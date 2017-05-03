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Автопробег – акция доброй воли!
Актуально » Главные новости — 17-мая-2017 — прочитано 22 раз
Великой Победе посвящается
Идею автопробега по селам нашего района мы заимствовали из опыта регионального Союза журналистов России, когда летом прошлого года представители прессы, молодые волонтеры и члены отрядов юных поисковиков по увековечиванию памяти павших и пропавших без вести на войне Саратовщины, в рамках акции «Нас миллионы панфиловцев!» совершили автопробег «Саратов – Волоколамск». Инициативу в Воскресенском районе проявили ветераны-активисты и администрация ВМР. Это начинание лично поддержал глава района Денис Павлов.
Подготовка была серьезной, и вот утром 5 мая из районного центра празднично украшенные автомашины с памятными надписями и флагами Победы отправились по селам ВМР.
Большую организационную работу для проведения этой акции доброй воли проделал председатель районного Совета ветеранов Сергей Красиков, активную помощь ему оказали офицеры запаса и правоохранительных органов, коллективы сельских школ.
Автопоезд побывал в Березняках, Кадомке, Биктимировке, Ново-Алексеевке, Булгаковке, Букатовке и Медяниково. Такие же автомашины, специально снаряженные при участии администраций Елшанского и Синодского МО, посетили села Чардым, Славянка, Андреевка, Усовка и другие.
Везде участников автопробега ждали благодарные жители населенных пунктов, среди них были ветераны войны, труженики тыла, дети войны и представители молодого поколения. С букетами живых цветов и воздушными шарами цвета российского триколора встречали местные жители автопоезд у памятников павшим односельчанам.
Представители Советов ветеранов войны и труда и Общественного совета района тепло поздравляли сельских жителей, добровольцы - волонтеры вручали участникам встречи праздничные номера газет и георгиевские ленточки.
Везде люди высказывали слова признательности за эту акцию доброй воли, которая в нашем районе в подобном формате проходила впервые. Особенно рады были таким встречам жители малых сел, многие из них по состоянию здоровья не могли даже выйти из автомобиля, на котором их привезли к памятному месту родные, но они также звонко кричали «УРА!». Пели песни военных лет и со слезами признательности на глазах провожали участников автопробега по пути утвержденного маршрута.
В селе Медяниково жители совершили благое дело и общими усилиями установили памятные плиты с именами павших односельчан, до этого момента в этом селе памятника не было.
К жителям своих сел со словами поздравлений и добрых пожеланий в канун всенародного праздника - 9 мая обращались главы администраций сельских поселений Николай Аристов (ЕМО) и Ирина Морозова (СМО).
В заключение все участники автопробега встретились в селе Синодское на родине Героя Советского Союза Василия Клочкова. Здесь как раз завершались районные соревнования по мини-футболу среди школьников, посвященных Дню Победы. В торжественной обстановке победителям были вручены грамоты и призы.
Затем у мемориала павшим героям войны около Синодского ДК прошел небольшой митинг с участием главы района. Денис Павлов передал Знамена Победы в сельские поселения. Память погибших почтили минутой молчания, к подножию монумента известному всей стране политруку - одному из 28 героев-панфиловцев - возложили цветы.
А все волонтеры и участники автопробега вместе со спортсменами, учениками и ветеранами посмотрели документальную хронику времен войны 1941-45 гг. и фильм о преемственности поколений Великой Отечественной.
С киноэкрана в зрительном зале грохотали взрывы, шли в атаку танковые колонны, выступала в окопах военная агитбригада… А вокруг мемориала памяти героям-землякам мирно шелестели листьями молодые липы, высаженные саратовскими журналистами в прошлом году на родине Героя Советского Союза В.Г. Клочкова, и сочно зеленели многолетники, которые в этом году в рамках акции «Посади цветы ко Дню Победы» с любовью разместили на клумбах синодские школьники.
Мирная жизнь, вырванная из лап фашизма нашими дедами и бабушками, их родителями, продолжается сегодня в пении птиц, в душистом запахе цветущей черемухи, в звонком смехе малышей на игровой площадке и в пронзительных сигналах автомашин, мчащихся мимо по федеральной трассе «Саратов-Сызрань» - «ВИВАТ, ПОБЕДА!»
Марина ШЕЛОМАНОВА,
член Союза журналистов России
Фото Владимира ШЕЛОМАНОВА