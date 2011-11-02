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Секретариатом СЖР

Протокол № 6-2017

от 23 октября 2017 года





ПОЛОЖЕНИЕ О СЪЕЗДЕ

Общероссийской общественной организации

«Союз журналистов России»









Москва, 2017





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Съезд является высшим органом управления (далее – Съезд) Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (Далее – СЖР).

1.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени СЖР по любым вопросам деятельности СЖР, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу СЖР.

1.3. Всем членам СЖР предоставляется равное представительство на Съезде – в соответствии с решением Федеративного Совета, на заседании которого устанавливается квота для избрания делегатов, каждый делегат обладает правом решающего голоса.

1.4. Полномочия представителей членов СЖР (делегатов) на Съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:

- выпиской из протокола Общего собрания (конференции, съезда. Далее по тексту – Общее собрание) членов регионального отделения СЖР;

- выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления регионального отделения, в случае если такое право предусмотрено Уставом регионального отделения СЖР.

В выписке должно быть указано лицо, которое уполномочивается представлять члена СЖР на Съезде и голосовать от имени члена СЖР по вопросам, рассматриваемым Съездом. Выписки из протоколов должны быть заверены подписью Председательствующего на конференции, либо руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления члена СЖР или лица, на основании учредительных документов имеющего право без доверенности действовать от имени члена СЖР.

1.5. При поступлении от одного члена СЖР двух и более документов, определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет выписка из протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов одного приоритета к рассмотрению принимается документ с более поздней датой.





2. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА



2.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее половины членов СЖР, зарегистрированных на территории Российской Федерации на дату проведения Съезда. При определении кворума учитываются только представители членов СЖР – избранные делегаты, имеющие полномочия голосовать по вопросам повестки дня Съезда.

2.2. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом СЖР.

2.3. Председательствует на Съезде Председатель или член Секретариата СЖР в соответствии с его компетенцией. В отдельных случаях право председательствования на Съезде определяется простым большинством голосов при открытом голосовании всех членов СЖР, принимающих участие в Съезде. Секретарь Съезда избирается по предложению Председательствующего простым большинством голосов при открытом голосовании всех членов СЖР, принимающих участие в Съезде.

2.4. Председательствующий на Съезде осуществляет следующие функции:

2.4.1. открывает и закрывает заседание;

2.4.2. предлагает для избрания кандидатуру секретаря Съезда из числа его делегатов;

2.4.3. руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

2.4.4. организует обсуждение рассматриваемых вопросов;

2.4.5. предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня;

2.4.6. предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;

2.4.7. ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц и оглашает результаты голосования;

2.4.8. обеспечивает порядок ведения Съезда;

2.4.9. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.5. Председательствующий на Съезде вправе:

2.5.1. в случае нарушения положений настоящего Положения вынести предупреждение представителю члена (делегату Съезда) СЖР, а при повторном нарушении лишать его права слова. Представители членов СЖР, допустившие грубые, оскорбительные выражения в адрес Председательствующего, других представителей, лишаются слова без предупреждения;

2.5.2. предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, а при повторном нарушении лишать его права слова.

2.6. Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику выступающим. Если Председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает председательство на время выступления.

2.7. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек. Съезд может избрать также иные комиссии на период своей работы (Редакционную и др.). Протоколы Мандатной и Счетной комиссий утверждаются Съездом.

2.8. Счетная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов.

Мандатная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря Мандатной комиссии. Решения Мандатной комиссии Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов.

2.9. Решение Съезда оформляется протоколом Съезда. Листы протокола Съезда нумеруются, протокол сшивается и скрепляется печатью СЖР и подписью лиц, подписавших протокол в срок не позднее семи дней после завершения Съезда. Протокол подписывают Председательствующий на Съезде и секретарь в течение пятнадцати дней после завершения Съезда. Протокол Съезда со всеми приложениями размещается на официальном сайте СЖР в течение одной календарной недели со дня принятия решений.

В протоколе Съезда должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения Съезда;

2) дата, место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Съезде;

3) сведения о лицах, принявших участие в Съезде;

4) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Съезда и потребовавших внести запись об этом в протокол.

2.10. Любой член СЖР вправе получить копию протокола Съезда, заверенную подписью Председателя и печатью СЖР.

2.11. Оргкомитет Съезда СЖР утверждается на заседании Секретариата СЖР и обладает следующими полномочиями и обязанностями:

2.11.1. во исполнение решений Председателя, Федеративного Секретариата, Секретариата или требований членов СЖР о созыве Съезда производит оповещение всех членов СЖР о созыве и повестке дня Съезда;

2.11.2. по поручению Секретариата или Председателя осуществляет рассылку приглашений лицам, не представляющим интересы членов СЖР – гостям Съезда;

2.11.3. осуществляет подготовку проектов документов, выносимых на рассмотрение Съезда, сбор поправок, замечаний и предложений к этим документам, формирует сводные таблицы по предлагаемым изменениям к указанным документам, а также готовит заключения о соответствии вышеуказанных документов действующему законодательству Российской Федерации, Уставу СЖР и ранее принятым решениям Съезда;

2.11.4. осуществляет своевременную рассылку проектов документов Съезда и поступивших замечаний или предложений к ним членам СЖР, а также размещение указанных документов на официальном сайте СЖР в сети «Интернет»;

2.11.5. готовит раздаточные материалы к Съезду;

2.11.6. осуществляет подбор и бронирование помещения для проведения Съезда, а также техническое сопровождение его проведения, в том числе: фото, аудио и видеосъемку, стенографирование, прямую трансляцию в сети «Интернет»;

2.11.7. в день проведения Съезда осуществляет регистрацию представителей членов СЖР, гостей, представителей аккредитованных Оргкомитетом средств массовой информации, обеспечивает работу Счетной, Мандатной и других комиссий Съезда, обеспечивает охрану правопорядка и безопасность участников Съезда;

2.11.8. под руководством секретаря Съезда проводит сбор вопросов, справок, предложений, заявлений и других материалов, поступающих от делегатов Съезда, во время проведения Съезда, регистрирует делегатов, желающих выступить по вопросам повестки дня Съезда, и информирует Председательствующего о поступивших материалах и зарегистрировавшихся для выступлений лиц;

2.11.9. под руководством секретаря Съезда готовит проект протокола Съезда, обеспечивает его своевременное подписание, осуществляет размещение подписанного протокола на официальном сайте СЖР в сети «Интернет»;

2.11.10. обеспечивает освещение в аккредитованных Оргкомитетом средствах массовой информации сведений о подготовке Съезда и о результатах его проведения;

2.11.11. выполняет иные функции.

2.12. Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации. По решению Секретариата или Председателя на Съезд могут быть приглашены представители государственных органов, некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

2.13. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики и нормы законодательства употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заявления дискриминационного характера, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи Председательствующий предупреждает выступающего об ответственности за нарушение порядка, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

2.14. Представители членов СЖР на Съезде вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и документами СЖР.

2.15. Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения Председательствующего.



3. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ



3.1. В соответствии с Уставом СЖР решения Съезда по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием, если Съезд не установит иное.

Правом голосования обладают только делегаты Съезда СЖР с правом решающего голоса.

Предложения по форме голосования (тайного, открытого) определяются делегатами Съезда путем открытого голосования при открытии Съезда. В Случае если такое голосование не произошло, то решения по вопросам повестки дня Съезда принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Положения.

3.2. При открытом голосовании по каждому вопросу делегат Съезда СЖР с правом решающего голоса имеет один голос и подает его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат Съезда СЖР осуществляет лично.

3.3. В случае выдвижения нескольких кандидатов на один пост или предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса представители членов СЖР голосуют «за» только в отношении одного из кандидатов или вариантов.

3.4. Подсчет голосов при проведении открытого или тайного голосования осуществляется Счетной комиссией.

3.5. При открытом голосовании Председательствующий сообщает о количестве голосуемых предложений, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета голосов Счетной комиссией Председательствующий объявляет, какое решение принято ("за" – положительное, или "против" – отрицательное).

3.6. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Определение результатов тайного голосования осуществляется Счетной комиссией. Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента начала голосования.

3.7. Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для голосования. В бюллетень для голосования включаются фамилии всех выдвинутых кандидатов в алфавитной последовательности. Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются: бюллетени с голосованием более чем за 1 кандидата на 1 место; бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление; бюллетени с внесенными дополнениями и приписками; бюллетени неустановленной формы.

3.8. По результатам голосования Счетная комиссия составляет протокол, подписываемый всеми ее членами. Председатель Счетной комиссии докладывает Съезду о результатах голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов голосования и затем объявляет о принятом решении ("за" – положительное, или "против" – отрицательное), а при выборах – называет избранные кандидатуры и должности.



4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЖР: ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ.



4.1. В соответствии с Уставом в руководящие органы СЖР может быть избраны только члены СЖР. Выдвижение кандидатов для избрания на должность Председателя осуществляется инициативными группами членов СЖР в количестве не менее 80 человек представительством из 8 региональных отделений СЖР не менее 10 членов от каждого регионального отделения СЖР. Кандидат, выдвигаемый инициативной группой, лично представляет в Оргкомитет Съезда в срок, не позднее 4 (четырех) календарных дней до даты проведения Съезда следующий пакет документов:

1) Заявление, подписанное собственноручно, о согласии быть избранным на должность Председателя СЖР.

2) Анкету кандидата на должность Председателя;

3) Заявление-согласие на обработку персональных данных кандидата;

4) Лист подписей по образцу (не менее 80 членов СЖР – инициативной группы из не менее, чем 8 региональных отделений СЖР не менее 10 членов от каждого регионального отделения).

Документы представляются в подлинниках, все поля в Листе подписей должны быть заполнены.

Членами инициативной группы могут быть только действующие члены СЖР.

В случае поступления заявлений от нескольких кандидатов на должность Председателя СЖР, Оргкомитет проверяет полномочия, Листы подписей и выносит заключение о допуске/недопуске кандидата до голосования на Съезде. В случае поступления Заявления от единственного кандидата на должность Председателя, голосование может происходить без изготовления бюллетеней в открытом режиме в соответствии с решением Съезда.

4.2. Кандидат не допускается до голосования на Съезде в случае, если:

1) Представлен не полный комплект документов, установленный в п.4.1. настоящего Положения;

2) Представленный кандидатом пакет документов содержит недостоверные сведения;

3) Количество подписей, имеющихся в Листах подписей, меньше, установленных требованиями п.4.1 настоящего Положения.



Кандидат на должность Председателя имеет право взять самоотвод до момента начала процедуры голосования делегатов съезда по данному вопросу повестки дня.



4.3. Порядок голосования по кандидатуре Председателя:



В соответствии с пунктом 5.7. Устава СЖР решение Съезда по вопросу избрания Председателя СЖР принимается двумя третями голосов присутствующих на Съезде делегатов.

В случае если при открытом голосовании кандидат не набрал двух третей голосов делегатов Съезда выборы признаются несостоявшимися.



5. ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО СОСТАВУ СЕКРЕТАРИАТА



5.1. Секретариат СЖР является постоянно действующим руководящим органом СЖР, осуществляющим права юридического лица от имени СЖР. Формирование состава Секретариата СЖР осуществляется Съездом СЖР. Предложения по численному и персонального составу Секретариата СЖР вносит председатель СЖР после консультаций с руководителями структурных подразделений СЖР.





6. ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТАМ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ ОРГАНА СЖР – КОНТРОЛЬНОЙ КОМИСИИ.



6.1. В соответствии с Уставом СЖР количественный состав Контрольной комиссии определяется Съездом.

Избрание членов Контрольной комиссии осуществляется по списку, сформированному Секретариатом и представленному на утверждение Съезду в составе не менее 3 (трех) человек.

7.3. Избрание членов Контрольной комиссии осуществляется путем открытого голосования. В случае если решение об избрании членов Контрольной комиссии списком не будет принято, то голосование проводится по каждому кандидату.





7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Секретариатом СЖР. Все иные документы, регламентирующие порядок работы Съезда, утрачивают силу с момента принятия настоящего Положения.

7.2. Настоящее Положение применяется в части не противоречащей Уставу СЖР. 1.1. Съезд является высшим органом управления (далее – Съезд) Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (Далее – СЖР).1.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени СЖР по любым вопросам деятельности СЖР, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу СЖР.1.3. Всем членам СЖР предоставляется равное представительство на Съезде – в соответствии с решением Федеративного Совета, на заседании которого устанавливается квота для избрания делегатов, каждый делегат обладает правом решающего голоса.1.4. Полномочия представителей членов СЖР (делегатов) на Съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:- выпиской из протокола Общего собрания (конференции, съезда. Далее по тексту – Общее собрание) членов регионального отделения СЖР;- выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа управления регионального отделения, в случае если такое право предусмотрено Уставом регионального отделения СЖР.В выписке должно быть указано лицо, которое уполномочивается представлять члена СЖР на Съезде и голосовать от имени члена СЖР по вопросам, рассматриваемым Съездом. Выписки из протоколов должны быть заверены подписью Председательствующего на конференции, либо руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления члена СЖР или лица, на основании учредительных документов имеющего право без доверенности действовать от имени члена СЖР.1.5. При поступлении от одного члена СЖР двух и более документов, определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет выписка из протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов одного приоритета к рассмотрению принимается документ с более поздней датой.2.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее половины членов СЖР, зарегистрированных на территории Российской Федерации на дату проведения Съезда. При определении кворума учитываются только представители членов СЖР – избранные делегаты, имеющие полномочия голосовать по вопросам повестки дня Съезда.2.2. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом СЖР.2.3. Председательствует на Съезде Председатель или член Секретариата СЖР в соответствии с его компетенцией. В отдельных случаях право председательствования на Съезде определяется простым большинством голосов при открытом голосовании всех членов СЖР, принимающих участие в Съезде. Секретарь Съезда избирается по предложению Председательствующего простым большинством голосов при открытом голосовании всех членов СЖР, принимающих участие в Съезде.2.4. Председательствующий на Съезде осуществляет следующие функции:2.4.1. открывает и закрывает заседание;2.4.2. предлагает для избрания кандидатуру секретаря Съезда из числа его делегатов;2.4.3. руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;2.4.4. организует обсуждение рассматриваемых вопросов;2.4.5. предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня;2.4.6. предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;2.4.7. ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц и оглашает результаты голосования;2.4.8. обеспечивает порядок ведения Съезда;2.4.9. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.2.5. Председательствующий на Съезде вправе:2.5.1. в случае нарушения положений настоящего Положения вынести предупреждение представителю члена (делегату Съезда) СЖР, а при повторном нарушении лишать его права слова. Представители членов СЖР, допустившие грубые, оскорбительные выражения в адрес Председательствующего, других представителей, лишаются слова без предупреждения;2.5.2. предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, а при повторном нарушении лишать его права слова.2.6. Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику выступающим. Если Председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает председательство на время выступления.2.7. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти человек и Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек. Съезд может избрать также иные комиссии на период своей работы (Редакционную и др.). Протоколы Мандатной и Счетной комиссий утверждаются Съездом.2.8. Счетная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов.Мандатная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря Мандатной комиссии. Решения Мандатной комиссии Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов.2.9. Решение Съезда оформляется протоколом Съезда. Листы протокола Съезда нумеруются, протокол сшивается и скрепляется печатью СЖР и подписью лиц, подписавших протокол в срок не позднее семи дней после завершения Съезда. Протокол подписывают Председательствующий на Съезде и секретарь в течение пятнадцати дней после завершения Съезда. Протокол Съезда со всеми приложениями размещается на официальном сайте СЖР в течение одной календарной недели со дня принятия решений.В протоколе Съезда должны быть указаны:1) дата, время и место проведения Съезда;2) дата, место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Съезде;3) сведения о лицах, принявших участие в Съезде;4) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Съезда и потребовавших внести запись об этом в протокол.2.10. Любой член СЖР вправе получить копию протокола Съезда, заверенную подписью Председателя и печатью СЖР.2.11. Оргкомитет Съезда СЖР утверждается на заседании Секретариата СЖР и обладает следующими полномочиями и обязанностями:2.11.1. во исполнение решений Председателя, Федеративного Секретариата, Секретариата или требований членов СЖР о созыве Съезда производит оповещение всех членов СЖР о созыве и повестке дня Съезда;2.11.2. по поручению Секретариата или Председателя осуществляет рассылку приглашений лицам, не представляющим интересы членов СЖР – гостям Съезда;2.11.3. осуществляет подготовку проектов документов, выносимых на рассмотрение Съезда, сбор поправок, замечаний и предложений к этим документам, формирует сводные таблицы по предлагаемым изменениям к указанным документам, а также готовит заключения о соответствии вышеуказанных документов действующему законодательству Российской Федерации, Уставу СЖР и ранее принятым решениям Съезда;2.11.4. осуществляет своевременную рассылку проектов документов Съезда и поступивших замечаний или предложений к ним членам СЖР, а также размещение указанных документов на официальном сайте СЖР в сети «Интернет»;2.11.5. готовит раздаточные материалы к Съезду;2.11.6. осуществляет подбор и бронирование помещения для проведения Съезда, а также техническое сопровождение его проведения, в том числе: фото, аудио и видеосъемку, стенографирование, прямую трансляцию в сети «Интернет»;2.11.7. в день проведения Съезда осуществляет регистрацию представителей членов СЖР, гостей, представителей аккредитованных Оргкомитетом средств массовой информации, обеспечивает работу Счетной, Мандатной и других комиссий Съезда, обеспечивает охрану правопорядка и безопасность участников Съезда;2.11.8. под руководством секретаря Съезда проводит сбор вопросов, справок, предложений, заявлений и других материалов, поступающих от делегатов Съезда, во время проведения Съезда, регистрирует делегатов, желающих выступить по вопросам повестки дня Съезда, и информирует Председательствующего о поступивших материалах и зарегистрировавшихся для выступлений лиц;2.11.9. под руководством секретаря Съезда готовит проект протокола Съезда, обеспечивает его своевременное подписание, осуществляет размещение подписанного протокола на официальном сайте СЖР в сети «Интернет»;2.11.10. обеспечивает освещение в аккредитованных Оргкомитетом средствах массовой информации сведений о подготовке Съезда и о результатах его проведения;2.11.11. выполняет иные функции.2.12. Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации. По решению Секретариата или Председателя на Съезд могут быть приглашены представители государственных органов, некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.2.13. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики и нормы законодательства употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заявления дискриминационного характера, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи Председательствующий предупреждает выступающего об ответственности за нарушение порядка, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.2.14. Представители членов СЖР на Съезде вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством Российской Федерации и документами СЖР.2.15. Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения Председательствующего.3.1. В соответствии с Уставом СЖР решения Съезда по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием, если Съезд не установит иное.Правом голосования обладают только делегаты Съезда СЖР с правом решающего голоса.Предложения по форме голосования (тайного, открытого) определяются делегатами Съезда путем открытого голосования при открытии Съезда. В Случае если такое голосование не произошло, то решения по вопросам повестки дня Съезда принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Положения.3.2. При открытом голосовании по каждому вопросу делегат Съезда СЖР с правом решающего голоса имеет один голос и подает его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат Съезда СЖР осуществляет лично.3.3. В случае выдвижения нескольких кандидатов на один пост или предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса представители членов СЖР голосуют «за» только в отношении одного из кандидатов или вариантов.3.4. Подсчет голосов при проведении открытого или тайного голосования осуществляется Счетной комиссией.3.5. При открытом голосовании Председательствующий сообщает о количестве голосуемых предложений, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета голосов Счетной комиссией Председательствующий объявляет, какое решение принято ("за" – положительное, или "против" – отрицательное).3.6. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Определение результатов тайного голосования осуществляется Счетной комиссией. Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента начала голосования.3.7. Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для голосования. В бюллетень для голосования включаются фамилии всех выдвинутых кандидатов в алфавитной последовательности. Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются: бюллетени с голосованием более чем за 1 кандидата на 1 место; бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление; бюллетени с внесенными дополнениями и приписками; бюллетени неустановленной формы.3.8. По результатам голосования Счетная комиссия составляет протокол, подписываемый всеми ее членами. Председатель Счетной комиссии докладывает Съезду о результатах голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов голосования и затем объявляет о принятом решении ("за" – положительное, или "против" – отрицательное), а при выборах – называет избранные кандидатуры и должности.4.1. В соответствии с Уставом в руководящие органы СЖР может быть избраны только члены СЖР. Выдвижение кандидатов для избрания на должность Председателя осуществляется инициативными группами членов СЖР в количестве не менее 80 человек представительством из 8 региональных отделений СЖР не менее 10 членов от каждого регионального отделения СЖР. Кандидат, выдвигаемый инициативной группой, лично представляет в Оргкомитет Съезда в срок, не позднее 4 (четырех) календарных дней до даты проведения Съезда следующий пакет документов:1) Заявление, подписанное собственноручно, о согласии быть избранным на должность Председателя СЖР.2) Анкету кандидата на должность Председателя;3) Заявление-согласие на обработку персональных данных кандидата;4) Лист подписей по образцу (не менее 80 членов СЖР – инициативной группы из не менее, чем 8 региональных отделений СЖР не менее 10 членов от каждого регионального отделения).Документы представляются в подлинниках, все поля в Листе подписей должны быть заполнены.Членами инициативной группы могут быть только действующие члены СЖР.В случае поступления заявлений от нескольких кандидатов на должность Председателя СЖР, Оргкомитет проверяет полномочия, Листы подписей и выносит заключение о допуске/недопуске кандидата до голосования на Съезде. В случае поступления Заявления от единственного кандидата на должность Председателя, голосование может происходить без изготовления бюллетеней в открытом режиме в соответствии с решением Съезда.4.2. Кандидат не допускается до голосования на Съезде в случае, если:1) Представлен не полный комплект документов, установленный в п.4.1. настоящего Положения;2) Представленный кандидатом пакет документов содержит недостоверные сведения;3) Количество подписей, имеющихся в Листах подписей, меньше, установленных требованиями п.4.1 настоящего Положения.Кандидат на должность Председателя имеет право взять самоотвод до момента начала процедуры голосования делегатов съезда по данному вопросу повестки дня.В соответствии с пунктом 5.7. Устава СЖР решение Съезда по вопросу избрания Председателя СЖР принимается двумя третями голосов присутствующих на Съезде делегатов.В случае если при открытом голосовании кандидат не набрал двух третей голосов делегатов Съезда выборы признаются несостоявшимися.5.1. Секретариат СЖР является постоянно действующим руководящим органом СЖР, осуществляющим права юридического лица от имени СЖР. Формирование состава Секретариата СЖР осуществляется Съездом СЖР. Предложения по численному и персонального составу Секретариата СЖР вносит председатель СЖР после консультаций с руководителями структурных подразделений СЖР.6.1. В соответствии с Уставом СЖР количественный состав Контрольной комиссии определяется Съездом.Избрание членов Контрольной комиссии осуществляется по списку, сформированному Секретариатом и представленному на утверждение Съезду в составе не менее 3 (трех) человек.7.3. Избрание членов Контрольной комиссии осуществляется путем открытого голосования. В случае если решение об избрании членов Контрольной комиссии списком не будет принято, то голосование проводится по каждому кандидату.7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Секретариатом СЖР. Все иные документы, регламентирующие порядок работы Съезда, утрачивают силу с момента принятия настоящего Положения.7.2. Настоящее Положение применяется в части не противоречащей Уставу СЖР.