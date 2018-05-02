|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 452 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
«Свободная газета»
«Свободная газета».
Выходила в г. Балаково Саратовской области.
Первый номер увидел свет в декабре 1990 г. Первым редактором была Ирина Бальсис. Газета являлась органом общественной экологической организации «Эковек». Первая небольшая редакционная «визитка» получилась весьма задиристой:
«Ох, и газет развелось в последнее время! И все обещают, обещают, обещают – голую правду, словесных свобод, беспредельную объективность, море гласности и кучу демократии. И нашим первым желанием было тоже наобещать весь этот джентльменский демократический набор читателю. Но вовремя остановились. Все мы сыты были обещаниями по горло. А сегодня – особенно. А потому ограничимся информацией, что газета… придерживается мнения, что без оздоровления общества не добиться чистоты окружающей среды».
Впоследствии редактором газеты, до её закрытия, была Ирина Дмитриева.
В 1994 г. «Свободная газета» победила в конкурсе среди газет Средней Волги и выиграла грант фонда «Европа» - современное компьютерно-коммуникационное оборудование, равного которому в Балакове ещё долго ни у кого не было. Это-то и позволило редакции быстро обрести финансовую самостоятельность.
Отличалась газета самостоятельностью и в суждениях, и в оценках федеральной, региональной и местной политики. Острые публикации раздражали представителей балаковской власти, которые неоднократно подавали на газету в суд, но чаще всего проигрывали.
Закрыта после 2013 г.