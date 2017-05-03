Автопробег – акция доброй воли! Актуально » Главные новости — 17-мая-2017 — прочитано 22 раз

Великой Победе посвящается



Идею автопробега по селам нашего района мы заимствовали из опыта регионального Союза журналистов России, когда летом прошлого года представители прессы, молодые волонтеры и члены отрядов юных поисковиков по увековечиванию памяти павших и пропавших без вести на войне Саратовщины, в рамках акции «Нас миллионы панфиловцев!» совершили автопробег «Саратов – Волоколамск». Инициативу в Воскресенском районе проявили ветераны-активисты и администрация ВМР. Это начинание лично поддержал глава района Денис Павлов.



Подготовка была серьезной, и вот утром 5 мая из районного центра празднично украшенные автомашины с памятными надписями и флагами Победы отправились по селам ВМР.



Большую организационную работу для проведения этой акции доброй воли проделал председатель районного Совета ветеранов Сергей Красиков, активную помощь ему оказали офицеры запаса и правоохранительных органов, коллективы сельских школ.



Автопоезд побывал в Березняках, Кадомке, Биктимировке, Ново-Алексеевке, Булгаковке, Букатовке и Медяниково. Такие же автомашины, специально снаряженные при участии администраций Елшанского и Синодского МО, посетили села Чардым, Славянка, Андреевка, Усовка и другие.



Везде участников автопробега ждали благодарные жители населенных пунктов, среди них были ветераны войны, труженики тыла, дети войны и представители молодого поколения. С букетами живых цветов и воздушными шарами цвета российского триколора встречали местные жители автопоезд у памятников павшим односельчанам.



Представители Советов ветеранов войны и труда и Общественного совета района тепло поздравляли сельских жителей, добровольцы - волонтеры вручали участникам встречи праздничные номера газет и георгиевские ленточки.



Везде люди высказывали слова признательности за эту акцию доброй воли, которая в нашем районе в подобном формате проходила впервые. Особенно рады были таким встречам жители малых сел, многие из них по состоянию здоровья не могли даже выйти из автомобиля, на котором их привезли к памятному месту родные, но они также звонко кричали «УРА!». Пели песни военных лет и со слезами признательности на глазах провожали участников автопробега по пути утвержденного маршрута.

В селе Медяниково жители совершили благое дело и общими усилиями установили памятные плиты с именами павших односельчан, до этого момента в этом селе памятника не было.

К жителям своих сел со словами поздравлений и добрых пожеланий в канун всенародного праздника - 9 мая обращались главы администраций сельских поселений Николай Аристов (ЕМО) и Ирина Морозова (СМО).



В заключение все участники автопробега встретились в селе Синодское на родине Героя Советского Союза Василия Клочкова. Здесь как раз завершались районные соревнования по мини-футболу среди школьников, посвященных Дню Победы. В торжественной обстановке победителям были вручены грамоты и призы.



Затем у мемориала павшим героям войны около Синодского ДК прошел небольшой митинг с участием главы района. Денис Павлов передал Знамена Победы в сельские поселения. Память погибших почтили минутой молчания, к подножию монумента известному всей стране политруку - одному из 28 героев-панфиловцев - возложили цветы.



А все волонтеры и участники автопробега вместе со спортсменами, учениками и ветеранами посмотрели документальную хронику времен войны 1941-45 гг. и фильм о преемственности поколений Великой Отечественной.



С киноэкрана в зрительном зале грохотали взрывы, шли в атаку танковые колонны, выступала в окопах военная агитбригада… А вокруг мемориала памяти героям-землякам мирно шелестели листьями молодые липы, высаженные саратовскими журналистами в прошлом году на родине Героя Советского Союза В.Г. Клочкова, и сочно зеленели многолетники, которые в этом году в рамках акции «Посади цветы ко Дню Победы» с любовью разместили на клумбах синодские школьники.



Мирная жизнь, вырванная из лап фашизма нашими дедами и бабушками, их родителями, продолжается сегодня в пении птиц, в душистом запахе цветущей черемухи, в звонком смехе малышей на игровой площадке и в пронзительных сигналах автомашин, мчащихся мимо по федеральной трассе «Саратов-Сызрань» - «ВИВАТ, ПОБЕДА!»



Марина ШЕЛОМАНОВА,

член Союза журналистов России

Фото Владимира ШЕЛОМАНОВА













Идею автопробега по селам нашего района мы заимствовали из опыта регионального Союза журналистов России, когда летом прошлого года представители прессы, молодые волонтеры и члены отрядов юных поисковиков по увековечиванию памяти павших и пропавших без вести на войне Саратовщины, в рамках акции «Нас миллионы панфиловцев!» совершили автопробег «Саратов – Волоколамск». Инициативу в Воскресенском районе проявили ветераны-активисты и администрация ВМР. Это начинание лично поддержал глава района Денис Павлов.Подготовка была серьезной, и вот утром 5 мая из районного центра празднично украшенные автомашины с памятными надписями и флагами Победы отправились по селам ВМР.Большую организационную работу для проведения этой акции доброй воли проделал председатель районного Совета ветеранов Сергей Красиков, активную помощь ему оказали офицеры запаса и правоохранительных органов, коллективы сельских школ.Автопоезд побывал в Березняках, Кадомке, Биктимировке, Ново-Алексеевке, Булгаковке, Букатовке и Медяниково. Такие же автомашины, специально снаряженные при участии администраций Елшанского и Синодского МО, посетили села Чардым, Славянка, Андреевка, Усовка и другие.Везде участников автопробега ждали благодарные жители населенных пунктов, среди них были ветераны войны, труженики тыла, дети войны и представители молодого поколения. С букетами живых цветов и воздушными шарами цвета российского триколора встречали местные жители автопоезд у памятников павшим односельчанам.Представители Советов ветеранов войны и труда и Общественного совета района тепло поздравляли сельских жителей, добровольцы - волонтеры вручали участникам встречи праздничные номера газет и георгиевские ленточки.Везде люди высказывали слова признательности за эту акцию доброй воли, которая в нашем районе в подобном формате проходила впервые. Особенно рады были таким встречам жители малых сел, многие из них по состоянию здоровья не могли даже выйти из автомобиля, на котором их привезли к памятному месту родные, но они также звонко кричали «УРА!». Пели песни военных лет и со слезами признательности на глазах провожали участников автопробега по пути утвержденного маршрута.В селе Медяниково жители совершили благое дело и общими усилиями установили памятные плиты с именами павших односельчан, до этого момента в этом селе памятника не было.К жителям своих сел со словами поздравлений и добрых пожеланий в канун всенародного праздника - 9 мая обращались главы администраций сельских поселений Николай Аристов (ЕМО) и Ирина Морозова (СМО).В заключение все участники автопробега встретились в селе Синодское на родине Героя Советского Союза Василия Клочкова. Здесь как раз завершались районные соревнования по мини-футболу среди школьников, посвященных Дню Победы. В торжественной обстановке победителям были вручены грамоты и призы.Затем у мемориала павшим героям войны около Синодского ДК прошел небольшой митинг с участием главы района. Денис Павлов передал Знамена Победы в сельские поселения. Память погибших почтили минутой молчания, к подножию монумента известному всей стране политруку - одному из 28 героев-панфиловцев - возложили цветы.А все волонтеры и участники автопробега вместе со спортсменами, учениками и ветеранами посмотрели документальную хронику времен войны 1941-45 гг. и фильм о преемственности поколений Великой Отечественной.С киноэкрана в зрительном зале грохотали взрывы, шли в атаку танковые колонны, выступала в окопах военная агитбригада… А вокруг мемориала памяти героям-землякам мирно шелестели листьями молодые липы, высаженные саратовскими журналистами в прошлом году на родине Героя Советского Союза В.Г. Клочкова, и сочно зеленели многолетники, которые в этом году в рамках акции «Посади цветы ко Дню Победы» с любовью разместили на клумбах синодские школьники.Мирная жизнь, вырванная из лап фашизма нашими дедами и бабушками, их родителями, продолжается сегодня в пении птиц, в душистом запахе цветущей черемухи, в звонком смехе малышей на игровой площадке и в пронзительных сигналах автомашин, мчащихся мимо по федеральной трассе «Саратов-Сызрань» - «ВИВАТ, ПОБЕДА!»