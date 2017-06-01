О чем мечтают дети Донбасса и Луганска Актуально » Главные новости — 1-июня-2017 — прочитано 4 раз



Наш дом от взрыва словно трогается с места

Во двор и огород летят осколки,

И люди плачут, словно волки.

И только стеклышки, что выпали из окон,

Блестят и радуют меня.



Это из стихотворения Ники Белковой. Ей 11 лет.



О чем мечтают дети, авторы стихов и рисунков сборника "Мы за мир". Дети Донбасса и Луганска, видевшие смерть, ненавидят войну, насилие, горе. Они хотят спокойно спать в своих кроватках и не бежать среди ночи в тёмный подвал. О тепле, голубом небе, котёнке под окном, и чтобы папа и мама были рядом. Чтобы люди не плакали, чтобы все были добрыми.



Совсем недавно многого просили,

Теперь - чтоб кончилась война.



Пишет пятиклассник



"Я против войны и убийства детей,

Я против охоты и травли зверей.

За мир без насилия я на Земле,

За то, чтобы счастливо жили мы все!"



Это слова Дениса Немцова. Он закончил седьмой класс, когда началась война.



"У меня украли лето,

Силой держат его где- то,

Там, где нет детей и счастья,

Там, где только дождь, ненастье".









Сегодня Международный день защиты детей, и я хочу сказать своё слово в защиту самых беззащитных. Не могу без слёз читать книжечку, которую подарили мне члены делегации из Луганской Народной республики. Я их расспрашивала о том, что чувствуют люди, а из этой книжицы узнала о чувствах и мыслях детей. Вот уже несколько дней живу с этим. Не для того говорю, чтобы и вы, мои друзья, так же с комом в горле дышали. Чтобы мы поняли, как бесчеловечна война. Когда от неё страдают дети. Чтобы почувствовали.Наш дом от взрыва словно трогается с местаВо двор и огород летят осколки,И люди плачут, словно волки.И только стеклышки, что выпали из окон,Блестят и радуют меня.Это из стихотворения Ники Белковой. Ей 11 лет.О чем мечтают дети, авторы стихов и рисунков сборника "Мы за мир". Дети Донбасса и Луганска, видевшие смерть, ненавидят войну, насилие, горе. Они хотят спокойно спать в своих кроватках и не бежать среди ночи в тёмный подвал. О тепле, голубом небе, котёнке под окном, и чтобы папа и мама были рядом. Чтобы люди не плакали, чтобы все были добрыми.Совсем недавно многого просили,Теперь - чтоб кончилась война.Пишет пятиклассник"Я против войны и убийства детей,Я против охоты и травли зверей.За мир без насилия я на Земле,За то, чтобы счастливо жили мы все!"Это слова Дениса Немцова. Он закончил седьмой класс, когда началась война."У меня украли лето,Силой держат его где- то,Там, где нет детей и счастья,Там, где только дождь, ненастье".