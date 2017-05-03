Всемирный день свободы печати: пусть процветает журналистика! Актуально » Главные новости — 3-мая-2017 — прочитано 9 раз

Повестка дня на 2017 год пока не озвучена. На мой взгляд, она может звучать так: «СМИ не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти». Не помню, было ли это столь актуально в 2006 году, когда такая повестка дня была обозначена Генсеком ООН. Но и десять лет спустя на разных площадках, а особенно в социальных сетях, жарко спорят об этом - более агрессивно, непримиримо, появилось больше ненависти и нетерпения к другим мнениям. И все активно обсуждают: есть ли она, настоящая журналистика, сегодня или уже всё – на продажу?

В каждом регионе по-разному, а у нас в Саратовской области более актуальна проблема доступа к печатной прессе. Есть газеты, им еще пока принадлежит немалый сегмент в информационном поле. Но само газетное поле стремительно высыхает, как лужа под солнцем! Растет стоимость подписки из-за предательского увеличения тарифов «Почтой России», соответственно, уменьшается число подписчиков. Купить прессу в газетном киоске стало совсем невозможно. Резко уменьшилось число киосков в г. Саратове несколько лет назад из-за формальных требований администрации к внешнему виду киосков. Их просто вывозили на свалку вместе с товаром! Мы протестовали и связывали эту бессовестную кампанию с желанием чиновников заткнуть рот журналистам, сделать искусственные преграды на пути к читателям.

В этом году – очередной шаг к краху печатной прессы: наступило банкротство самой популярной сети распространения «Роспечать». И где мы с вами оказались? На позорном 82-ом месте по обеспеченности киосками по всей России! Почти первые с конца! У нас один киоск обслуживает более 14 тысяч жителей. Для сравнения, в Калининграде на один киоск приходится 2523 человека, в Челябинске – 3079 человек. Лучше всего в Липецке, Рязани, Воронеже. А у нас – хуже всех!

Когда Союз журналистов критикует несовершенство федеральной информационной политики в стране, он делает внятные предложения, как улучшить доступ к прессе. Из самых часто произносимых предложений – это льготная аренда для киосков прессы, субсидирование доставки, оформление подписки за счет бюджета для социально незащищенных граждан. Говорим – а воз и ныне там. Так может, в том и суть информационной политики: закрыть доступ к информации, лишить людей права знать и высказывать свое мнение?

Журналисты не могут и не должны с этим соглашаться! Это означало бы сделать бессмысленными принципы, предать любимую профессию. Заявление Союза журналистов России, сделанное год назад, звучит как никогда актуально:

«Происходящее в мире демонстрирует хрупкость цивилизации, в основу которой положены великие принципы свободы, гуманизма и демократии – единственное, что может обеспечить само существование честной журналистики. И именно в нее летят первые пули со стороны произвола, мракобесия, обскурантизма. Именно она становится первой жертвой в борьбе с правом человека знать, решать, думать – самому, а не под чью-то диктовку. Именно ее стремятся унизить и оболгать, дискредитировать в глазах общества.



Мы можем придерживаться разных, даже противоположных взглядов на мир и пути его переустройства. Мы можем следовать разным религиозным и политическим концепциям и каждый исповедовать свою веру. Но мы не можем превращать себя в бездумных солдат не нами объявленных информационных войн, на полях которых все равно в конечном итоге окажутся только побежденные».



Пусть процветает журналистика! СМИ не должны быть инструментом деградации и пропаганды ненависти!



Лидия Златогорская Всемирный день свободы печати отмечается с 1994 года по решению Генеральной ассамблеи ООН. В честь Дня свободы печати, который отражает основополагающие права человека на свободу выражения мнений, ежегодно публикуется послание Генерального секретаря ООН. В нем отражается актуальная повестка дня. Так, в разные годы делались разные акценты, к примеру, освещение событий и кто определяет их важность. Широко обсуждались проблемы безопасности журналистов и требование прекратить безнаказанность за нападения на них: «Говорить без страха!». Довольно оптимистично два года назад звучало в Послании «Пусть процветает журналистика!».Повестка дня на 2017 год пока не озвучена. На мой взгляд, она может звучать так: «СМИ не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти». Не помню, было ли это столь актуально в 2006 году, когда такая повестка дня была обозначена Генсеком ООН. Но и десять лет спустя на разных площадках, а особенно в социальных сетях, жарко спорят об этом - более агрессивно, непримиримо, появилось больше ненависти и нетерпения к другим мнениям. И все активно обсуждают: есть ли она, настоящая журналистика, сегодня или уже всё – на продажу?В каждом регионе по-разному, а у нас в Саратовской области более актуальна проблема доступа к печатной прессе. Есть газеты, им еще пока принадлежит немалый сегмент в информационном поле. Но само газетное поле стремительно высыхает, как лужа под солнцем! Растет стоимость подписки из-за предательского увеличения тарифов «Почтой России», соответственно, уменьшается число подписчиков. Купить прессу в газетном киоске стало совсем невозможно. Резко уменьшилось число киосков в г. Саратове несколько лет назад из-за формальных требований администрации к внешнему виду киосков. Их просто вывозили на свалку вместе с товаром! Мы протестовали и связывали эту бессовестную кампанию с желанием чиновников заткнуть рот журналистам, сделать искусственные преграды на пути к читателям.В этом году – очередной шаг к краху печатной прессы: наступило банкротство самой популярной сети распространения «Роспечать». И где мы с вами оказались? На позорном 82-ом месте по обеспеченности киосками по всей России! Почти первые с конца! У нас один киоск обслуживает более 14 тысяч жителей. Для сравнения, в Калининграде на один киоск приходится 2523 человека, в Челябинске – 3079 человек. Лучше всего в Липецке, Рязани, Воронеже. А у нас – хуже всех!Когда Союз журналистов критикует несовершенство федеральной информационной политики в стране, он делает внятные предложения, как улучшить доступ к прессе. Из самых часто произносимых предложений – это льготная аренда для киосков прессы, субсидирование доставки, оформление подписки за счет бюджета для социально незащищенных граждан. Говорим – а воз и ныне там. Так может, в том и суть информационной политики: закрыть доступ к информации, лишить людей права знать и высказывать свое мнение?Журналисты не могут и не должны с этим соглашаться! Это означало бы сделать бессмысленными принципы, предать любимую профессию. Заявление Союза журналистов России, сделанное год назад, звучит как никогда актуально:«Происходящее в мире демонстрирует хрупкость цивилизации, в основу которой положены великие принципы свободы, гуманизма и демократии – единственное, что может обеспечить само существование честной журналистики. И именно в нее летят первые пули со стороны произвола, мракобесия, обскурантизма. Именно она становится первой жертвой в борьбе с правом человека знать, решать, думать – самому, а не под чью-то диктовку. Именно ее стремятся унизить и оболгать, дискредитировать в глазах общества.Мы можем придерживаться разных, даже противоположных взглядов на мир и пути его переустройства. Мы можем следовать разным религиозным и политическим концепциям и каждый исповедовать свою веру. Но мы не можем превращать себя в бездумных солдат не нами объявленных информационных войн, на полях которых все равно в конечном итоге окажутся только побежденные».