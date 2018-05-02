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Союз журналистов России
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СТОРЧАК Виктор Михайлович
СТОРЧАК Виктор Михайлович – журналист.
Родился 8 декабря 1940 г. в станице Каневская Краснодарского края.
В 1967 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета.
В 1968–1973 гг – литсотрудник газеты «Знамя труда» завода им. Урицкого в Саратове.
В 1973–1977 гг. – последовательно, литсотрудник, заведующий отделом рабочей сельской молодёжи и комсомольской жизни, ответственный секретарь областной газеты «Заря молодёжи».
В 1977–1989 гг. – в разное время собственный корреспондентт, заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом партийного и советского строительства в редакции областной газеты «Коммунист».
В 1989 г. – консультант отдела организационно-партийной и кадровой работы Саратовского обкома КПСС.
С 1990 г. – заместитель главного редактора областной газеты «Коммунист».
В 1992–2010 гг. – ответственный секретарь, первый заместитель главного
редактора газеты «Саратовские вести».
Имеет многочисленные поощрения и благодарности. Награждён Знаком
губернатора «За милосердие и благотворительность», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью «В честь 80-летия Всероссийского Союза Журналистов». Член Союза журналистов России.