«Светлые вести» Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз «Светлые вести» – газета.

Муниципальная газета городского округа ЗАТО «Светлый».

Зарегистрирована 31 августа 2000 г. С декабря 2012 г. выходит объёмом восемь полос с еженедельной программой телепередач.

В газете публикуются материалы о людях труда, военнослужащих Таманской ракетной дивизии, деятельности администрации, организаций и учреждений округа.

Учредитель – администрация городского округа ЗАТО Светлый.

Главные редакторы:

2000–2001, 2011–2012 гг. – Лидия Васильевна Литвина;

2001–2004 гг. – Елена Ивановна Таймасова;

2005–2010 гг. – Елена Владимировна Хохлова;

с 2012 г. – Светлана Викторовна Климочкина.

В 2013 г. коллектив редакции был занесён на окружную Доску Почёта.

В 2015 г. главному редактору С.В. Климочкиной был вручён переходящий штандарт Губернатора.

В разные годы коллектив награждался грамотами и благодарностями главы городского округа, министерства печати и информации и министерства спорта, физической культуры и туризма Саратовской области, Саратовской областной Думы, федерации лыжных гонок, войсковых частей Таманской ракетной дивизии.