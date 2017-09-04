Презентация проекта «Летописцы истории страны» стала праздником единения Актуально » Главные новости — 21-сентября-2017 — прочитано 33 раз

Участниками творческой встречи стали коллеги, друзья, постоянные партнеры, представители общественных организаций. Всех с трудом вместил актовый зал городского Совета ветеранов. Председатель организации, руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская представила коллег, готовых участвовать в создании летописи: автора книг и статей Юрия Васильевича Зверева, руководителя информационно-аналитического отдела ВОИР Ивана Павловича Куренькова, художников Вячеслава Алексеевича Дьяконова, Лемара Владимировича Тараканова, представителей ряда общественных организаций. Председатель областного отделения Российского Союза ветеранов, главный редактор областной Книги Памяти Георгий Васильевич Фролов подчеркнул, что проект, послужит делу сохранения истории нашего региона.



Зампредседателя областной профсоюзной организации работников образования Галина Николаевна Попова с удовлетворением говорила о партнерских связях с саратовским Союзом журналистов, который помогает в проведении обучающих семинаров для педагогов и школьников. Умение готовить материалы для газет и сайтов сегодня просто необходимо молодым членам профсоюза, которые участвуют в освещении деятельности своей общественной организации. Издания и информационные центры профсоюза образования — тоже часть СМИ области. Статьи о них обязательно войдут в Энциклопедию!

Член Общественной палаты, председатель правления благотворительного фонда «Благодать» Игорь Вячеславович Мещеряков продолжил разговор о вовлечении молодых и совсем юных саратовцев в журналистику. Он сам — инициатор фестиваля школьников «Телекласс», в рамках которого дети готовят ролики о ветеранах.



В День международной солидарности журналистов, рассказала руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская, на сайте Саратовского отделения Союза журналистов России открыт раздел «Летопись истории страны». Вывешиваются зарисовки о коллегах, статьи об истории районок. Эти и многие последующие материалы в дальнейшем будут систематизированы и подготовлены к изданию печатной версии Энциклопедии.



Изначально хотели готовить в Энциклопедию материалы именно 60-летнего периода, но, видимо, без исторических вкраплений не обойтись! А вообще, считает Каргин, проект стоило придумать, даже если бы не было гранта: обидно до слез, что многие саратовские издания советских времен, перестройки, 90-х годов, их авторы уходят из памяти. Еще можно отыскать ветеранов, которые работали в них, помнят коллег, поспешить сделать записи. Есть в области районные газеты, которые отмечают свое 100-летие, их история тоже достойна своих глав в новом издании.



Участники форума высказали предложение готовить книгу не в «классическом» сухом жанре, а наполнить ее эмоциями и подробностями в жанре очерков, фоторепортажей, стихами, рисунками.

Свои предложения высказали основатель журналистской династии Николай Алексеевич Яковлев, участник Великой Отечественной войны журналист с большим стажем Аркадий Александрович Богатырев, секретарь объединенной журналистской организации в Энгельсе Александр Исаакович Кобылинский.

Особую трогательность встрече придало чествование ветеранов-юбиляров. Помимо поздравлений и цветов от коллег, Лейла Аббасовна Бочкова получила благодарность и подарок за сотрудничество от председателя городского совета ветеранов Евгения Ивановича Ускова. Лейла Аббасовна — легенда истории областного радио. Ее голос, трогательно мягкий, знают все жители региона. В день юбилея на сайте опубликован материал о ней. Добрые слова были сказаны друзьями в адрес журналистов со стажем Владимира Григорьевича Гурьянова, Сергея Петровича Борисова, Ларисы Павловны Кузнецовой и Татьяны Николаевны Сапуновой.

Для них и всех собравшихся огромный торт принесли давние друзья Союза журналистов, представители Саратовского отделения Союза композиторов Евгений Михайлович Бикташев и заслуженная артистка России Нина Александровна Калашникова. Нина Александровна исполнила для журналистов замечательную песню о Хвалынске, Евгений Михайлович подарил свою последнюю книгу с автографом. Нине Александровне, ведущей сайта Союза композиторов, вручили удостоверение члена Союза журналистов.



Тамара Тишкова

Фото Юрия Неугодова



19 сентября состоялось расширенное заседание правления Саратовского регионального отделения Союза журналистов, посвященное презентации проекта Саратовского отделения СЖР, который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов.Участниками творческой встречи стали коллеги, друзья, постоянные партнеры, представители общественных организаций. Всех с трудом вместил актовый зал городского Совета ветеранов. Председатель организации, руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская представила коллег, готовых участвовать в создании летописи: автора книг и статей Юрия Васильевича Зверева, руководителя информационно-аналитического отдела ВОИР Ивана Павловича Куренькова, художников Вячеслава Алексеевича Дьяконова, Лемара Владимировича Тараканова, представителей ряда общественных организаций. Председатель областного отделения Российского Союза ветеранов, главный редактор областной Книги Памяти Георгий Васильевич Фролов подчеркнул, что проект, послужит делу сохранения истории нашего региона.Зампредседателя областной профсоюзной организации работников образования Галина Николаевна Попова с удовлетворением говорила о партнерских связях с саратовским Союзом журналистов, который помогает в проведении обучающих семинаров для педагогов и школьников. Умение готовить материалы для газет и сайтов сегодня просто необходимо молодым членам профсоюза, которые участвуют в освещении деятельности своей общественной организации. Издания и информационные центры профсоюза образования — тоже часть СМИ области. Статьи о них обязательно войдут в Энциклопедию!Член Общественной палаты, председатель правления благотворительного фонда «Благодать» Игорь Вячеславович Мещеряков продолжил разговор о вовлечении молодых и совсем юных саратовцев в журналистику. Он сам — инициатор фестиваля школьников «Телекласс», в рамках которого дети готовят ролики о ветеранах. Медиаклассы создаются в крупнейшей школе Саратова с космическим названием «Солярис».Принявшая участие во встрече замдиректора по воспитательной работе «Соляриса» Ольга Викторовна Мирошниченко, кстати, в прошлом победитель профессионального конкурса «Учитель года», обратилась к ветеранам журналистики с просьбой о кураторстве над школьными творческими кружками: «Дети сегодня — народ завтра». Истории школьных газет тоже должны быть в Энциклопедии. Содружество детей и ветеранов в подготовке этого исторического издания по-своему символично. Вовлекать детей в изучение истории края, своей семьи, вести документальное расследование — замечательные традиции, как и участие в патриотических акциях «Поиск», организации школьных музеев боевой и трудовой славы жителей области.В День международной солидарности журналистов, рассказала руководитель проекта Лидия Николаевна Златогорская, на сайте Саратовского отделения Союза журналистов России открыт раздел «Летопись истории страны». Вывешиваются зарисовки о коллегах, статьи об истории районок. Эти и многие последующие материалы в дальнейшем будут систематизированы и подготовлены к изданию печатной версии Энциклопедии. Член правления организации Юрий Каргин, автор и издатель "Балаковской Народной энциклопедии", вышедшей 10 лет назад и удостоенной специальной премии Российской государственной библиотеки, напомнил о своевременности проекта. Он реализуется в год 60-летия журналистской организации, а в следующем году будут юбилеи первых саратовских изданий - «Саратовские губернские ведомости и «Саратовский листок», начавших выходить, соответственно, 180 и 155 лет назад У саратовской журналистики великая история, громкие имена.Изначально хотели готовить в Энциклопедию материалы именно 60-летнего периода, но, видимо, без исторических вкраплений не обойтись! А вообще, считает Каргин, проект стоило придумать, даже если бы не было гранта: обидно до слез, что многие саратовские издания советских времен, перестройки, 90-х годов, их авторы уходят из памяти. Еще можно отыскать ветеранов, которые работали в них, помнят коллег, поспешить сделать записи. Есть в области районные газеты, которые отмечают свое 100-летие, их история тоже достойна своих глав в новом издании. Участники форума высказали предложение готовить книгу не в «классическом» сухом жанре, а наполнить ее эмоциями и подробностями в жанре очерков, фоторепортажей, стихами, рисунками.Свои предложения высказали основатель журналистской династии Николай Алексеевич Яковлев, участник Великой Отечественной войны журналист с большим стажем Аркадий Александрович Богатырев, секретарь объединенной журналистской организации в Энгельсе Александр Исаакович Кобылинский.Особую трогательность встрече придало чествование ветеранов-юбиляров. Помимо поздравлений и цветов от коллег, Лейла Аббасовна Бочкова получила благодарность и подарок за сотрудничество от председателя городского совета ветеранов Евгения Ивановича Ускова. Лейла Аббасовна — легенда истории областного радио. Ее голос, трогательно мягкий, знают все жители региона. В день юбилея на сайте опубликован материал о ней. Добрые слова были сказаны друзьями в адрес журналистов со стажем Владимира Григорьевича Гурьянова, Сергея Петровича Борисова, Ларисы Павловны Кузнецовой и Татьяны Николаевны Сапуновой.Для них и всех собравшихся огромный торт принесли давние друзья Союза журналистов, представители Саратовского отделения Союза композиторов Евгений Михайлович Бикташев и заслуженная артистка России Нина Александровна Калашникова. Нина Александровна исполнила для журналистов замечательную песню о Хвалынске, Евгений Михайлович подарил свою последнюю книгу с автографом. Нине Александровне, ведущей сайта Союза композиторов, вручили удостоверение члена Союза журналистов.