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Союз журналистов России
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Заявление Саратовского регионального отделения Союза журналистов России
Актуально » Главные новости — 15-марта-2018 — прочитано 112 раз
14 марта в Саратове начался беспрецедентный судебный процесс против журналистов. Заместитель председателя Саратовского областного суда Виктор Журавлев подал иск в суд к ИА «Взгляд-инфо», в котором просит своих коллег-судей обязать агентство опубликовать опровержение и удалить оспариваемые материалы, взыскать сумму в 2 млн. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
Впервые в нашей области действующий судья и руководитель судебной инстанции подает в суд на журналистов и СМИ. Претензии у истца не только к антикоррупционным материалам, касающимся возможного конфликта интересов в саратовской судебной системе, но и юмор в шуточных рубриках. Все это вызывает тревогу. Учитывая статус истца, можно расценить обращение в суд как злоупотребление судебной властью. Мы получили сигнал наступления на свободу слова, игнорирование главной функции СМИ – осуществление общественного контроля за действиями власти.
Корреспонденты ИА «Взгляд-инфо» объективно занимаются журналистскими расследованиями, вскрывают, в том числе пороки и нравы саратовского правосудия, рассказывают о громких уголовных делах в отношении судей, свою работу делают профессионально, пользуются доверием общества и коллег. Возглавляет коллектив член правления нашей организации Николай Лыков. И если есть сомнения у Виктора Журавлева в объективности журналистов, то он бы мог воспользоваться правом на ответ, который редакция обязана разместить на своем информационном ресурсе, подчиняясь требованиям Закона РФ о СМИ. Можно было бы инициировать публичное разбирательство конфликта, обратившись в органы саморегулирования регионального отделения СЖР, конкретно в Комиссию по информационным спорам. Это рекомендуемая процедура досудебного разбирательства обстоятельств конфликта, возникшего в результате публикаций в СМИ.
Но эта демократическая процедура проведения общественной дискуссии с участием заинтересованных сторон была проигнорирована. Суд начался, и журналисты будут отражать его подробности. Позиция журналистского сообщества неизменна: Союз журналистов отстаивает принципы свободы слова, права высказывать и распространять мнения в СМИ, предавать гласности факты злоупотребления властью. Мы выражаем солидарность с коллегами ИА «Взгляд-инфо».
Лидия Златогорская, председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.