«Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» Актуально » Главные новости — 15-мая-2017 — прочитано 24 раз «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»







Начало мая – время особое для наших ветеранов. Первое мая, Весна, Победа, День советской печати, День радио, Всемирный день свободы печати. Традиционно 5 мая мы не могли не встретиться!

Нас приютил городской Совет ветеранов. Уютный зал заседаний с пианино среди домашних цветов, с картинами местных художников на стенах. Тепло, уютно, удобно! Атмосферу задушевности создали сами, радуясь друг другу и гостям. На сей раз кроме руководителей Совета ветеранов во встрече участвовали 7 редакторов районных газет. Это был неожиданный подарок ветеранам к празднику. Обычно старшие идут в школьные и студенческие аудитории, особенно участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. А тут такие гости – молодые, ныне действующие, энергичные и очень симпатичные люди. К примеру, Владимир Горелкин из Балтайского района удивил рассказом о том, как любимая газета «Родная земля» давно и успешно использует Интернет для ее продвижения. Редактор Воскресенской газеты «Наша жизнь» Марина Шеломанова всех взволновала своим рассказом о продолжении акции памяти героев-панфиловцев на Воскресенской земле. Юнкоры из этого района во время автопробега в Волоколамск бережно пронесли знамя Победы по местам сражения панфиловской дивизии. А в этом году при поддержке главы администрации района акция имела продолжение! Накануне Дня Победы автоколонна, украшенная флагами, побывала в каждой деревне, в каждом воскресенском селе. Абсолютно искренняя получилась патриотическая акция — единения, памяти, уважения к истории. В ней приняли участие все жители района. А завершился автопробег на мемориальном комплексе Василию Георгиевичу Клочкову в селе Синодское — праздником детей и взрослых.





Вот такие рассказы звучали для ветеранов. Свои стихи читал редактор Новобурасской газеты «Наше время» Иван Попков. О любви, верности, храбрости, воинской доблести. О празднике Победы, как о самом святом для нас...

Может, у кого-то создалось впечатление, что редакторы «районок» пришли повеселить стариков? Совсем не так прошла эта встреча! Никто никого не развлекал, это не было жестом уважения. И старшим, и молодым коллегам было о чем спросить друг друга, было чему обрадоваться и о чем поговорить. И убедиться тоже: одним в том, что профессия жива, другим - в том, что дела и заботы «районки» - очень даже не местечкового, а масштабного звучания. Словом, были интересны друг другу, о чем и говорили от души, пели хорошие песни и романсы, читали стихи. Слушали друг друга вдохновенно, как в песне Булата Окуджавы:

«Давайте восклицать, друг другом восхищаться.

Высокопарных слов не стоит опасаться.

Давайте говорить друг другу комплименты –

Ведь это все любви счастливые моменты».





Таким счастливым и незабываемым моментом встречи было общение с Вадимом Рогожиным. Ветераны искренне радовались его новому статусу секретаря Союза журналистов России, просили защищать журналистику, беречь традиции. Вадим Рогожин говорил о любви к профессии, об уважении к своим наставникам, с которыми рад встретиться, рад услышать от них дельные советы и добрые напутствия.

Говорили о подготовке к 60-летию регионального отделения. Сбор материалов в энциклопедию идет не так быстро, как надо бы. Ветераны придирчиво интересовались, кто прислал, кто никак не решится написать биографию своих изданий, о своих коллегах-наставниках и о себе, любимых. Пришлось держать ответ. Да, нам важно составить общую биографию саратовской журналистики – с именами, датами, фотографиями, очерками и зарисовками. И мы решили, что уже в июне начнем публиковать на сайте организации и на других носителях имеющийся материал. Начнем – остальные подтянутся. Сначала это будет виртуальная энциклопедия, затем добьемся ее издания – в память о славных, а может быть, лучших страницах в истории нашей журналистики. Когда герои были под стать писателям – такие же яркие, цельные, с именами. Когда нас читали, подсказывали темы, адреса, просили о помощи и получали ее.





Прозвучало как наставление выступление Аркадия Александровича Богатырева. Редкий случай – наш скромный герой, прошедший Великую Отечественную войну пехотинцем, был с медалями и орденами на груди. Блестящий публицист, автор двух книг о войне, он выполнил сполна свой долг перед памятью о коллегах. Но продолжает без устали говорить о том, что преступно забывать героические страницы истории своей страны, имена павших и выживших. Не может быть никакой реставрации, стыдно допускать попрание памяти героев войны.

В конце встречи наша прекрасная Римма Васильевна Полякова, отдавшая журналистике всю свою жизнь, сердечно благодарила за такую теплую встречу и, обращаясь ко мне, сказала: «Теперь я понимаю, почему Вы выделяете редакторов районных газет. Они – настоящие, цельные, бескорыстные люди. Таких мало. Берегите их!»





Жизнь продолжается, а радость от встречи не проходит. Прошел Парад Победы, «Бессмертный полк» и череда других майских событий. Все они широко освещаются в саратовских СМИ, в социальных сетях журналистами всех поколений. Вот такой объединяющий всех патриотический порыв нашей прессы! Ура! Пусть процветает журналистика!



Лидия Златогорская

Начало мая – время особое для наших ветеранов. Первое мая, Весна, Победа, День советской печати, День радио, Всемирный день свободы печати. Традиционно 5 мая мы не могли не встретиться!Нас приютил городской Совет ветеранов. Уютный зал заседаний с пианино среди домашних цветов, с картинами местных художников на стенах. Тепло, уютно, удобно! Атмосферу задушевности создали сами, радуясь друг другу и гостям. На сей раз кроме руководителей Совета ветеранов во встрече участвовали 7 редакторов районных газет. Это был неожиданный подарок ветеранам к празднику. Обычно старшие идут в школьные и студенческие аудитории, особенно участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. А тут такие гости – молодые, ныне действующие, энергичные и очень симпатичные люди. К примеру, Владимир Горелкин из Балтайского района удивил рассказом о том, как любимая газета «Родная земля» давно и успешно использует Интернет для ее продвижения. Редактор Воскресенской газеты «Наша жизнь» Марина Шеломанова всех взволновала своим рассказом о продолжении акции памяти героев-панфиловцев на Воскресенской земле. Юнкоры из этого района во время автопробега в Волоколамск бережно пронесли знамя Победы по местам сражения панфиловской дивизии. А в этом году при поддержке главы администрации района акция имела продолжение! Накануне Дня Победы автоколонна, украшенная флагами, побывала в каждой деревне, в каждом воскресенском селе. Абсолютно искренняя получилась патриотическая акция — единения, памяти, уважения к истории. В ней приняли участие все жители района. А завершился автопробег на мемориальном комплексе Василию Георгиевичу Клочкову в селе Синодское — праздником детей и взрослых. Вот такие рассказы звучали для ветеранов. Свои стихи читал редактор Новобурасской газеты «Наше время» Иван Попков. О любви, верности, храбрости, воинской доблести. О празднике Победы, как о самом святом для нас...Может, у кого-то создалось впечатление, что редакторы «районок» пришли повеселить стариков? Совсем не так прошла эта встреча! Никто никого не развлекал, это не было жестом уважения. И старшим, и молодым коллегам было о чем спросить друг друга, было чему обрадоваться и о чем поговорить. И убедиться тоже: одним в том, что профессия жива, другим - в том, что дела и заботы «районки» - очень даже не местечкового, а масштабного звучания. Словом, были интересны друг другу, о чем и говорили от души, пели хорошие песни и романсы, читали стихи. Слушали друг друга вдохновенно, как в песне Булата Окуджавы:«Давайте восклицать, друг другом восхищаться.Высокопарных слов не стоит опасаться.Давайте говорить друг другу комплименты –Ведь это все любви счастливые моменты».Таким счастливым и незабываемым моментом встречи было общение с Вадимом Рогожиным. Ветераны искренне радовались его новому статусу секретаря Союза журналистов России, просили защищать журналистику, беречь традиции. Вадим Рогожин говорил о любви к профессии, об уважении к своим наставникам, с которыми рад встретиться, рад услышать от них дельные советы и добрые напутствия.Говорили о подготовке к 60-летию регионального отделения. Сбор материалов в энциклопедию идет не так быстро, как надо бы. Ветераны придирчиво интересовались, кто прислал, кто никак не решится написать биографию своих изданий, о своих коллегах-наставниках и о себе, любимых. Пришлось держать ответ. Да, нам важно составить общую биографию саратовской журналистики – с именами, датами, фотографиями, очерками и зарисовками. И мы решили, что уже в июне начнем публиковать на сайте организации и на других носителях имеющийся материал. Начнем – остальные подтянутся. Сначала это будет виртуальная энциклопедия, затем добьемся ее издания – в память о славных, а может быть, лучших страницах в истории нашей журналистики. Когда герои были под стать писателям – такие же яркие, цельные, с именами. Когда нас читали, подсказывали темы, адреса, просили о помощи и получали ее.Прозвучало как наставление выступление Аркадия Александровича Богатырева. Редкий случай – наш скромный герой, прошедший Великую Отечественную войну пехотинцем, был с медалями и орденами на груди. Блестящий публицист, автор двух книг о войне, он выполнил сполна свой долг перед памятью о коллегах. Но продолжает без устали говорить о том, что преступно забывать героические страницы истории своей страны, имена павших и выживших. Не может быть никакой реставрации, стыдно допускать попрание памяти героев войны.В конце встречи наша прекрасная Римма Васильевна Полякова, отдавшая журналистике всю свою жизнь, сердечно благодарила за такую теплую встречу и, обращаясь ко мне, сказала: «Теперь я понимаю, почему Вы выделяете редакторов районных газет. Они – настоящие, цельные, бескорыстные люди. Таких мало. Берегите их!»Жизнь продолжается, а радость от встречи не проходит. Прошел Парад Победы, «Бессмертный полк» и череда других майских событий. Все они широко освещаются в саратовских СМИ, в социальных сетях журналистами всех поколений. Вот такой объединяющий всех патриотический порыв нашей прессы! Ура! Пусть процветает журналистика!