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«Светлые вести»
«Светлые вести» – газета.
Муниципальная газета городского округа ЗАТО «Светлый».
Зарегистрирована 31 августа 2000 г. С декабря 2012 г. выходит объёмом восемь полос с еженедельной программой телепередач.
В газете публикуются материалы о людях труда, военнослужащих Таманской ракетной дивизии, деятельности администрации, организаций и учреждений округа.
Учредитель – администрация городского округа ЗАТО Светлый.
Главные редакторы:
2000–2001, 2011–2012 гг. – Лидия Васильевна Литвина;
2001–2004 гг. – Елена Ивановна Таймасова;
2005–2010 гг. – Елена Владимировна Хохлова;
с 2012 г. – Светлана Викторовна Климочкина.
В 2013 г. коллектив редакции был занесён на окружную Доску Почёта.
В 2015 г. главному редактору С.В. Климочкиной был вручён переходящий штандарт Губернатора.
В разные годы коллектив награждался грамотами и благодарностями главы городского округа, министерства печати и информации и министерства спорта, физической культуры и туризма Саратовской области, Саратовской областной Думы, федерации лыжных гонок, войсковых частей Таманской ракетной дивизии.