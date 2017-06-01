За бедного журналиста замолвили слово?.. Актуально » Главные новости — 9-июня-2017 — прочитано 18 раз Презентация проекта скульптора Владимира Пальмина под названием "Журналистика" вызвала в саратовском журналистском сообществе дискуссию.



https://www.facebook.com/zlatln

http://www.vzsar.ru/news/2017/06/08/eskiz-pamyatnika-jyrnalistam-vyzval-spory-sredi-redaktorov-smi.html

http://www.4vsar.ru/news/90616.html



Председатель реготделения Лидия Златогорская в своем блоге на сайте ИА "Взгляд-инфо" высказала свою точку зрения.

"О бедном журналисте замолвили слово?.."



Автор проекта Владимир Пальмин так и не объяснил, как ему пришла в голову идея установить памятник на Волжской со странным названием "Журналистика" (почему не "Филология", "Социология" ???). Вчера на заседании общественного совета Минпечати состоялась первая публичная презентация проекта. СМИ уже озвучили мнения экспертов, затем в социальных сетях и на сайтах информагентств горячая и широкая дискуссия показала неоднозначность идеи. Почему ее не приняли сходу? Главное - фигуры оператора и журналистки не отражают в целом суть профессии. Тележурналисты - часть профессии. А вот чтобы это могло быть? Какая фигура или композиция может ассоциироваться с журналистом и ни с кем другим?



Пока идет обсуждение, подкину вопрос, на который не нахожу ответа: А зачем? Вроде нет повода ни хоронить профессию, ни гордиться как никакой другой. Вот с одной стороны, коммуникации в наш информационный век - это всё. С другой стороны, ни телеграфисты, ни почтальоны не удостоены. Но ведь журналист - не просто профессия? А что отличает публициста, лидера общественного мнения, правозащитника от обычного, пусть и добросовестного коммуникатора?



Я пока не вижу. Не материализуется мое представление о профессии журналист. Поэтому восприняла проект как вариант. Например, для украшения сквера журналистов, который опекает коллектив ГТРК - Саратов.



Кажется мне провальным и место установки памятника на Волжской, напротив бывшего издательства "Слово". Есть даже фотомонтаж. На фоне вывески. Неудачно, вызывает ассоциации, на которые не рассчитывает ни автор, ни потенциальные спонсоры. Зачем скорбеть, грустить, иронизировать по поводу ушедшей эпохи? Она заслуживает благодарной памяти потомков, осмысления нынешним поколением журналистов и горожан грандиозности и технологической прорывности благодаря труду старших поколений журналистов и полиграфистов.



Там, в вестибюле некогда родного Дома печати, есть мемориальные доски погибшим саратовским журналистам в годы Великой Отечественной войны. Вот этот бы мемориал сделать доступным тысячам горожан и туристов! Но я не предлагаю водить в бывшее "Слово" экскурсии. А вынести на общий обзор, доступный просто прохожим, - посмотреть, поклониться журналистам-коллегам, положить цветы. Постоять, что-то сказать детям и внукам. Вот она, связь поколений! Память благодарных потомков. Реальное патриотическое воспитание.



Мы первыми должны перейти от известного скепсиса и иронии к уважению и самоуважению. Вот мы начали составлять Энциклопедию истории саратовской журналистики. Есть повод - 60-летие саратовского отделения Союза журналистов. Материал набирается. Нелишне напомнить: коллеги, пишите о себе, о своем издании, своих наставниках и друзьях. Присылайте тексты и фото по e-mail. Сначала опубликуем на сайте, есть друзья, которые продублируют на других сайтах. Потом, Бог даст, и книгу издадим. Это память. Ну, в общем, получится памятник своими руками, нерукотворный.