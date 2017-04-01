ВНИМАНИЕ руководителей общественных организаций! Актуально » Главные новости — 10-апреля-2017 — прочитано 49 раз «Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области напоминает всем некоммерческим организациям, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, некоммерческие организации (за исключением потребительских кооперативов, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан) обязаны ежегодно (в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным) представлять в Управление отчеты о своей деятельности, в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Религиозные организации представляют отчетность в Управление в соответствии с требованиями ст. 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», отчетность представляют религиозные организации, получившие в течение одного года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Некоммерческие организации предоставляют отчетность согласно ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», общественные объединения – согласно ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Формы отчетности утверждены приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

Подробную информацию о сроках и формах предоставления ежегодной отчетности некоммерческих организаций можно получить на сайте Министерства юстиции Российской Федерации http://minjust.ru/nko/otchetnost и на сайте Управления: www.to64.minjust.ru.

Также получить подробную информацию о составе и формах отчетности, а также сдать отчет в электронном виде можно на Информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций www.unro.minjust.ru, http://minjust.ru/ru/node/271602.

Устные консультации по вопросам предоставления отчетности можно получить по телефону: 8 (8452) 24-40-79 или на приеме у специалистов Управления. Прием граждан осуществляется по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 31».