СТОРЧАК Виктор Михайлович Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз СТОРЧАК Виктор Михайлович – журналист.

Родился 8 декабря 1940 г. в станице Каневская Краснодарского края.

В 1967 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета.

В 1968–1973 гг – литсотрудник газеты «Знамя труда» завода им. Урицкого в Саратове.

В 1973–1977 гг. – последовательно, литсотрудник, заведующий отделом рабочей сельской молодёжи и комсомольской жизни, ответственный секретарь областной газеты «Заря молодёжи».

В 1977–1989 гг. – в разное время собственный корреспондентт, заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом партийного и советского строительства в редакции областной газеты «Коммунист».

В 1989 г. – консультант отдела организационно-партийной и кадровой работы Саратовского обкома КПСС.

С 1990 г. – заместитель главного редактора областной газеты «Коммунист».

В 1992–2010 гг. – ответственный секретарь, первый заместитель главного

редактора газеты «Саратовские вести».

Имеет многочисленные поощрения и благодарности. Награждён Знаком

губернатора «За милосердие и благотворительность», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью «В честь 80-летия Всероссийского Союза Журналистов». Член Союза журналистов России.

– журналист.Родился 8 декабря 1940 г. в станице Каневская Краснодарского края.В 1967 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета.В 1968–1973 гг – литсотрудник газеты «Знамя труда» завода им. Урицкого в Саратове.В 1973–1977 гг. – последовательно, литсотрудник, заведующий отделом рабочей сельской молодёжи и комсомольской жизни, ответственный секретарь областной газеты «Заря молодёжи».В 1977–1989 гг. – в разное время собственный корреспондентт, заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом партийного и советского строительства в редакции областной газеты «Коммунист».В 1989 г. – консультант отдела организационно-партийной и кадровой работы Саратовского обкома КПСС.С 1990 г. – заместитель главного редактора областной газеты «Коммунист».В 1992–2010 гг. – ответственный секретарь, первый заместитель главногоредактора газеты «Саратовские вести».Имеет многочисленные поощрения и благодарности. Награждён Знакомгубернатора «За милосердие и благотворительность», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью «В честь 80-летия Всероссийского Союза Журналистов». Член Союза журналистов России.