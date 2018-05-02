«СОВФАКС» Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз «СОВФАКС» («Советы. Факты. События») – газета.

Саратовская областная газета социально-экономической информации. Редакция имеет организационно-правовую форму некоммерческой организации и строит свою деятельность на принципах социального партнёрства. Первый номер увидел свет в 1990 г.

Оказалась в ряду единичных изданий, которые появились в стране после выхода закона о печати СССР в 1990 г. В структуре редакции впервые появились должности редакторов информации, что предполагало самостоятельность в поиске тем публикаций, возможность реализовать свои гражданские позиции.

В коллектив влились опытные журналисты, руководители республиканских, районных и заводских газет: Людмила Яковлева, Елена Столярова, Людмила Каневская, Алимпиада Бородкина, Раиса Горькова, Елена Гаазе, Михаил Симаков, Владимир Горбань, Людмила Чиркова, Маргарита Шашкина, Аркадий Цоглин, Валентина Гусева, Владимир Кальянов, Александр Яшин, Иван Уваров.

Продолжатели журналистской династии основателей газеты, выпускники профильных факультетов СГУ Анна Лабунская (Яковлева) и Денис Лабунский взяли на себя творческую проектную деятельность, решение производственных задач.

Благодаря Ивану Баканову, Владимиру Онищенко, Эдуарду Казымову, Виктору Чиркину, Геннадию Хабарову, Вере Соловьевой, Татьяне Резаевой, Марине Лебедевой, Вадиму Каневскому, Светлане Сухаревой, Владимиру Бажанову газета обрела собственную службу подписки и реализации, круг постоянных социальных партнёров и читателей.

В разные годы авторами газеты становились будущие учредители и редакторы известных саратовских изданий, публицисты, общественники.

НКО «Редакция “СОВФАКС”» выпущено около полутора тысяч номеров газеты, реализованы десятки информационных проектов, изданы книги и буклеты об истории ведущих предприятий и организаций Саратовской области. Некоторые социально значимые начинания поддержаны Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, региональным министерством информации и печати, Институтом развития прессы (г. Москва), «Медиасоюзом».

Редакция имеет многочисленные награды, была представлена на областной Доске почета, удостоена знака «За стойкость и выживание» с вручением хрустального колокола – символа свободы независимого СМИ.

В настоящее время «СОВФАКС» продолжает собственный информационный проект «Сильная Россия», в рамках которого по публикациям, поднимающим актуальные проблемы, принимаются эффективные решения профильными региональными и федеральными структурами.

Бессменным руководителем издания является ветеран журналистики Николай Яковлев.