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«Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»
Актуально » Главные новости — 15-мая-2017 — прочитано 24 раз
«Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»
Начало мая – время особое для наших ветеранов. Первое мая, Весна, Победа, День советской печати, День радио, Всемирный день свободы печати. Традиционно 5 мая мы не могли не встретиться!
Нас приютил городской Совет ветеранов. Уютный зал заседаний с пианино среди домашних цветов, с картинами местных художников на стенах. Тепло, уютно, удобно! Атмосферу задушевности создали сами, радуясь друг другу и гостям. На сей раз кроме руководителей Совета ветеранов во встрече участвовали 7 редакторов районных газет. Это был неожиданный подарок ветеранам к празднику. Обычно старшие идут в школьные и студенческие аудитории, особенно участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. А тут такие гости – молодые, ныне действующие, энергичные и очень симпатичные люди. К примеру, Владимир Горелкин из Балтайского района удивил рассказом о том, как любимая газета «Родная земля» давно и успешно использует Интернет для ее продвижения. Редактор Воскресенской газеты «Наша жизнь» Марина Шеломанова всех взволновала своим рассказом о продолжении акции памяти героев-панфиловцев на Воскресенской земле. Юнкоры из этого района во время автопробега в Волоколамск бережно пронесли знамя Победы по местам сражения панфиловской дивизии. А в этом году при поддержке главы администрации района акция имела продолжение! Накануне Дня Победы автоколонна, украшенная флагами, побывала в каждой деревне, в каждом воскресенском селе. Абсолютно искренняя получилась патриотическая акция — единения, памяти, уважения к истории. В ней приняли участие все жители района. А завершился автопробег на мемориальном комплексе Василию Георгиевичу Клочкову в селе Синодское — праздником детей и взрослых.
Вот такие рассказы звучали для ветеранов. Свои стихи читал редактор Новобурасской газеты «Наше время» Иван Попков. О любви, верности, храбрости, воинской доблести. О празднике Победы, как о самом святом для нас...
Может, у кого-то создалось впечатление, что редакторы «районок» пришли повеселить стариков? Совсем не так прошла эта встреча! Никто никого не развлекал, это не было жестом уважения. И старшим, и молодым коллегам было о чем спросить друг друга, было чему обрадоваться и о чем поговорить. И убедиться тоже: одним в том, что профессия жива, другим - в том, что дела и заботы «районки» - очень даже не местечкового, а масштабного звучания. Словом, были интересны друг другу, о чем и говорили от души, пели хорошие песни и романсы, читали стихи. Слушали друг друга вдохновенно, как в песне Булата Окуджавы:
«Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты –
Ведь это все любви счастливые моменты».
Таким счастливым и незабываемым моментом встречи было общение с Вадимом Рогожиным. Ветераны искренне радовались его новому статусу секретаря Союза журналистов России, просили защищать журналистику, беречь традиции. Вадим Рогожин говорил о любви к профессии, об уважении к своим наставникам, с которыми рад встретиться, рад услышать от них дельные советы и добрые напутствия.
Говорили о подготовке к 60-летию регионального отделения. Сбор материалов в энциклопедию идет не так быстро, как надо бы. Ветераны придирчиво интересовались, кто прислал, кто никак не решится написать биографию своих изданий, о своих коллегах-наставниках и о себе, любимых. Пришлось держать ответ. Да, нам важно составить общую биографию саратовской журналистики – с именами, датами, фотографиями, очерками и зарисовками. И мы решили, что уже в июне начнем публиковать на сайте организации и на других носителях имеющийся материал. Начнем – остальные подтянутся. Сначала это будет виртуальная энциклопедия, затем добьемся ее издания – в память о славных, а может быть, лучших страницах в истории нашей журналистики. Когда герои были под стать писателям – такие же яркие, цельные, с именами. Когда нас читали, подсказывали темы, адреса, просили о помощи и получали ее.
Прозвучало как наставление выступление Аркадия Александровича Богатырева. Редкий случай – наш скромный герой, прошедший Великую Отечественную войну пехотинцем, был с медалями и орденами на груди. Блестящий публицист, автор двух книг о войне, он выполнил сполна свой долг перед памятью о коллегах. Но продолжает без устали говорить о том, что преступно забывать героические страницы истории своей страны, имена павших и выживших. Не может быть никакой реставрации, стыдно допускать попрание памяти героев войны.
В конце встречи наша прекрасная Римма Васильевна Полякова, отдавшая журналистике всю свою жизнь, сердечно благодарила за такую теплую встречу и, обращаясь ко мне, сказала: «Теперь я понимаю, почему Вы выделяете редакторов районных газет. Они – настоящие, цельные, бескорыстные люди. Таких мало. Берегите их!»
Жизнь продолжается, а радость от встречи не проходит. Прошел Парад Победы, «Бессмертный полк» и череда других майских событий. Все они широко освещаются в саратовских СМИ, в социальных сетях журналистами всех поколений. Вот такой объединяющий всех патриотический порыв нашей прессы! Ура! Пусть процветает журналистика!
Лидия Златогорская