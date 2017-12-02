Памяти коллеги и друга Актуально » Главные новости — 20-декабря-2017 — прочитано 56 раз Памяти коллеги и друга

На 96-м году жизни 17 декабря ушел из жизни журналист и писатель Юрий Владимирович Преображенский.

Родом он из города Усмань Воронежской (сейчас он на территории Липецкой) области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 1964 г., Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в 1959 г., Всесоюзную школу управления АПК в 1990 г.

Работал литсотрудником, заведующим отделом саратовской областной комсомольской газеты «Заря молодежи», старшим редактором, корреспондентом, ассистентом режиссера Саратовского телевидения, старшим редактором, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, главным редактором Поволжского регионального научно-популярного журнала «Степные просторы», директором МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина».

Автор четырёх книг очерков, публицистики, краеведческих материалов, шести книг повестей и рассказов. За книгу «Гектар работает за два» на Всероссийском конкурсе удостоен диплома.

Награждён медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почётным знаком губернатора, Почётными грамотами министерства сельского хозяйства России и Союза журналистов России.

Саратовское региональное отделение Союза журналистов РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким коллеги и друга.





На 96-м году жизни 17 декабря ушел из жизни журналист и писатель Юрий Владимирович Преображенский.Родом он из города Усмань Воронежской (сейчас он на территории Липецкой) области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 1964 г., Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в 1959 г., Всесоюзную школу управления АПК в 1990 г.Работал литсотрудником, заведующим отделом саратовской областной комсомольской газеты «Заря молодежи», старшим редактором, корреспондентом, ассистентом режиссера Саратовского телевидения, старшим редактором, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, главным редактором Поволжского регионального научно-популярного журнала «Степные просторы», директором МУК «Культурный центр им. П.А. Столыпина».Автор четырёх книг очерков, публицистики, краеведческих материалов, шести книг повестей и рассказов. За книгу «Гектар работает за два» на Всероссийском конкурсе удостоен диплома.Награждён медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», Почётным знаком губернатора, Почётными грамотами министерства сельского хозяйства России и Союза журналистов России.Саратовское региональное отделение Союза журналистов РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким коллеги и друга.