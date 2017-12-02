Саратовцы приняли участие в Съезде журналистов РФ Актуально » Главные новости — 2-декабря-2017 — прочитано 38 раз



В работе 12-го съезда Союза журналистов России, проходившем в Москве в большом зале Российской академии наук, приняли участие около 700 представителей из 80 регионов страны. В том числе делегация в составе 15 человек из Саратова. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков передал поздравления собравшимся от первого замруководителя администрации президента страны Сергея Кириенко. А председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин — от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Проработавший на посту руководителя профессионального сообщества 25 лет Всеволод Богданов в кратком отчетном докладе сосредоточил внимание на действиях по главным проблемам сегодняшнего дня — восстановлении доверия к слову, повышении правового и социального статуса журналиста. Тема доверия звучит как самая главная: доверие между странами, доверие власти и общества, власти и человека. Наблюдается закономерность: регионы, в которых СМИ восстанавливают доверие читателя, быстрее преодолевают недостатки, имеют хороший темп развития. Делегаты продолжили обсуждение насущных вопросов журналистского сообщества. Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сославинский подчеркнул важность поддержки региональных газет, которых не спасает привлечение средств за счет рекламы. Очень своевременно решение Госдумы о выделении из федерального бюджета на следующий год 500 млн рублей, причем «не на поддержку штанов, а на возможность подготовки материалов на острые социальные темы». Одно из смелых предложений, прозвучавших на съезде — установить штрафы чиновникам за немотивированные отказы в аккредитации журналистов и не предоставлении информации на их запросы. Причем присутствовавшим депутатам поручено поработать с этим предложением на законодательном уровне. Похоже, и проблема действенности журналистских выступлений вновь выйдет из тени!

Всеволода Леонидовича после его просьбы об отставке съезд утвердил почетным председателем профессиональной организации. Новым руководителем избран Владимир Соловьев, окончивший международное отделение факультета журналистики МГУ, снимавший еще во время учебы телесюжеты во «Взгляд» и «Прожектор перестройки». Соловьев работал корреспондентом, редактором телевизионной службы новостей Центрального TV, он из тех, кто начинал программу «Вести». Работал в Боснии и Косово, в Чечне, освещал саммиты в Нью-Йорке и Окинаве. Автор многих документальных фильмов, побывал на дрейфующих полярных станциях Арктики и Антарктиды. С августа нынешнего года он - советник директора ГТРК «Россия1». Его выступление на съезде вдохновило коллег готовностью заняться как повседневными делами по налаживанию учета членов Союза, системы повышения квалификации, так и непростыми мерами по повышению статуса журналиста, его удостоверения, борьбой с кабальными контрактами на три месяца. Предложил оформлять страховку журналистам, занимающимся расследованиями. Отметил значимость заявлений председателей Московской, Санкт-Петербургской журналистских организаций и союза Республики Татарстан о слиянии с общероссийским союзом журналистов. Единство профессионалов поможет начать новую страницу в истории российских СМИ.

На съезде за заслуги перед журналистским сообществом почетными знаками СЖ награждены Леонид Левин из Якутии, Лидия Златогорская из Саратова, Ирина Краснова из Самары и крымчанка Наталья Кривопустова.

Тамара Катилевская\













Форум уже назвали историческим за объединение организаций журналистов, принятие нового Устава, избрание нового председателя и принятие мер по укреплению профессионального статуса.В работе 12-го съезда Союза журналистов России, проходившем в Москве в большом зале Российской академии наук, приняли участие около 700 представителей из 80 регионов страны. В том числе делегация в составе 15 человек из Саратова. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков передал поздравления собравшимся от первого замруководителя администрации президента страны Сергея Кириенко. А председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин — от председателя Госдумы Вячеслава Володина.Проработавший на посту руководителя профессионального сообщества 25 лет Всеволод Богданов в кратком отчетном докладе сосредоточил внимание на действиях по главным проблемам сегодняшнего дня — восстановлении доверия к слову, повышении правового и социального статуса журналиста. Тема доверия звучит как самая главная: доверие между странами, доверие власти и общества, власти и человека. Наблюдается закономерность: регионы, в которых СМИ восстанавливают доверие читателя, быстрее преодолевают недостатки, имеют хороший темп развития. Делегаты продолжили обсуждение насущных вопросов журналистского сообщества. Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сославинский подчеркнул важность поддержки региональных газет, которых не спасает привлечение средств за счет рекламы. Очень своевременно решение Госдумы о выделении из федерального бюджета на следующий год 500 млн рублей, причем «не на поддержку штанов, а на возможность подготовки материалов на острые социальные темы». Одно из смелых предложений, прозвучавших на съезде — установить штрафы чиновникам за немотивированные отказы в аккредитации журналистов и не предоставлении информации на их запросы. Причем присутствовавшим депутатам поручено поработать с этим предложением на законодательном уровне. Похоже, и проблема действенности журналистских выступлений вновь выйдет из тени!Всеволода Леонидовича после его просьбы об отставке съезд утвердил почетным председателем профессиональной организации. Новым руководителем избран Владимир Соловьев, окончивший международное отделение факультета журналистики МГУ, снимавший еще во время учебы телесюжеты во «Взгляд» и «Прожектор перестройки». Соловьев работал корреспондентом, редактором телевизионной службы новостей Центрального TV, он из тех, кто начинал программу «Вести». Работал в Боснии и Косово, в Чечне, освещал саммиты в Нью-Йорке и Окинаве. Автор многих документальных фильмов, побывал на дрейфующих полярных станциях Арктики и Антарктиды. С августа нынешнего года он - советник директора ГТРК «Россия1». Его выступление на съезде вдохновило коллег готовностью заняться как повседневными делами по налаживанию учета членов Союза, системы повышения квалификации, так и непростыми мерами по повышению статуса журналиста, его удостоверения, борьбой с кабальными контрактами на три месяца. Предложил оформлять страховку журналистам, занимающимся расследованиями. Отметил значимость заявлений председателей Московской, Санкт-Петербургской журналистских организаций и союза Республики Татарстан о слиянии с общероссийским союзом журналистов. Единство профессионалов поможет начать новую страницу в истории российских СМИ.На съезде за заслуги перед журналистским сообществом почетными знаками СЖ награждены Леонид Левин из Якутии, Лидия Златогорская из Саратова, Ирина Краснова из Самары и крымчанка Наталья Кривопустова.