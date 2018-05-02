«Свободная газета» Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз «Свободная газета».

Выходила в г. Балаково Саратовской области.

Первый номер увидел свет в декабре 1990 г. Первым редактором была Ирина Бальсис. Газета являлась органом общественной экологической организации «Эковек». Первая небольшая редакционная «визитка» получилась весьма задиристой:

«Ох, и газет развелось в последнее время! И все обещают, обещают, обещают – голую правду, словесных свобод, беспредельную объективность, море гласности и кучу демократии. И нашим первым желанием было тоже наобещать весь этот джентльменский демократический набор читателю. Но вовремя остановились. Все мы сыты были обещаниями по горло. А сегодня – особенно. А потому ограничимся информацией, что газета… придерживается мнения, что без оздоровления общества не добиться чистоты окружающей среды».

Впоследствии редактором газеты, до её закрытия, была Ирина Дмитриева.

В 1994 г. «Свободная газета» победила в конкурсе среди газет Средней Волги и выиграла грант фонда «Европа» - современное компьютерно-коммуникационное оборудование, равного которому в Балакове ещё долго ни у кого не было. Это-то и позволило редакции быстро обрести финансовую самостоятельность.

Отличалась газета самостоятельностью и в суждениях, и в оценках федеральной, региональной и местной политики. Острые публикации раздражали представителей балаковской власти, которые неоднократно подавали на газету в суд, но чаще всего проигрывали.

Закрыта после 2013 г.



