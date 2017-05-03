Союз журналистов России
Саратовское отделение

Университетская 45/51, Тел.: 39-20-54, E-mail: zlatln@mail.ru
 
Популярные новости:
Всемирный день свободы печати: пусть процветает журнали ...
Актуально » Главные новости » Читать...
«Страница семейной славы»: помним и гордимся!
Актуально » Читать...
«Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»
Актуально » Главные новости » Читать...
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Партнеры:
RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Журналистов приглашают к участию в конкурсе "Семья и будущее России"-2017
24-мая-2017 — прочитано 3 раз
Фонд Андрея Первозванного, Всероссийская программа «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки»проводят Всероссийский Подробнее...
Все конкурсы!

На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры

Актуально » Главные новости — 24-мая-2017 — прочитано 32 раз
За вековой период существования менялись названия газеты, но суть оставалась прежней – она была и остаётся летописью района, по общему мнению журналистов, друзей, партнеров, учредителей газеты.

Ее история неотделима от истории страны. Благодаря сценическому мастерству самодеятельных артистов городского Дома культуры на главной площадке городского парка - центра досуга им. В.А. Важина - одна за другой оживали её страницы.

Юбиляров приветствовали председатель Саратовской областной Думы В.В. Капкаев, глава района М.В. Садчиков, заместитель главы администрации района Л.Н. Новикова, многочисленная делегация Саратовского регионального отделения Союза журналистов России во главе с председателем Л.Н. Златогорской и, конечно, друзья «Нового Заволжья», читатели, нештатные авторы, победители и участники творческих конкурсов.

Редактор газеты С.М. Зудина тепло сказала о предшественниках: редакторах, журналистах, кто в течение 100 лет вкладывал в газету свою душу и сердце. И конечно, социальных партнёров, готовых всегда прийти на помощь. Без их участия и поддержки столь масштабного и яркого праздника не получилось бы. Парк культуры был заполнен взрослыми и детьми, играл духовой оркестр, блестяще выступили девушки-барабанщицы, молодые спортсмены, участники школьной самодеятельности.

Редакторы районных газет выразили горячую поддержку коллегам, пожелали им творческого долголетия. Встречи коллег на Пугачевской земле продолжатся. В парке весной была заложена журналистами дубовая роща из ста дубков. Осенью на посадку стал лип приедут друзья из районных редакций.

На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры
На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры