На столетний юбилей газеты «Новое Заволжье» собрались друзья, читатели, партнеры Актуально » Главные новости — 24-мая-2017 — прочитано 32 раз



Ее история неотделима от истории страны. Благодаря сценическому мастерству самодеятельных артистов городского Дома культуры на главной площадке городского парка - центра досуга им. В.А. Важина - одна за другой оживали её страницы.



Юбиляров приветствовали председатель Саратовской областной Думы В.В. Капкаев, глава района М.В. Садчиков, заместитель главы администрации района Л.Н. Новикова, многочисленная делегация Саратовского регионального отделения Союза журналистов России во главе с председателем Л.Н. Златогорской и, конечно, друзья «Нового Заволжья», читатели, нештатные авторы, победители и участники творческих конкурсов.



Редактор газеты С.М. Зудина тепло сказала о предшественниках: редакторах, журналистах, кто в течение 100 лет вкладывал в газету свою душу и сердце. И конечно, социальных партнёров, готовых всегда прийти на помощь. Без их участия и поддержки столь масштабного и яркого праздника не получилось бы. Парк культуры был заполнен взрослыми и детьми, играл духовой оркестр, блестяще выступили девушки-барабанщицы, молодые спортсмены, участники школьной самодеятельности.



Редакторы районных газет выразили горячую поддержку коллегам, пожелали им творческого долголетия. Встречи коллег на Пугачевской земле продолжатся. В парке весной была заложена журналистами дубовая роща из ста дубков. Осенью на посадку стал лип приедут друзья из районных редакций.

































За вековой период существования менялись названия газеты, но суть оставалась прежней – она была и остаётся летописью района, по общему мнению журналистов, друзей, партнеров, учредителей газеты.Ее история неотделима от истории страны. Благодаря сценическому мастерству самодеятельных артистов городского Дома культуры на главной площадке городского парка - центра досуга им. В.А. Важина - одна за другой оживали её страницы.Юбиляров приветствовали председатель Саратовской областной Думы В.В. Капкаев, глава района М.В. Садчиков, заместитель главы администрации района Л.Н. Новикова, многочисленная делегация Саратовского регионального отделения Союза журналистов России во главе с председателем Л.Н. Златогорской и, конечно, друзья «Нового Заволжья», читатели, нештатные авторы, победители и участники творческих конкурсов.Редактор газеты С.М. Зудина тепло сказала о предшественниках: редакторах, журналистах, кто в течение 100 лет вкладывал в газету свою душу и сердце. И конечно, социальных партнёров, готовых всегда прийти на помощь. Без их участия и поддержки столь масштабного и яркого праздника не получилось бы. Парк культуры был заполнен взрослыми и детьми, играл духовой оркестр, блестяще выступили девушки-барабанщицы, молодые спортсмены, участники школьной самодеятельности.Редакторы районных газет выразили горячую поддержку коллегам, пожелали им творческого долголетия. Встречи коллег на Пугачевской земле продолжатся. В парке весной была заложена журналистами дубовая роща из ста дубков. Осенью на посадку стал лип приедут друзья из районных редакций.