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Ветеранская организация журналистов побывала в музее завода СЭПО.



Как выяснилось, участники встречи на территории завода бывали по работе неоднократно в разные годы. Они с большим интересом познакомились с обновленным производством цеха механообработки, благодарили за экскурсию ведущего технолога Нину Викторовну Николаеву, непосредственного участника реконструкции предприятия. А директора заводского музея Бориса Валентиновича Маркина, которого связывают с предприятием 57 трудовых лет, приветствовали как давнего друга. Сотрудничество с ним зарождалось еще во время подготовки публикаций в главные областные газеты советских лет «Заря молодежи» и «Коммунист». Он и на этот раз начал с главного для них: поскольку Саратовское отделение Союза журналистов РФ как раз сейчас готовит издание Энциклопедии саратовской журналистики, приурочив выпуск к 60-летию организации, в нем должна быть глава, посвященная заводской многотиражке!

Рожденная в военные годы

В музее отдельная богатейшая экспозиция посвящена своему изданию, которому в этом году исполнилось 75 лет. История заводской газеты поистине отражает историю предприятия. Под стеклом — номера первого года ее выхода, 1942-го. Кстати, именно Маркину их удалось сохранить для потомков, когда в лихие 90-е музейные экспозиции оказались никому не нужными. Борис Валентинович сберег негативы архива, с которых спустя десяток лет были восстановлены исторические документы. Военная тема для Бориса Валентиновича, как и для гостей, особенно дорога: нельзя допустить забвения того, что благодаря героизму саратовских заводчан на фронте и в тылу, как и всего народа, удалось победить сильного жестокого врага. Конкретные документы свидетельствуют, что не было ничего случайного в этой победе. Именно в войну сформировалось как единое целое предприятие электроагрегатного оборудования на саратовской земле, куда были эвакуированы заводы с четырех городов — Полтавы, Ржева, Ленинграда, Москвы. В короткие сроки был налажен выпуск агрегатов для авиации. На страницах одной из старейших многотиражных газет области, которую назвали «Авангард», - трудовая хроника тех лет, материалы о комсомольских бригадах, о встававших к станкам подростках, об ушедших на фронт заводчанах.

Звонкие имена

На экспозиции — имена всех редакторов многотиражной газеты, начиная с Александра Золотайко, работавшего в 1942 году, и до Петра Ивановича Удалова, с которым связана целая эпоха заводской жизни: он выпускал газету четверть века, до апреля 1993 года. Потом в трудные перестроечные годы многотиражку возглавил Владимир Николаевич Быков, последние три года — трудолюбивая талантливая Татьяна Михайловна Маранцева. Газете везло на редакторов, любивших свое дело и умевших писать ярко, обо всем, собирать вокруг себя интересных людей. Портреты их уместны в заводском музее. Трогательно и то, что здесь представлены также работавшие в разное время корреспонденты, среди которых ветераны увидели знакомых. Юрий Яковлев — заслуженный работник культуры РФ был не только председателем известного в Саратове «сэповского» клуба бега, но и членом Союза журналистов, писавшего статьи как в свою многотиражку, так и в ведущие областные издания. Он пробегал через весь город с рюкзачком, из Ленинского района в редакцию «Коммуниста», выводил коллег на тренировки в Липки! Вот фото Марины Игнатьевой, которая начинала трудовую деятельность после СГУ в заводской газете, потом много лет была журналистом «Саратовской областной газеты», затем «Регион 64». Завод дал ей хороший старт! А это заметка корреспондента отдела промышленности газеты «Коммунист» Михаила Симакова, опубликованная в в областной газете в 1980 году. Называется «Школа рабкоров СЭПО», посвящена тому, как Владимир Быков открыл ее при газете «Авангард». Добрый пример для других предприятий для приобщения к информационной работе. Еще одно громкое имя на стенде: редактора радиогазеты СЭПО «Время, вперед!» Майи Даниловны Тер-Асатуровой, голос которой был узнаваем не только по заводским радиопередачам, но и по областному радио.

Коллеги и друзья

Борис Валентинович Маркин провел замечательную, эмоциональную экскурсию по музею, возродившемуся во многом благодаря его энтузиазму и поддержке сегодняшнего генерального директора ОАО «СЭПО» Е.П. Резника. Ведь в истории предприятия — история жизни Б.В. Маркина. В экспозиции комсомольского движения представлен его комсомольский билет, он был в самом водовороте молодежных дел, членом райкома комсомола. Художник, спортсмен, фантазер — таким он остается всю жизнь, и всю свою энергию отдает своему предприятию, ставшему родным коллективу. Он окончил саратовское художественное училище, располагавшееся тогда по ул Советская, 45, то же самое, которое окончил чуть позже член Союза журналистов Виктор Павлович Вахлюев, много лет трудившийся художником-оформителем ведущих областных газет, член ветеранской организации журналистов, которая пришла на завод. Так газеты связали творческих людей!

В музее среди прочих экспонатов неожиданно гости увидели книгу «Сидоров против Гиммлера», написанную членом ветеранской делегации на завод Александром Ивановичем Симоновым. Сам Александр Иванович, конечно, знал, что она для сэповцев особенно дорога: один из двух героев его книги, взявших в плен в конце войны фашистского главаря Г. Гиммлера - Иван Егорович Сидоров, после победы пять лет проработал на этом заводе. А вот для коллег это был еще один яркий пример значимости журналистских расследований, открывающих миру имена героических земляков.

Ветераны договорились, что будут вместе писать летопись саратовской журналистики.

Тамара Тишкова







Ветеранская организация журналистов побывала в музее завода СЭПО.Как выяснилось, участники встречи на территории завода бывали по работе неоднократно в разные годы. Они с большим интересом познакомились с обновленным производством цеха механообработки, благодарили за экскурсию ведущего технолога Нину Викторовну Николаеву, непосредственного участника реконструкции предприятия. А директора заводского музея Бориса Валентиновича Маркина, которого связывают с предприятием 57 трудовых лет, приветствовали как давнего друга. Сотрудничество с ним зарождалось еще во время подготовки публикаций в главные областные газеты советских лет «Заря молодежи» и «Коммунист». Он и на этот раз начал с главного для них: поскольку Саратовское отделение Союза журналистов РФ как раз сейчас готовит издание Энциклопедии саратовской журналистики, приурочив выпуск к 60-летию организации, в нем должна быть глава, посвященная заводской многотиражке!Рожденная в военные годыВ музее отдельная богатейшая экспозиция посвящена своему изданию, которому в этом году исполнилось 75 лет. История заводской газеты поистине отражает историю предприятия. Под стеклом — номера первого года ее выхода, 1942-го. Кстати, именно Маркину их удалось сохранить для потомков, когда в лихие 90-е музейные экспозиции оказались никому не нужными. Борис Валентинович сберег негативы архива, с которых спустя десяток лет были восстановлены исторические документы. Военная тема для Бориса Валентиновича, как и для гостей, особенно дорога: нельзя допустить забвения того, что благодаря героизму саратовских заводчан на фронте и в тылу, как и всего народа, удалось победить сильного жестокого врага. Конкретные документы свидетельствуют, что не было ничего случайного в этой победе. Именно в войну сформировалось как единое целое предприятие электроагрегатного оборудования на саратовской земле, куда были эвакуированы заводы с четырех городов — Полтавы, Ржева, Ленинграда, Москвы. В короткие сроки был налажен выпуск агрегатов для авиации. На страницах одной из старейших многотиражных газет области, которую назвали «Авангард», - трудовая хроника тех лет, материалы о комсомольских бригадах, о встававших к станкам подростках, об ушедших на фронт заводчанах.Звонкие именаНа экспозиции — имена всех редакторов многотиражной газеты, начиная с Александра Золотайко, работавшего в 1942 году, и до Петра Ивановича Удалова, с которым связана целая эпоха заводской жизни: он выпускал газету четверть века, до апреля 1993 года. Потом в трудные перестроечные годы многотиражку возглавил Владимир Николаевич Быков, последние три года — трудолюбивая талантливая Татьяна Михайловна Маранцева. Газете везло на редакторов, любивших свое дело и умевших писать ярко, обо всем, собирать вокруг себя интересных людей. Портреты их уместны в заводском музее. Трогательно и то, что здесь представлены также работавшие в разное время корреспонденты, среди которых ветераны увидели знакомых. Юрий Яковлев — заслуженный работник культуры РФ был не только председателем известного в Саратове «сэповского» клуба бега, но и членом Союза журналистов, писавшего статьи как в свою многотиражку, так и в ведущие областные издания. Он пробегал через весь город с рюкзачком, из Ленинского района в редакцию «Коммуниста», выводил коллег на тренировки в Липки! Вот фото Марины Игнатьевой, которая начинала трудовую деятельность после СГУ в заводской газете, потом много лет была журналистом «Саратовской областной газеты», затем «Регион 64». Завод дал ей хороший старт! А это заметка корреспондента отдела промышленности газеты «Коммунист» Михаила Симакова, опубликованная в в областной газете в 1980 году. Называется «Школа рабкоров СЭПО», посвящена тому, как Владимир Быков открыл ее при газете «Авангард». Добрый пример для других предприятий для приобщения к информационной работе. Еще одно громкое имя на стенде: редактора радиогазеты СЭПО «Время, вперед!» Майи Даниловны Тер-Асатуровой, голос которой был узнаваем не только по заводским радиопередачам, но и по областному радио.Коллеги и друзьяБорис Валентинович Маркин провел замечательную, эмоциональную экскурсию по музею, возродившемуся во многом благодаря его энтузиазму и поддержке сегодняшнего генерального директора ОАО «СЭПО» Е.П. Резника. Ведь в истории предприятия — история жизни Б.В. Маркина. В экспозиции комсомольского движения представлен его комсомольский билет, он был в самом водовороте молодежных дел, членом райкома комсомола. Художник, спортсмен, фантазер — таким он остается всю жизнь, и всю свою энергию отдает своему предприятию, ставшему родным коллективу. Он окончил саратовское художественное училище, располагавшееся тогда по ул Советская, 45, то же самое, которое окончил чуть позже член Союза журналистов Виктор Павлович Вахлюев, много лет трудившийся художником-оформителем ведущих областных газет, член ветеранской организации журналистов, которая пришла на завод. Так газеты связали творческих людей!В музее среди прочих экспонатов неожиданно гости увидели книгу «Сидоров против Гиммлера», написанную членом ветеранской делегации на завод Александром Ивановичем Симоновым. Сам Александр Иванович, конечно, знал, что она для сэповцев особенно дорога: один из двух героев его книги, взявших в плен в конце войны фашистского главаря Г. Гиммлера - Иван Егорович Сидоров, после победы пять лет проработал на этом заводе. А вот для коллег это был еще один яркий пример значимости журналистских расследований, открывающих миру имена героических земляков.Ветераны договорились, что будут вместе писать летопись саратовской журналистики.