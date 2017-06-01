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О чем мечтают дети Донбасса и Луганска
Актуально » Главные новости — 1-июня-2017 — прочитано 4 раз
Сегодня Международный день защиты детей, и я хочу сказать своё слово в защиту самых беззащитных. Не могу без слёз читать книжечку, которую подарили мне члены делегации из Луганской Народной республики. Я их расспрашивала о том, что чувствуют люди, а из этой книжицы узнала о чувствах и мыслях детей. Вот уже несколько дней живу с этим. Не для того говорю, чтобы и вы, мои друзья, так же с комом в горле дышали. Чтобы мы поняли, как бесчеловечна война. Когда от неё страдают дети. Чтобы почувствовали.
Наш дом от взрыва словно трогается с места
Во двор и огород летят осколки,
И люди плачут, словно волки.
И только стеклышки, что выпали из окон,
Блестят и радуют меня.
Это из стихотворения Ники Белковой. Ей 11 лет.
О чем мечтают дети, авторы стихов и рисунков сборника "Мы за мир". Дети Донбасса и Луганска, видевшие смерть, ненавидят войну, насилие, горе. Они хотят спокойно спать в своих кроватках и не бежать среди ночи в тёмный подвал. О тепле, голубом небе, котёнке под окном, и чтобы папа и мама были рядом. Чтобы люди не плакали, чтобы все были добрыми.
Совсем недавно многого просили,
Теперь - чтоб кончилась война.
Пишет пятиклассник
"Я против войны и убийства детей,
Я против охоты и травли зверей.
За мир без насилия я на Земле,
За то, чтобы счастливо жили мы все!"
Это слова Дениса Немцова. Он закончил седьмой класс, когда началась война.
"У меня украли лето,
Силой держат его где- то,
Там, где нет детей и счастья,
Там, где только дождь, ненастье".