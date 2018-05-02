СОЛОВЬЁВ Алексей Иванович Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз СОЛОВЬЁВ Алексей Иванович – журналист.

В 1929–1934 гг. – учитель в Калмыцкой АССР. В Балаковском районе он был бессменным редактором стенгазет. На должности председателя союза работников начальных и средних школ он организовал выпуск методические газеты в помощь учителям. Она выходила 2 раза в месяц. Одновременно оказывал помощь членам редколлегий педагогического техникума, сш № 1 и 2.

В 1937 году райком комсомола направил Соловьева заведующим отделом писем газеты «Социалистический труд» (затем «Огни коммунизма»). И в коллективе газетчиков он редактировал стенгазету. А на следующий год райком партии утвердил его редактором радиовещания.

Перед началом Великой Отечественной войны Соловьев был зачислен политруком роты 37-й стрелковой бригады. Здесь, кроме стенгазеты «За родину», он, вместе с членами редколлегии, выпускал «боевые листки».

В феврале 1942 года принимал участие в десанте на Керченский полуостров. Был ранен. Вышел командиром роты и снова был ранен.

После войны некоторое время работал редактором на балаковском радио.