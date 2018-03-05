Саратовские журналисты приняли участие во всероссийском медиафоруме Актуально » Главные новости — 6-марта-2018 — прочитано 39 раз



В этом году масштабный форум, собравший около 500 журналистов информагентств, теле- и радиоканалов, печатных и интернет-изданий со всех уголков страны, впервые проводился совместно с Союзом журналистов России. Возможность стать участниками форсайт-сессии, профильных площадок, творческих встреч и пленарного заседания с участием Президента РФ Владимира Путина у саратовцев появилась, благодаря победам во всероссийских конкурсах – «Правда и справедливость» и «Почему я иду на выборы». Всего от Саратовской области лауреатами стали семь человек.



Торжественная церемония награждения победителей конкурсов прошла в первый день форума, 28 февраля. Награды журналистам вручили представители Центрального штаба ОНФ, депутаты Госдумы Ольга Тимофеева, Наталья Костенко, Николай Будуев, а также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.



По словам Соловьева, на конкурс «Почему я иду на выборы», который Союз журналистов России проводил совместно с Народным фронтом, пришло несколько сотен работ.



- Мы должны были сделать непростой выбор – авторы всех присланных материалов отлично справились с задачей ответив на вопрос «Почему я иду на выборы». Благодарю их за участие и от души поздравляю победителей! – резюмировал руководитель «Союза журналистов России».



- В моей жизни не было ни одного случая, когда бы я пропустила день голосования. И сына так старалась воспитывать - он тоже считает, что нужно обязательно ходить на выборы всех уровней. А что касается форума, впечатления самые позитивные, почерпнула для себя много полезного, познакомилась с интересными людьми – огромное спасибо организаторам! - поделилась одна из лауреатов конкурса «Почему я иду на выборы Елена Поздеева.



Участники медиафорума в Калининграде делятся впечатлениями:



Ирина Лихоман, корреспондент газеты «Московский комсомолец в Саратове»., в журналистике – более 20 лет, тематика – социально экономическая, правозащитная. Лауреат престижных всероссийских конкурсов для журналистов, среди которых национальная премия в области финансовой журналистики «Медиа-капитал», конкурс Минфина РФ «Дружи с финансами», конкурс публикаций о проблемах местного самоуправления «Власть народная» и проч.



Конкурс ОНФ «Правда и справедливость», по признанию Ирины Лихоман, в прямом смысле слова открыл новые горизонты. Позволил познакомиться с потрясающе красивым Калининградом, встретиться с президентом страны, пообщаться с коллегами из других регионов, обсудить на профильных площадках медиафорума наболевшие проблемы печатных СМИ.

Но самое главное – публикация, представленная на конкурс, стала доступна для ознакомления не только жителям Саратовского региона. Статья «Без пыла и жара», о проблемах питания в дошкольных учреждениях, размещена в открытом доступе на сайте фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Проблема вышла за пределы региона, а это значит, что она не останется незамеченной, и рано или поздно будет разрешена. Ведь как сказал словенский писатель Жарко Петан, «здоровое общество перенесет даже нездоровую критику».

В Калининграде с 28 февраля по 2 марта прошел медиафорум Общероссийского народного фронта независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», в работе которого приняли участие журналисты из Саратова.В этом году масштабный форум, собравший около 500 журналистов информагентств, теле- и радиоканалов, печатных и интернет-изданий со всех уголков страны, впервые проводился совместно с Союзом журналистов России. Возможность стать участниками форсайт-сессии, профильных площадок, творческих встреч и пленарного заседания с участием Президента РФ Владимира Путина у саратовцев появилась, благодаря победам во всероссийских конкурсах – «Правда и справедливость» и «Почему я иду на выборы». Всего от Саратовской области лауреатами стали семь человек.Торжественная церемония награждения победителей конкурсов прошла в первый день форума, 28 февраля. Награды журналистам вручили представители Центрального штаба ОНФ, депутаты Госдумы Ольга Тимофеева, Наталья Костенко, Николай Будуев, а также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.По словам Соловьева, на конкурс «Почему я иду на выборы», который Союз журналистов России проводил совместно с Народным фронтом, пришло несколько сотен работ.- Мы должны были сделать непростой выбор – авторы всех присланных материалов отлично справились с задачей ответив на вопрос «Почему я иду на выборы». Благодарю их за участие и от души поздравляю победителей! – резюмировал руководитель «Союза журналистов России».- В моей жизни не было ни одного случая, когда бы я пропустила день голосования. И сына так старалась воспитывать - он тоже считает, что нужно обязательно ходить на выборы всех уровней. А что касается форума, впечатления самые позитивные, почерпнула для себя много полезного, познакомилась с интересными людьми – огромное спасибо организаторам! - поделилась одна из лауреатов конкурса «Почему я иду на выборы Елена Поздеева. Ирина Лихоман, корреспондент газеты «Московский комсомолец в Саратове»., в журналистике – более 20 лет, тематика – социально экономическая, правозащитная. Лауреат престижных всероссийских конкурсов для журналистов, среди которых национальная премия в области финансовой журналистики «Медиа-капитал», конкурс Минфина РФ «Дружи с финансами», конкурс публикаций о проблемах местного самоуправления «Власть народная» и проч.Конкурс ОНФ «Правда и справедливость», по признанию Ирины Лихоман, в прямом смысле слова открыл новые горизонты. Позволил познакомиться с потрясающе красивым Калининградом, встретиться с президентом страны, пообщаться с коллегами из других регионов, обсудить на профильных площадках медиафорума наболевшие проблемы печатных СМИ.Но самое главное – публикация, представленная на конкурс, стала доступна для ознакомления не только жителям Саратовского региона. Статья «Без пыла и жара», о проблемах питания в дошкольных учреждениях, размещена в открытом доступе на сайте фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Проблема вышла за пределы региона, а это значит, что она не останется незамеченной, и рано или поздно будет разрешена. Ведь как сказал словенский писатель Жарко Петан, «здоровое общество перенесет даже нездоровую критику».