Семинар для заволжских «районок» стал объединительным Актуально » Главные новости — 11-декабря-2017 — прочитано 35 раз

В семинаре приняли участие редакторы районных газет Людмила Тимофеева («Заволжские степи», п. Алгай), Ирина Харламова («Новая степь», г. Новоузенск). Наталья Солодко («Вперед», п. Мокроус, Федоровский район), Светлана Даутова («Заря», п. Степное, Советский район), Владимир Машенцев («Искра», п. Питерка), Юлия Михальская («Воложка», г. Маркс), а также журналист саратовской газеты «Репортер» Ольга Летувет.

Вначале гости побывали в редакции, познакомились с коллективом, осмотрели уютные кабинеты. Семинар проходил в соседнем здании – в читальном зале районной библиотеки.

Глава администрации Краснокутского района Дмитрий Уполовников приветствовал гостей. Он рассказал о том, что «Краснокутские вести» теперь выходят и в электронном виде. Благодаря оперативности и креативности коллектива налажена обратная связь с жителями района. Когда на встречах задают вопросы, которые поднимает газета, это воспринимается, подчеркнул он, как вполне нормальный диалог. Власть старается также прямо реагировать на запросы жителей.

Дмитрий Уполовников поблагодарил председателя реготделения Лидию Златогорскую за организацию семинара и поздравил ее с вручением на съезде высокой награды – Почетного знака СЖР «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Череда приветствий и поздравлений продолжилась вручением билетов новым членам Союза журналистов России. Ими стали редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева, журналисты этой газеты Валентина Алпатова, Инна Бородкина, Светлана Отрокова, Юлия Попова, Елена Сотникова. Членский билет был также вручен Светлане Даутовой, редактору газеты «Заря». Все они были приняты в Союз журналистов на заседании правления в начале года.

Присутствующий на семинаре ветеран журналистики Сергей Федорович Бикмурзин поздравил коллег с вступлением в Союз журналистов всем коллективом, пожелал активной работы новой первичке.

Семинар был построен в форме диалога. Задавали вопросы, уточняли, высказывали свое мнение, вносили предложения в работу регионального отделения. Деловая атмосфера съезда, объединяющий смысл съезда повлияли на принятие решения также объединиться, возродить традиции регулярных встреч на «кустовых» летучках, которые когда-то проводил Союз журналистов, в целях обмена опытом, учебы, повышения творческой работы. Единогласно решили создать объединенную организацию членов СЖР Заволжских СМИ и ветеранов, проживающих в этих районах. На сегодня только в «Краснокутских вестях» трудятся семь членов СЖР. В других редакциях чаще по одному. В объединенной организации, посчитали участники семинара, появятся новые возможности приобщения к общероссийским событиям, в том числе, участие в конкурсах социальных проектов, которые будут проходить через СЖР. Единогласно избрали Елену Фатееву секретарем объединенной первичной организации.

Владимир Рязанов подчеркнул, что Союз журналистов сохранил независимую профессиональную позицию и новое руководство ставит цель усилить работу по определению статуса журналиста, повышению престижа и социальной защищенности, добиваться звания Заслуженный журналист России. Он отметил, что единомыслие неприемлемо в творческой среде, но и оппонирование должно быть цивилизованным. Есть инструменты саморегулирования, принятые в сообществе этические нормы. Широкой публике не важно знать о наших спорах и противоречиях. Курс на обновление, профессиональную учебу, проведение конкурсов должен дать новый импульс.

Тамара Тишкова уловила в атмосфере съезда, в выступлениях делегатов больше уверенности в завтрашнем дне. Появилась надежда, что журналистские расследования будут реально поддерживаться, а за игнорирование критики и отказы на запросы редакций будут вводиться штрафы.

Список проблем, с которыми живут наши районки, - не длиннее, но и не короче, чем в других регионах: отсутствие кадров, высокие тарифы «Почты России» на подписку, изношенное оборудование, низкие зарплаты и низкий статус сельского журналиста. Не до жиру, быть бы живу.

Но все-таки смысл семинара был не в том, чтобы скорбный перечень проблем вспомнить. Редакторы говорили о связях с читателями, рассказывали о конкурсах, о газетных акциях, о тех, кто помогает. Районная газета, по их убеждению, остается нужной своим читателям, надо только помочь раскрыть потенциал.

Ничего другого не придумано лучше и надежнее пути к аудитории, как вовлекать в творческий процесс жителей территории. Лидия Златогорская познакомила с лучшими газетами, ставшими победителями фестиваля «Вся Россия». Формула успеха проста, но труднодостижима, если не проявлять больше активности, новые формы работы, если не ставить в центр человека и его жизнь.

На семинаре говорили о том, что не хватает правовых знаний. У реготделения есть опыт партнерства с Центром правовой поддержки СМИ, созданного СГЮА. Надо обращаться и получать поддержку. Ольга Летувет предложила взаимодействовать с Президентской академией, выпускники которой могут создать проект развития и продвижения районной газеты. Региональное отделение также готово оказать содействие.

Время, проведенное в Красном Куте, прошло плодотворно. Благодаря техническому содействию главы администрации района редакторы районных газет участвовали в видеоконференции, которую провела министр информации и печати Саратовской области Наталья Линдигрин. Саратовские журналисты совершили экскурсию в Краснокутский музей краеведения. Времени на осмотр всех достопримечательностей, конечно, не хватило. Летом решили побывать на месте приземления Германа Титова, в Дьяковском лесу, которые включены в туристический маршрут района.

Саратовское региональное отделение благодарит депутата областной Думы Андрея Беликова за предоставленный комфортабельный транспорт.

Намечается провести семинары с подобной программой в Энгельсе, Балашове, Вольске.



Фото Ольги Летувет





















Инициативу журналистов «Краснокутских вестей» провести у них семинар по итогам съезда Союза журналистов России поддержало Саратовское региональное отделение. Живое общение невозможно заменить даже большим количеством публикаций. И такая встреча прошла в пятницу с участием делегатов СЖР – председателя реготделения Лидии Златогорской, редактора вкладки «Мы вместе» в Саратовскую областную газету «Регион 64» Тамары Тишковой, председателя Большого жюри Владимира Рязанова.В семинаре приняли участие редакторы районных газет Людмила Тимофеева («Заволжские степи», п. Алгай), Ирина Харламова («Новая степь», г. Новоузенск). Наталья Солодко («Вперед», п. Мокроус, Федоровский район), Светлана Даутова («Заря», п. Степное, Советский район), Владимир Машенцев («Искра», п. Питерка), Юлия Михальская («Воложка», г. Маркс), а также журналист саратовской газеты «Репортер» Ольга Летувет.Вначале гости побывали в редакции, познакомились с коллективом, осмотрели уютные кабинеты. Семинар проходил в соседнем здании – в читальном зале районной библиотеки.Глава администрации Краснокутского района Дмитрий Уполовников приветствовал гостей. Он рассказал о том, что «Краснокутские вести» теперь выходят и в электронном виде. Благодаря оперативности и креативности коллектива налажена обратная связь с жителями района. Когда на встречах задают вопросы, которые поднимает газета, это воспринимается, подчеркнул он, как вполне нормальный диалог. Власть старается также прямо реагировать на запросы жителей.Дмитрий Уполовников поблагодарил председателя реготделения Лидию Златогорскую за организацию семинара и поздравил ее с вручением на съезде высокой награды – Почетного знака СЖР «Честь. Достоинство. Профессионализм».Череда приветствий и поздравлений продолжилась вручением билетов новым членам Союза журналистов России. Ими стали редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева, журналисты этой газеты Валентина Алпатова, Инна Бородкина, Светлана Отрокова, Юлия Попова, Елена Сотникова. Членский билет был также вручен Светлане Даутовой, редактору газеты «Заря». Все они были приняты в Союз журналистов на заседании правления в начале года.Присутствующий на семинаре ветеран журналистики Сергей Федорович Бикмурзин поздравил коллег с вступлением в Союз журналистов всем коллективом, пожелал активной работы новой первичке.Семинар был построен в форме диалога. Задавали вопросы, уточняли, высказывали свое мнение, вносили предложения в работу регионального отделения. Деловая атмосфера съезда, объединяющий смысл съезда повлияли на принятие решения также объединиться, возродить традиции регулярных встреч на «кустовых» летучках, которые когда-то проводил Союз журналистов, в целях обмена опытом, учебы, повышения творческой работы. Единогласно решили создать объединенную организацию членов СЖР Заволжских СМИ и ветеранов, проживающих в этих районах. На сегодня только в «Краснокутских вестях» трудятся семь членов СЖР. В других редакциях чаще по одному. В объединенной организации, посчитали участники семинара, появятся новые возможности приобщения к общероссийским событиям, в том числе, участие в конкурсах социальных проектов, которые будут проходить через СЖР. Единогласно избрали Елену Фатееву секретарем объединенной первичной организации.Владимир Рязанов подчеркнул, что Союз журналистов сохранил независимую профессиональную позицию и новое руководство ставит цель усилить работу по определению статуса журналиста, повышению престижа и социальной защищенности, добиваться звания Заслуженный журналист России. Он отметил, что единомыслие неприемлемо в творческой среде, но и оппонирование должно быть цивилизованным. Есть инструменты саморегулирования, принятые в сообществе этические нормы. Широкой публике не важно знать о наших спорах и противоречиях. Курс на обновление, профессиональную учебу, проведение конкурсов должен дать новый импульс.Тамара Тишкова уловила в атмосфере съезда, в выступлениях делегатов больше уверенности в завтрашнем дне. Появилась надежда, что журналистские расследования будут реально поддерживаться, а за игнорирование критики и отказы на запросы редакций будут вводиться штрафы.Список проблем, с которыми живут наши районки, - не длиннее, но и не короче, чем в других регионах: отсутствие кадров, высокие тарифы «Почты России» на подписку, изношенное оборудование, низкие зарплаты и низкий статус сельского журналиста. Не до жиру, быть бы живу.Но все-таки смысл семинара был не в том, чтобы скорбный перечень проблем вспомнить. Редакторы говорили о связях с читателями, рассказывали о конкурсах, о газетных акциях, о тех, кто помогает. Районная газета, по их убеждению, остается нужной своим читателям, надо только помочь раскрыть потенциал.Ничего другого не придумано лучше и надежнее пути к аудитории, как вовлекать в творческий процесс жителей территории. Лидия Златогорская познакомила с лучшими газетами, ставшими победителями фестиваля «Вся Россия». Формула успеха проста, но труднодостижима, если не проявлять больше активности, новые формы работы, если не ставить в центр человека и его жизнь.На семинаре говорили о том, что не хватает правовых знаний. У реготделения есть опыт партнерства с Центром правовой поддержки СМИ, созданного СГЮА. Надо обращаться и получать поддержку. Ольга Летувет предложила взаимодействовать с Президентской академией, выпускники которой могут создать проект развития и продвижения районной газеты. Региональное отделение также готово оказать содействие.Время, проведенное в Красном Куте, прошло плодотворно. Благодаря техническому содействию главы администрации района редакторы районных газет участвовали в видеоконференции, которую провела министр информации и печати Саратовской области Наталья Линдигрин. Саратовские журналисты совершили экскурсию в Краснокутский музей краеведения. Времени на осмотр всех достопримечательностей, конечно, не хватило. Летом решили побывать на месте приземления Германа Титова, в Дьяковском лесу, которые включены в туристический маршрут района.Саратовское региональное отделение благодарит депутата областной Думы Андрея Беликова за предоставленный комфортабельный транспорт.Намечается провести семинары с подобной программой в Энгельсе, Балашове, Вольске.