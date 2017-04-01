Выступление ЛИДИИ ЗЛАТОГОРСКОЙ на заседании суда 11 апреля 2017 г. по иску к газете «Балашовская правда» и журналисту Ольге Трушкиной в связи с публикацией статьи «Развод по-черному» Актуально » Главные новости — 11-апреля-2017 — прочитано 57 раз Ваша честь!

Считаем, что у истца Евгения Борисовича Карташова нет основания для признания не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство сведения в статье «Развод по-черному».

Редакция газеты «Балашовская правда» и автор статьи Ольга Петровна Трушкина осуществили данное статьей 29 Конституции Российской Федерации право свободно выражать свое мнение и мысли. Свобода мысли и слова является важнейшим признаком демократического и правового государства. Редакция использовала свое право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию законным способом.

Защита прав средств массовой информации — это приоритетное направление деятельности общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Саратовское региональное отделение которой я представляю.

Автор статьи — Ольга Петровна Трушкина и редактор газеты «Балашовская правда» Валерий Иванович Курнаев являются членами Союза журналистов России, выполняют свою работу профессионально, не злоупотребляют свободой слова.

В соответствии со статьей 29 Конституции РФ «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них», поэтому удовлетворение требований истца означало бы давление на средство массовой информации с целью публичного отказа от своих мнений и убеждений. На мой взгляд, факты изложены профессионально в статье «Развод по-черному», они не могут задеть честь и достоинство истца, так как они соответствуют действительности. Верховный суд Российской Федерации в постановлении от 24 февраля 2005 года дает разъяснение о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан и юридических лиц.

Суд должен определять, есть ли факт распространения ответчиком сведений об истце, которые носят порочащий характер и соответствуют ли эти сведения действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен, разъясняется в Постановлении Верховного суда.

Статья, опубликованная в газете «Балашовская правда» 8 декабря 2016 года, продолжает серию публикаций в СМИ регионального и федерального уровней, разоблачающих мошеннические схемы так называемых «черных риелторов», в результате которых лишались жилья или денег некоторые жители Балашова. Мошенники пользовались правовой неграмотностью людей и обширными связями в правоохранительных органах и органах местного самоуправления. Некоторые из них осуждены, некоторые пострадавшие через суд добились справедливости.

В анализируемой статье тема продолжена изложением аналогичных фактов с участием руководителя риелторского агентства «Бюро недвижимости» Евгения Борисовича Карташова. Обратившаяся за помощью в редакцию жительница Балашова Мария Павловна Исайкина подвергла сомнению законность сделки в его пользу, в результате которой половина 2-х квартирного дома № 88 по ул. Карла Маркса, где она проживала и которая принадлежала ее родителям, перешла в собственность Карташова. По ее мнению, проживающий во второй половине дома ее племянник, ведущий асоциальный образ жизни и не имеющий прав на это жилье, незаконно был изгнан из жилища. Об этом он ей сам заявил.

В статье излагается не только точка зрения Исайкиной, но и самого риелтора, ставшего так неожиданно ее соседом. По словам Евгения Карташова, он за квартиру выплатил племяннику Исайкиной 500 тыс. рублей. Но как тот мог продать квартиру, собственником которой он не был? Как он мог продать то, что ему не принадлежало? Какое было правовое основание покупать такую квартиру?

Со своими сомнениями Мария Павловна пришла в редакцию, где журналист Ольга Трушкина, ознакомившись с документами, также не нашла ответов на эти вопросы. Согласно выписке из Единого государственного реестра 9.04.2012 г. правообладателем квартиры № 1 в доме № 88 по ул. К. Маркса становится муниципальное образование г. Балашова и в этот же день регистрация была прекращена, тогда же, 9 апреля 2012 года, владельцем площади становится племянник Исайкиной Владимир Пигалин. Затем Караташов, 24 апреля того же года. Завладев жильем, он разбивает окна и двери на своей половине. Эти действия повлекли за собой ухудшение условий проживания М.П. Исайкиной и демонстрируют намерения истца выжить с занимаемой площади Исайкину, угрожая ей. Поэтому пожилая женщина пошла в редакцию за защитой. Вместе с ней журналисты также сомневаются в законности сделки и этичности поведения истца. Если это не мошенническая коррупционная схема с участием регистрирующих органов — то как можно иначе объяснить действия риелтора?

В статье «Развод по-черному» автор Ольга Трушкина задала вопросы Карташову, собирается ли он приводить в порядок жилое помещение, как того требуют Жилищный кодекс и предписание Балашовской администрации. Истец заявил о намерении добиться права стать единственным владельцем дома. То есть, невыносимые условия будут еще ухудшаться для Марии Павловны Исайкиной, 80-летней женщины, ветерана труда, вырастившей двоих детей, потерявшей одного из них и по закону имеющей право передать свою собственность семье дочери. Куда ей уходить из родного дома?

Ваша честь! Редакция газеты «Балашовская правда», автор статьи Ольга Петровна Трушкина поступили так, как от них требует профессиональный долг. Они встали на защиту справедливости, ущемленных прав гражданина, обратившегося за помощью в редакцию. В исковом заявлении истец требует опровержения фраз, которые редакции стали известны со слов Исайкиной:

«Он напоил племянника и выгнал его, обманным путем завладев жилплощадью».

«После незаконной сделки выгонял меня с больным сыном, грозил сжечь, перепахать двор, изуродовать крышу».

Слова подтверждены на предыдущем заседании суда 3 апреля 2017 года самой ответчицей Марией Павловной Исайкиной. Как их можно опровергнуть, если они соответствуют действительности? Как можно заявить в газете читателям о том, что это не правда, ведь слова подтверждены в суде, от них М.П. Исайкина не отказывается? Более того, она и обратилась в редакцию за тем, чтобы предать гласности неблаговидные поступки Карташова, в результате которых резко ухудшились ее жилищные условия после того, как были выбиты окна и двери на его половине. Ухудшилось ее состояние здоровья. Она передвигается с помощью костылей, на заседании суда 3 апреля ей вызывали скорую помощь.

Ваша честь!

В тексте статьи нет сведений, порочащих честь и достоинство истца. В тексте изложены факты и их оценка потерпевшей стороны. Но истец заблуждается, расценив эти факты и оценки как порочащие его доброе имя. Надо признать объективность изложений этих сведений, которые соответствуют действительности. Есть прямые и косвенные доказательства. Следовательно, как разъясняет Верховный суд, у Е.Б.Карташова нет оснований предъявлять иск о защите чести и достоитнства.

Ваша честь!

Газета встала на защиту людей, которые понесли материальные и моральные потери от действий риелтора Карташова. Публикуя статью, редакция рассчитывала на правовую оценку правоохранительных и надзорных органов. Проверку изложенных в статье фактов в настоящее время проводит Прокуратура Саратовской области по нашему заявлению. Мы надеемся на справедливое решение, которое покончит с позорящим город Балашов разросшимся делом «черных риелторов», которое даже на федеральном уровне называют «Балашовской Кущовкой».

В исковом заявлении указан размер компенсации морального вреда — по 100 тысяч с каждого ответчика, при этом никак не обосновано, какой нанесен моральный вред и в чем его адекватность размеру в денежном эквиваленте. Размер компенсации, который затребовал истец, не соответствует реальным доходам ответчиков и не может быть реалистичным. В настоящее время на счету редакции «Балашовская правда» минусовой баланс средств. Размер зарплаты О.П. Трушкиной составляет не более 14 тыс. рублей, размер пенсии М. П. Исайкиной также небольшой.

Ваша честь!

Прошу Вас отказать Е.Б. Карташову в иске о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Сведения, о которых повествует статья в газете «Балашовская правда», соответствуют действительности, подтверждены показаниями в суде. Истец может воспользоваться правом на ответ (ст. 46 «Закон о СМИ»), комментарий, реплику в том же СМИ, предложить свою оценку или обосновать несостоятельность мнения.

Прошу Вас признать гражданскую позицию редакции газеты «Балашовская правда» как правозащитную, направленную против коррупции, на укрепление законности и веры граждан в справедливость.