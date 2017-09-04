Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Золотое перо-2017" Актуально » Главные новости — 20-сентября-2017 — прочитано 23 раз Саратовское региональное отделение Союза журналистов России приглашает журналистов Саратовской области принять участие в конкурсе профессионального мастерства, посвященном 60-летию создания организации.

Цель конкурса:

- распространение опыта профессионалов, достигших лучших творческих результатов;

- привлечение внимания журналистского сообщества к формированию критериев качественной журналистики;

- повышение престижа профессии, создание благоприятного общественного климата для развития региональных и муниципальных СМИ.

Условия конкурса:

К участию в конкурсе приглашаются журналисты областных, муниципальных, отраслевых (корпоративных) СМИ, работы которых отличаются высоким профессионализмом, актуальностью поднимаемых тем, яркостью и оригинальностью подачи материалов,жанровым разнообразием.

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в печатных СМИ(подлинник или ксерокопия), копии телевизионных или радиосюжетов (с указанием времени вещания) за период с января 2015 года по ноябрь 2017 года. Работы предоставляются по рекомендации руководителей СМИ, первичных журналистских организаций, лично журналистами. К работам прилагается краткая справка об авторе, его фотография, адрес, контактные телефоны.

Жюри конкурса формируется из известных журналистов и ученых, внесших вклад в развитие саратовской журналистики и подготовку кадров для СМИ, из победителей конкурса «Золотое перо», федеральных профессиональных конкурсов прежних лет.



Материалы на конкурс с пометкой «Золотое перо - 2017» принимаются в региональном отделении СЖР до 20 ноября 2017 года по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41, E-mail: zlatln@mail.ru. Наш Интернет-адрес: WWW.sarunion.ru, тел. 69-54-43

Материалы рассматриваются по следующим номинациям:

- Лучшая работа среди областных печатных СМИ (2 премии)

– Лучшая работа среди муниципальных печатных СМИ (2 премии)

– Лучшая работа на телевидении (2 премии)

– Лучшая работа интернет-издания (2 премии)

– Лучшая работа на радио (1 премия)

– Лучшая работа среди отраслевых печатных СМИ (1 премия)

Итоги конкурса будут подведены к 13 января 2018 года. Победителям вручаются дипломы Союза журналистов России, ценные подарки и денежные премии.

Премиальный фонд формируется за счет добровольных благотворительных взносов партнеров. Первый взнос получен от депутата Саратовской областной Думы Сергея Борисовича Суровова. Он дал согласие быть сопредседателем творческого конкурса «Золотое перо - 2017»