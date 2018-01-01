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Памяти Нины Валентиновны Шаталиной



В Саратове не стало сегодня человека, без которого всякому пишущему, и всякому говорящему, и всякому надеющемуся – станет во сто крат и говорить, и писать, и надеяться труднее. Умерла Нина Валентиновна Шаталина, один из самых, может быть, талантливых журналистов, один из самых талантливых учеников шестидесятых. Как о времени физиков и лириков принято говорить о той поре, но шестидесятые – это в большей степени время учителей и учеников. Само время учило? На собственном своём примере? На собственных своих ошибках и романтически-беззащитно-уязвимых порывах? Да, пожалуй. Но проводниками этих таких важных для человечности огромной страны уроков были учителя – в городах, в посёлках и деревнях, в столицах, и на окраинных улочках. И вот я думаю, что Нина Валентиновна до последнего дня, до последнего глотка воздуха оставалась верной ученицей шестидесятых годов, не утратила ни по-детски открытого взгляда на мир, ни доброты (скажите сейчас про кого-нибудь – «добрый человек», вас не всякий поймёт), ни безусловного преклонения перед словом, книгой, филологической верой.

Когда впервые я увидел Нину Валентиновну в 2004 году, в редакции журнала, она, робея, вытащила из сумки папку с напечатанными на машинке статьями, очерками, эссе. И в первом же говорилось о Ларисе Викторовне и Юрии Викторовиче Трифоновых – учителях-шестидесятниках милостью Божьей, тех самых легендарных педагогах земли Саратовской, чьими силами сначала в Ягодной Поляне поднялась, как на крыльях, школа и превратилась в настоящий Храм знаний, а после, в восьмидесятых уже, в Дубках был открыт первый и до сих пор единственный в России школьный литературно-краеведческий музей – «Современник». И мне сейчас вспоминается, как в девятом или в десятом году, вместе с замечательным нашим кинорежиссёром-документалистом Дмитрием Луньковым, мне посчастливилось побывать на одной из встреч в «Современнике», когда перед ребятами посёлка выступали известные писатели, журналисты, режиссёры, и мне только оставалось повторять – да такого в наши равнодушные дни не бывает. «Бывает! – шепнул мне на ухо Дмитрий Алексеевич, – пока есть такие Учителя, как Трифоновы, и такие Ученики, как Шаталина…»



С Ниной Валентиновной мы стали не просто друзьями, коллегами, как говорится. Для нашей семьи она стала родным человеком. Я и Наташа могли говорить с Ниной Валентиновной обо всём, подсмеиваться друг над другом, подбадривать в трудную минуту. И не раз случалось, что Нина Шаталина – каким-то непостижимым образом – умела помочь тебе, поддержать, сказать или сделать то, что потом оказывалось тебе в помощь. Думаю, она всю себя раздарила людям, весь свой свет, живущий в её чистой и благородной душе, расплескала.

Как-то, помню, вернулась Нина Валентиновна из родной своей Ягодной Поляны, что под Саратовом, и звонит – давайте, говорит, повидаемся. А дело в конце июня, всё заботы каких-то «неотложные». Но я всё же выбрался, а Шаталина мне баночку протягивает с вареньем земляничным и широко-широко улыбается: «Вот, прямо там собрала и сварила. Это не лесная клубника, это настоящая земляника – целебная! Зимой от любой хвори поможет!» И самое интересное, что зимой, приболев маленько и даже попав в больницу, я вспомнил о той землянике, и она мне, кажется, помогла…

Вот ещё любопытный документ – это письмо-телеграмма, которую Нина Валентиновна отправила когда-то родной своей школе, не сумев, наверное, приехать к сорокалетию со дня её основания.

«Педагогический коллектив Ягоднополянской школы во главе с её директором Фёдоровой Татьяной Ивановной, главного библиотекаря, обслуживающий персонал, воспитанников школы и мою, единственно оставшуюся в селе, учительницу Марианну Михайловну Лаврикову поздравляю с солидной датой – 40-летием открытия новой школы.

Вы все выбрали в жизни не лёгкий путь. Поэтому желаю учителям терпения – в нём является сила и величие духа.

Главному библиотекарю желаю пополнения многовековой памяти наших предков, передачи их опыта во благо воспитания и избежания ошибок.

Обслуживающему персоналу желаю быть добрыми и нежными к Вашим воспитанникам – всё Вам вернётся сторицей.

Поварам – быть щедрыми и радующими учеников. Так человек щедрый от природы сам будет иметь богатство.

Воспитанникам желаю раскрыть врата в свой кладезь знаний. В этом Вам помощь все школьные годы – от Ваших учителей, обладающих этим огромным состоянием.

Марианне Михайловне передаю свой нижайший поклон за то, что пробудила на всю жизнь интерес к географии.

А всем вместе желаю прежде всего личного счастья (без него никак нельзя и Вы его заслужили), успехов в Вашей трудовой деятельности (чтобы в Ваши портфолио и портфолио Ваших учеников балы сыпались, как звёзды в августовский звездопад), здоровья, сравнимого со здоровьем космонавтов, радости Вам и чтобы Вы все были причиной радости окружающих Вас односельчан. И самое главное – творчества. Ведь над школой Ягодной Поляны светит покровительствующая Вам всем огромная Звезда. К ней и обращайтесь!

До встречи в школе на поэтическом празднике с Алексеем Буссом.

Член Союза журналистов России – Шаталина Нина Валентиновна, выпускница школы 1965 года».

Как талантливо, как легко написано. Но и о каком важном здесь речь: повторю и буду повторять это, пока только смогу говорить и писать – невозможно «построить» будущее России, если не заботиться на государственном уровне о благополучии, о достойной жизни учителей и вузовских преподавателей. Иначе – незавидный удел социального сиротства и перспектива духовной пустоты.

…О чём писала Нина Валентиновна? О самом главном. И только – сердцем. Писала о детстве, о школьных годах, о первых мечтах, об учителях и учениках, о том, как, например, была проведена «Ксюшина акция», – это когда совместно с Домом-музеем Н. Г. Чернышевского Нина Валентиновна вместе с учениками саратовских школ организовала посадку деревьев – маленьких сосенок. И у каждой сосны – имя ребёнка, участвующего в этом празднике жизни. Почитайте, с какой любовью и с какой человечностью писала Шаталина: «Связь с многочисленными участниками Ксюшиной акции не прекращалась. По мере поступления новой информации о соснах летом 2012 года, отдыхая на Ксюшиной даче, я рассказывала теперь уже десятилетнему подростку о подрастающих мальчиках и девочках и высаженных ими соснах. Растут дети и растут сосны. Сафронова Даша, «приставучая девчонка» нашего двора, увлеклась джазовой песней. Она участник и лауреат джазовой песни в Амстердаме, Праге, Москве, Санкт-Петербурге. Даша, как была «приставучей девчонкой», так ею и осталась. Её интересует всё. Это она была инициатором озеленения нашего двора детьми. Дашина сосенка, при высадке умещавшаяся в ладони, переросла свою семнадцатилетнюю хозяйку… Cосны, как и люди, роста всякого, плотности разной, да и стройности разнообразной. Сосны, посаженные на Кумысной поляне отдыхающими из Одинцово Чернышёвыми Настей и Ритой, побили все рекорды – роста трёхметрового, да и пышности такой, что не проникнуть руке в густоту кроны. Я бы не поверила в такую скорость движения к Солнцу хвойных, если бы не была свидетелем их высадки. Хорошая земля, чистый воздух, родниковая вода, обилие Света и уход дали дивные плоды.

Слушая мои повествования об откликнувшихся на акцию «Сосна» детях и взрослых, Ксюша попросила написать рассказ на эту тему и опубликовать его.

А в сентябре 2012 года раздался звонок из Саратовского отделения Союза писателей России, и его секретарь Ольга Егоровна Барабанова предложила принять участие в четвёртом конкурсе короткого рассказа. Времени оставалось в обрез. Но мне стало ясно, что не случайны два предложения на рассказ на коротком отрезке времени. Приступая к очерку о проведённой акции, понимая, что, если хоть какой-нибудь диплом будет ему присуждён, это уже дополнительная реклама нашим с Ксюшей сосенкам.

Очерк в Союз писателей я сдала буквально в последний час. А через месяц в Доме работников искусств гости праздника короткого рассказа терзали меня с одним вопросом: «А где же Ксюша? Мы хотим с ней познакомиться!». На празднике отрывки из очерка читали артисты так любимого жителями города театра юного зрителя имени Киселёва, и в Ксюшу влюбились не только члены комиссии, прочитавшие очерк «Дети нашего Двора», но и прослушавшие эти отрывки участники праздника. А Ксюша в это время проводила свои осенние каникулы далеко от города и не подозревала, что заботами председателя Союза писателей Владимира Григорьевича Гурьянова к празднику была выпущена книга, и об акции «Сосна» узнает ещё большее число читателей.

На праздник пришла также Лидия Николаевна Златогорская, возглавляющая наше отделение Союз журналистов. Уже на следующий день Лидия Николаевна разместила очерк на сайте журналистов и всячески способствовала его продвижению по Российским СМИ».

Остались и продолжают расти сосны. Остались Учителя и Ученики, продолжающие свой нелёгкий каждодневный труд, остались, осиротевшими, музеи и библиотеки Саратова, потому что теперь уже не придёт потихонечку, скромно, чуть виновато улыбающаяся женщина с удивительно наблюдательными и живыми глазами, чтобы сесть где-то с самого краешку и внимательно-внимательно слушать выступающих. Остались любимые Ниной Валентиновной спуски к Волге, где чаще всего, ну, рядом с Бабушкиным, например, мы и встречались. А вот Нины Валентиновны больше нет. И понимаешь, с какой-то странной болью в груди понимаешь, что не ученика потерял (хотя и объяснял когда-то с умным видом, как строится статья, как «композируется» очерк), а именно Учителя, советчика, помощника, наставника.

Не набрать телефонный номер, не черкнуть письмо по электронке, не понадеяться на связующую силу фейсбука… Мы все осиротели. И этого не поправить. Но издать книгу Нины Шаталиной – (а в запасе у Нины Валентиновны остались и художественно написанные воспоминания, и литературная критика, не случайно же в столь многих российских и зарубежных журналах печаталась она) – это самое малое, но и самое необходимое, что мы можем сделать и обязательно сделаем. Для памяти о Нине Валентиновне? Возможно. Но более всего – для нас самих, для того, чтобы поменьше лгать и хотя бы пытаться оставаться людьми, для читателей завтрашнего дня, которые ещё пока ниже ростом самых низеньких сосенок-саженцев.

Нина Валентиновна Шаталина будет похоронена в Ягодной Поляне.

Поклон Вам, Нина Валентиновна, низкий Вам поклон.

Иван Васильцов, писатель



Саратовское отделение Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование родным и близким Нины Валентиновны Шаталиной.

В Саратове не стало сегодня человека, без которого всякому пишущему, и всякому говорящему, и всякому надеющемуся – станет во сто крат и говорить, и писать, и надеяться труднее. Умерла Нина Валентиновна Шаталина, один из самых, может быть, талантливых журналистов, один из самых талантливых учеников шестидесятых. Как о времени физиков и лириков принято говорить о той поре, но шестидесятые – это в большей степени время учителей и учеников. Само время учило? На собственном своём примере? На собственных своих ошибках и романтически-беззащитно-уязвимых порывах? Да, пожалуй. Но проводниками этих таких важных для человечности огромной страны уроков были учителя – в городах, в посёлках и деревнях, в столицах, и на окраинных улочках. И вот я думаю, что Нина Валентиновна до последнего дня, до последнего глотка воздуха оставалась верной ученицей шестидесятых годов, не утратила ни по-детски открытого взгляда на мир, ни доброты (скажите сейчас про кого-нибудь – «добрый человек», вас не всякий поймёт), ни безусловного преклонения перед словом, книгой, филологической верой.Когда впервые я увидел Нину Валентиновну в 2004 году, в редакции журнала, она, робея, вытащила из сумки папку с напечатанными на машинке статьями, очерками, эссе. И в первом же говорилось о Ларисе Викторовне и Юрии Викторовиче Трифоновых – учителях-шестидесятниках милостью Божьей, тех самых легендарных педагогах земли Саратовской, чьими силами сначала в Ягодной Поляне поднялась, как на крыльях, школа и превратилась в настоящий Храм знаний, а после, в восьмидесятых уже, в Дубках был открыт первый и до сих пор единственный в России школьный литературно-краеведческий музей – «Современник». И мне сейчас вспоминается, как в девятом или в десятом году, вместе с замечательным нашим кинорежиссёром-документалистом Дмитрием Луньковым, мне посчастливилось побывать на одной из встреч в «Современнике», когда перед ребятами посёлка выступали известные писатели, журналисты, режиссёры, и мне только оставалось повторять – да такого в наши равнодушные дни не бывает. «Бывает! – шепнул мне на ухо Дмитрий Алексеевич, – пока есть такие Учителя, как Трифоновы, и такие Ученики, как Шаталина…»С Ниной Валентиновной мы стали не просто друзьями, коллегами, как говорится. Для нашей семьи она стала родным человеком. Я и Наташа могли говорить с Ниной Валентиновной обо всём, подсмеиваться друг над другом, подбадривать в трудную минуту. И не раз случалось, что Нина Шаталина – каким-то непостижимым образом – умела помочь тебе, поддержать, сказать или сделать то, что потом оказывалось тебе в помощь. Думаю, она всю себя раздарила людям, весь свой свет, живущий в её чистой и благородной душе, расплескала.Как-то, помню, вернулась Нина Валентиновна из родной своей Ягодной Поляны, что под Саратовом, и звонит – давайте, говорит, повидаемся. А дело в конце июня, всё заботы каких-то «неотложные». Но я всё же выбрался, а Шаталина мне баночку протягивает с вареньем земляничным и широко-широко улыбается: «Вот, прямо там собрала и сварила. Это не лесная клубника, это настоящая земляника – целебная! Зимой от любой хвори поможет!» И самое интересное, что зимой, приболев маленько и даже попав в больницу, я вспомнил о той землянике, и она мне, кажется, помогла…Вот ещё любопытный документ – это письмо-телеграмма, которую Нина Валентиновна отправила когда-то родной своей школе, не сумев, наверное, приехать к сорокалетию со дня её основания.«Педагогический коллектив Ягоднополянской школы во главе с её директором Фёдоровой Татьяной Ивановной, главного библиотекаря, обслуживающий персонал, воспитанников школы и мою, единственно оставшуюся в селе, учительницу Марианну Михайловну Лаврикову поздравляю с солидной датой – 40-летием открытия новой школы.Вы все выбрали в жизни не лёгкий путь. Поэтому желаю учителям терпения – в нём является сила и величие духа.Главному библиотекарю желаю пополнения многовековой памяти наших предков, передачи их опыта во благо воспитания и избежания ошибок.Обслуживающему персоналу желаю быть добрыми и нежными к Вашим воспитанникам – всё Вам вернётся сторицей.Поварам – быть щедрыми и радующими учеников. Так человек щедрый от природы сам будет иметь богатство.Воспитанникам желаю раскрыть врата в свой кладезь знаний. В этом Вам помощь все школьные годы – от Ваших учителей, обладающих этим огромным состоянием.Марианне Михайловне передаю свой нижайший поклон за то, что пробудила на всю жизнь интерес к географии.А всем вместе желаю прежде всего личного счастья (без него никак нельзя и Вы его заслужили), успехов в Вашей трудовой деятельности (чтобы в Ваши портфолио и портфолио Ваших учеников балы сыпались, как звёзды в августовский звездопад), здоровья, сравнимого со здоровьем космонавтов, радости Вам и чтобы Вы все были причиной радости окружающих Вас односельчан. И самое главное – творчества. Ведь над школой Ягодной Поляны светит покровительствующая Вам всем огромная Звезда. К ней и обращайтесь!До встречи в школе на поэтическом празднике с Алексеем Буссом.Член Союза журналистов России – Шаталина Нина Валентиновна, выпускница школы 1965 года».Как талантливо, как легко написано. Но и о каком важном здесь речь: повторю и буду повторять это, пока только смогу говорить и писать – невозможно «построить» будущее России, если не заботиться на государственном уровне о благополучии, о достойной жизни учителей и вузовских преподавателей. Иначе – незавидный удел социального сиротства и перспектива духовной пустоты.…О чём писала Нина Валентиновна? О самом главном. И только – сердцем. Писала о детстве, о школьных годах, о первых мечтах, об учителях и учениках, о том, как, например, была проведена «Ксюшина акция», – это когда совместно с Домом-музеем Н. Г. Чернышевского Нина Валентиновна вместе с учениками саратовских школ организовала посадку деревьев – маленьких сосенок. И у каждой сосны – имя ребёнка, участвующего в этом празднике жизни. Почитайте, с какой любовью и с какой человечностью писала Шаталина: «Связь с многочисленными участниками Ксюшиной акции не прекращалась. По мере поступления новой информации о соснах летом 2012 года, отдыхая на Ксюшиной даче, я рассказывала теперь уже десятилетнему подростку о подрастающих мальчиках и девочках и высаженных ими соснах. Растут дети и растут сосны. Сафронова Даша, «приставучая девчонка» нашего двора, увлеклась джазовой песней. Она участник и лауреат джазовой песни в Амстердаме, Праге, Москве, Санкт-Петербурге. Даша, как была «приставучей девчонкой», так ею и осталась. Её интересует всё. Это она была инициатором озеленения нашего двора детьми. Дашина сосенка, при высадке умещавшаяся в ладони, переросла свою семнадцатилетнюю хозяйку… Cосны, как и люди, роста всякого, плотности разной, да и стройности разнообразной. Сосны, посаженные на Кумысной поляне отдыхающими из Одинцово Чернышёвыми Настей и Ритой, побили все рекорды – роста трёхметрового, да и пышности такой, что не проникнуть руке в густоту кроны. Я бы не поверила в такую скорость движения к Солнцу хвойных, если бы не была свидетелем их высадки. Хорошая земля, чистый воздух, родниковая вода, обилие Света и уход дали дивные плоды.Слушая мои повествования об откликнувшихся на акцию «Сосна» детях и взрослых, Ксюша попросила написать рассказ на эту тему и опубликовать его.А в сентябре 2012 года раздался звонок из Саратовского отделения Союза писателей России, и его секретарь Ольга Егоровна Барабанова предложила принять участие в четвёртом конкурсе короткого рассказа. Времени оставалось в обрез. Но мне стало ясно, что не случайны два предложения на рассказ на коротком отрезке времени. Приступая к очерку о проведённой акции, понимая, что, если хоть какой-нибудь диплом будет ему присуждён, это уже дополнительная реклама нашим с Ксюшей сосенкам.Очерк в Союз писателей я сдала буквально в последний час. А через месяц в Доме работников искусств гости праздника короткого рассказа терзали меня с одним вопросом: «А где же Ксюша? Мы хотим с ней познакомиться!». На празднике отрывки из очерка читали артисты так любимого жителями города театра юного зрителя имени Киселёва, и в Ксюшу влюбились не только члены комиссии, прочитавшие очерк «Дети нашего Двора», но и прослушавшие эти отрывки участники праздника. А Ксюша в это время проводила свои осенние каникулы далеко от города и не подозревала, что заботами председателя Союза писателей Владимира Григорьевича Гурьянова к празднику была выпущена книга, и об акции «Сосна» узнает ещё большее число читателей.На праздник пришла также Лидия Николаевна Златогорская, возглавляющая наше отделение Союз журналистов. Уже на следующий день Лидия Николаевна разместила очерк на сайте журналистов и всячески способствовала его продвижению по Российским СМИ».Остались и продолжают расти сосны. Остались Учителя и Ученики, продолжающие свой нелёгкий каждодневный труд, остались, осиротевшими, музеи и библиотеки Саратова, потому что теперь уже не придёт потихонечку, скромно, чуть виновато улыбающаяся женщина с удивительно наблюдательными и живыми глазами, чтобы сесть где-то с самого краешку и внимательно-внимательно слушать выступающих. Остались любимые Ниной Валентиновной спуски к Волге, где чаще всего, ну, рядом с Бабушкиным, например, мы и встречались. А вот Нины Валентиновны больше нет. И понимаешь, с какой-то странной болью в груди понимаешь, что не ученика потерял (хотя и объяснял когда-то с умным видом, как строится статья, как «композируется» очерк), а именно Учителя, советчика, помощника, наставника.Не набрать телефонный номер, не черкнуть письмо по электронке, не понадеяться на связующую силу фейсбука… Мы все осиротели. И этого не поправить. Но издать книгу Нины Шаталиной – (а в запасе у Нины Валентиновны остались и художественно написанные воспоминания, и литературная критика, не случайно же в столь многих российских и зарубежных журналах печаталась она) – это самое малое, но и самое необходимое, что мы можем сделать и обязательно сделаем. Для памяти о Нине Валентиновне? Возможно. Но более всего – для нас самих, для того, чтобы поменьше лгать и хотя бы пытаться оставаться людьми, для читателей завтрашнего дня, которые ещё пока ниже ростом самых низеньких сосенок-саженцев.Нина Валентиновна Шаталина будет похоронена в Ягодной Поляне.Поклон Вам, Нина Валентиновна, низкий Вам поклон.Саратовское отделение Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование родным и близким Нины Валентиновны Шаталиной.