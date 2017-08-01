Президентский грант получит Саратовское региональное отделение СЖР Актуально » Главные новости — 1-августа-2017 — прочитано 21 раз

Саратовские СМИ имеют свою гражданскую позицию, правдиво и объективно отражают жизнь региона, активно защищают права граждан. Будет справедливо оставить в памяти потомков имена уважаемых журналистов и историю развития саратовских СМИ. Материалы будут размещаться на сайте организации www.sarunion.ru в новом спецразделе сайта «Летописцы истории страны» по двум темам: «Имена» и «Вчера и сегодня саратовских СМИ».

Будет собран и опубликован максимально большой объём текстов и фотографий. Это будут биографии, воспоминания, воспроизведение опубликованных в СМИ статей (например, о первом саратовском журналисте, который взял интервью у Юрия Гагарина и т.д.).

В процесс работы по увековечиванию памяти о славных страницах истории Саратовской журналистики будут вовлечены практически все редакции, журналисты, ветераны. Работа проводится в преддверии 60-летия Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Виртуальная энциклопедия истории Саратовской журналистики завершится изданием добротного тома «Летописцы истории» (Энциклопедия истории Саратовской журналистики)».

Проект укрепит связь поколений саратовских журналистов, позволит увековечить память о журналистах и средствах массовой информации, которые влияют на формирование личности с активной жизненной позицией.

В рамках проекта будут проведены две общественные дискуссии, которые привлекут внимание аудитории к морально-нравственным основам профессии, к увековечиванию памяти журналистов, участников Великой Отечественной Войны.

Выделенные средства в размере 1 328 320 рублей будут использованы на проведение мероприятий по проекту.

Руководитель проекта - председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская. Проект поддержали Союз журналистов России, министерство информации и печати, ТПП Саратовской области.



Коршунова Софья.

Сегодня стали известны результаты конкурса на получение президентского гранта 2017 года. Среди победителей - проект Саратовского регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы истории страны» в номинации «Сохранение исторической памяти».Саратовские СМИ имеют свою гражданскую позицию, правдиво и объективно отражают жизнь региона, активно защищают права граждан. Будет справедливо оставить в памяти потомков имена уважаемых журналистов и историю развития саратовских СМИ. Материалы будут размещаться на сайте организации www.sarunion.ru в новом спецразделе сайта «Летописцы истории страны» по двум темам: «Имена» и «Вчера и сегодня саратовских СМИ».Будет собран и опубликован максимально большой объём текстов и фотографий. Это будут биографии, воспоминания, воспроизведение опубликованных в СМИ статей (например, о первом саратовском журналисте, который взял интервью у Юрия Гагарина и т.д.).В процесс работы по увековечиванию памяти о славных страницах истории Саратовской журналистики будут вовлечены практически все редакции, журналисты, ветераны. Работа проводится в преддверии 60-летия Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Виртуальная энциклопедия истории Саратовской журналистики завершится изданием добротного тома «Летописцы истории» (Энциклопедия истории Саратовской журналистики)».Проект укрепит связь поколений саратовских журналистов, позволит увековечить память о журналистах и средствах массовой информации, которые влияют на формирование личности с активной жизненной позицией.В рамках проекта будут проведены две общественные дискуссии, которые привлекут внимание аудитории к морально-нравственным основам профессии, к увековечиванию памяти журналистов, участников Великой Отечественной Войны.Выделенные средства в размере 1 328 320 рублей будут использованы на проведение мероприятий по проекту.Руководитель проекта - председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская. Проект поддержали Союз журналистов России, министерство информации и печати, ТПП Саратовской области.