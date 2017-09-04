Союз журналистов России обратился в прокуратуры Тверской обл. и Саратовской обл. в связи с угрозами в адрес журналиста Владимира Спирягина Актуально » Главные новости — 5-сентября-2017 — прочитано 47 раз 4 сентября в Союз журналистов России поступило обращение члена СЖР Владимира Спирягина. Журналист сообщил об угрозах в свой адрес. По его словам, он «последние 2-3 месяца вел журналистское расследование по Тверскому стекольному заводу, где были вскрыты факты мошенничества в особо крупных размерах». Материал опубликован на портале Мосмонитор. 30 августа Владимиру Спирягину позвонил из Испании Игорь Радионов, который, по словам журналиста, является главным владельцем активов завода, и в телефонной беседе открыто угрожал Спирягину убийством. Стенограмма беседы опубликована в личном блоге Спирягина.



31 августа журналистом было подано заявление в Октябрьский РОВД г. Саратова. В настоящий момент журналист вынужден скрываться, потому что его жизни и здоровью угрожает опасность, сообщает Союз журналистов России.



В связи с этим неординарным инцидентом Союз журналистов России подал обращения в прокуратуры Тверской обл. и Саратовской обл.



«В соответствии с Уставом целями и задачами Союза журналистов России являются, среди прочих, защита прав и свобод журналиста, содействие распространению средствами массовой информации идеалов толерантности, демократии, уважения прав человека в контексте предотвращения опасностей», - говорится в обращении СЖР. – «Просим Вас провести проверку изложенных фактов и представленных материалов, дать им правовую оценку и в случае подтверждения - не допустить нарушения закона, обеспечить безопасность журналисту, привлечь виновных к ответственности».