». В нем примут участие журналисты, руководители СМИ Саратовской области, авторы проектов. Дискуссия об ответственности журналистов за точность и достоверность фактов завершится обращением к журналистскому сообществу. Затем участники дискуссионной площадки смогут получить новые знания и высказать свою точку зрения на семинаре по вопросам освещения межнациональных и межконфессиональных вопросов в СМИ. В это же время рабочая группа будет обсуждать проект положения о конкурсе социальных проектов, который будет организовывать и проводить саратовское региональное отделение СЖР.

Начало работы в 10.00. Приглашаем к дискуссии единомышленников.