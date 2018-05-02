СИМОНОВ Константин Михайлович Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз СИМОНОВ Константин (рожд. Кирилл) Михайлович (28 ноября 1915 г. – 28 августа 1979 г.) – журналист, писатель, поэт, киносценарист, общественный деятель.

Родился в Петрограде (сегодня – Петербург) в семье генерал-майора, который пропал без вести во время Первой мировой войны.

В 1928–1931 гг. жил в Саратове, где отчим, полковник, преподавал тактику на пехотных курсах командного состава. Здесь окончил неполную среднюю школу, школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и некторое время работал токарем.

С 1931 г. – в Москве.

В 1938 г. окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

В 1939 г. направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол.

15 июня 1941 г. окончил курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии им. В.И. Ленина, получив воинское звание интенданта второго ранга.

С началом Великой Отечественной войны призван в армию. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. Его корреспонденции публиковались в основном в газете «Красная Звезда».

После войны в течение трёх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир» (1946–1950, 1954–1958 гг.) и «Литературной газеты» (1950–1953 гг.). В 1958–1960 гг. жил и работал в Ташкенте в качестве собственного корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии.

Автор множества стихов (самые известные из них – фронтовые «Убей его» и «Жди меня»), романов («Живые и мёртвые» и др.), пьес («Парень из нашего города» и др.), сборников очерков, дневника писателя «Разные дни войны», книги мемуаров «Глазами человека моего поколения». Автор и ведущий цикла телепередач на Центральном телевидении «Солдатские мемуары».

Депутат Верховного Совета СССР 2–4 созывов (1946–1955 гг.), кандидат в члены Центрального комитета (ЦК) КПСС (1952–1956 гг.), член Центральной ревизионной комиссии (ЦРК) КПСС (1956–1961, 1976–1979 гг.)

Герой Социалистического Труда (1974 г.). лауреат Ленинской (1974 г.) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950 гг.).

Секретарь Союза писателей СССР (1946–1959, 1967–1979 гг.)

Скончался в Москве. Согласно завещанию, его прах Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом, где он «впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…»

Его именем названы улицы в некоторых городах страны, одна из московских библиотек, теплоход и астероид. На доме в Москве, где он жил, и на здании школы в Рязани, где он учился, становлены памятные доски.

(28 ноября 1915 г. – 28 августа 1979 г.) – журналист, писатель, поэт, киносценарист, общественный деятель.Родился в Петрограде (сегодня – Петербург) в семье генерал-майора, который пропал без вести во время Первой мировой войны.В 1928–1931 гг. жил в Саратове, где отчим, полковник, преподавал тактику на пехотных курсах командного состава. Здесь окончил неполную среднюю школу, школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и некторое время работал токарем.С 1931 г. – в Москве.В 1938 г. окончил Литературный институт имени А. М. Горького.В 1939 г. направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол.15 июня 1941 г. окончил курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии им. В.И. Ленина, получив воинское звание интенданта второго ранга.С началом Великой Отечественной войны призван в армию. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. Его корреспонденции публиковались в основном в газете «Красная Звезда».После войны в течение трёх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир» (1946–1950, 1954–1958 гг.) и «Литературной газеты» (1950–1953 гг.). В 1958–1960 гг. жил и работал в Ташкенте в качестве собственного корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии.Автор множества стихов (самые известные из них – фронтовые «Убей его» и «Жди меня»), романов («Живые и мёртвые» и др.), пьес («Парень из нашего города» и др.), сборников очерков, дневника писателя «Разные дни войны», книги мемуаров «Глазами человека моего поколения». Автор и ведущий цикла телепередач на Центральном телевидении «Солдатские мемуары».Депутат Верховного Совета СССР 2–4 созывов (1946–1955 гг.), кандидат в члены Центрального комитета (ЦК) КПСС (1952–1956 гг.), член Центральной ревизионной комиссии (ЦРК) КПСС (1956–1961, 1976–1979 гг.)Герой Социалистического Труда (1974 г.). лауреат Ленинской (1974 г.) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950 гг.).Секретарь Союза писателей СССР (1946–1959, 1967–1979 гг.)Скончался в Москве. Согласно завещанию, его прах Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом, где он «впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…»Его именем названы улицы в некоторых городах страны, одна из московских библиотек, теплоход и астероид. На доме в Москве, где он жил, и на здании школы в Рязани, где он учился, становлены памятные доски.