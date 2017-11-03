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Журналистов приглашают к участию в IV Всероссийском конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
31-октября-2017 — прочитано 44 разВ настоящее время идет прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Подробнее...
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Актуально » Главные новости — 9-ноября-2017 — прочитано 9 раз
Нина Аркадьевна Ущева родилась 1 февраля 1930 года в Саратове и всю жизнь провела в родном городе. Окончив филологический факультет СГУ им.Н.Г.Чернышевского в 1954 году, трудовую деятельность начала в университетской газете — литсотрудником, ответственным секретарем, редактором. Вступила в Союз журналистов РФ в 1968-м. В печати более полувека. Много сотрудничала с областными и центральными СМИ. С 1973 года в течение восемнадцати лет - зампредседателя Саратовского областного комитета защиты мира, была специальным корреспондентом международного журнала «Век ХХ и мир». За общественную деятельность удостоена многих наград, главная из которых — медаль Всемирного Совета Мира, а также почетных грамот правительства страны, Советского комитета защиты мира, комитета советских женщин, руководства области.
Нина Аркадьевна была главным редактором, учредителем, меценатом созданного ею издательства «Аквариус», которым выпущены в свет книги саратовских журналистов. Среди них книга участника Великой Отечественной войны Аркадия Богатырева. Сборник очерков о саратовских журналистах «О друзьях-товарищах», вышедший в этом издательстве, был одной из ее любимых книг. В нем рассказы о саратовских журналистах, участниках Великой Отечественной войны — Павле Летувете, Вере Нефедовой, Викторе Яковлеве, Галине Суховой. «Аквариус» удостоен Ассоциацией книгоиздателей России Диплома лауреата конкурса «Лучшие книги 2004» за выпуск серии «Победители».
Нины Аркадьевны Ущевой не стало 9 ноября 2017 года. Вынос тела 11 ноября в 10.30 от 1-й Совбольницы.