Скончался известный журналист Александр Крутов Актуально » Главные новости — 11-апреля-2017 — прочитано 69 раз Сегодня скончался известный саратовский журналист Александр Крутов. Обозревателю медиахолдинга «Общественное мнение» в этом году исполнилось бы 57 лет.



По информации близких ему людей, журналист умер от сердечного заболевания в больнице.



В 1982 году Александр Крутов закончил Саратовский политехнический институт. После института по распределению работал в Сибирском энергетическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР (Иркутск).



В 1994 году вернулся в Саратов, сотрудничал с «Московскими новостями», «Новый взгляд», «Моя газета».



В 1995-1996 гг. работал в газете «Саратовский листок». С 1997 по 2006 г. работал в саратовской газете «Богатей». С декабря 2006 года работал обозревателем журнала «Общественное мнение», сотрудничал с еженедельниками «Саратовский репортер», интернет-газетой «СаратовИнформ».



Александр Крутов автор книги «Дело было в Саратове. Уголовные дела саратовской элиты». Журналист был награжден почетным знаком губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание».

Журналист становился дважды лауреатом (2008, 2011) и дипломантом (2013) премии имени Артема Боровика за журналистские расследования. Номинант премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» за 2008 год.



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Александра Крутова.