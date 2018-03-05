Обращение коллектива ИА "Взгляд-инфо" к журналистскому сообществу Актуально » Главные новости — 14-марта-2018 — прочитано 603 раз В российской судебной практике произошел беспрецедентный случай. Действующий судья обратился с иском к СМИ и редактору.

Пионером стал заместитель председателя и член президиума Саратовского областного суда Виктор Журавлев. Он просит своих коллег, встроенных в местную судейскую вертикаль, обязать ИА "Взгляд-инфо" опубликовать опровержение, удалить оспариваемые материалы и взыскать в свою пользу 1,5 млн. рублей с информационного агентства, а также 500 тысяч – с главного редактора Николая Лыкова.

Причиной такого шага, по мнению редакции, явились статьи о возможном конфликте интересов Виктора Журавлева и его детей - Дмитрия и Елены. Дмитрий Журавлев работал ранее зампрокурора в прокуратуре Саратовского района, сейчас – в прокуратуре Волжского района Саратова, которая направляет на рассмотрение в суды уголовные дела (некоторые из них доходят до президиума в составе с отцом), возбуждает административные дела, пересмотр которых также осуществляется в областном суде. Дочь Елена трудится судебным представителем в саратовском отделении Центробанка, интересы которого она не раз отстаивала в судах общей юрисдикции. Этой теме посвящено журналистское расследование агентства "Папа в суде, журавль в небе".

Кроме того, порочащими честь и достоинство Виктор Журавлев просит признать и материалы литературного мистификатора Дениса Полишинеля, а именно тексты, в которых упоминается персонаж "Витя НДС" – собирательный образ саратовского коррупционера. Зампред облсуда, судя по содержанию иска, узнал в "Вите" самого себя.

Вопреки Гражданскому процессуальному кодексу, Журавлев указывает в заявлении не место жительства, а место работы - Саратовский областной суд, прикладывая для убедительности номер своего служебного телефона. Иск будто бы подан так, чтобы принимавший его к производству судья на сомневался в том, кто именно обратился с заявлением и какое решение надлежит вынести.

Мы полагаем, что подобное поведение господина Журавлева, как и запущенной им против нашего агентства "судебной машины", является формой цензуры, ограничением свободы слова и дискредитирует вертикаль власти. На наш взгляд, редакции решили отомстить за многолетнее внимание к порокам и изъянам судейской корпорации.

«Господин Журавлев не побоялся подать иск накануне президентских выборов, в самый разгар избирательной кампании. Мне трудно заподозрить истца в политической близорукости, но раз он сontra rationem пошел на отчаянный шаг, значит - процесс для него и карьеры его детей является судьбоносным, а победа компенсирует все имиджевые риски. Но Журавлев не видит политическое измерение конфликта, вероятно, забывая о том, что доверие судам и носителям черных мантий является интегральным показателем общественного согласия, легитимности государства и его институтов.

Когда судьи, простите за каламбур (здесь он уместен), поручают судьям судить прессу, а в ее лице и все общество, по закону и справедливости задающее вопросы о коррупции, то они и есть самые изощренные бунтовщики и революционеры", - отметил главный редактор ИА "Взгляд-инфо" Николай Лыков.

Первое заседание по иску Журавлева к журналистам состоится в 14.30 14 марта, в среду, в Волжском районном суде Саратова (улица Некрасова, 17, кабинет №22), судья Дмитрий Серов.

Мы обращаемся к нашим федеральным и региональным коллегам с просьбой поддержать нас в отстаивании конституционных принципов и права на профессию. Редакция готова сопротивляться и пасть жертвой в нечестной игре, но ведь завтра придут за остальными - теми, кому еще позволительно называться независимыми.

http://www.vzsar.ru/editor/sydnyy-den-viktora-jyravleva