САВИНА Анна Сергеевна Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 4 раз САВИНА Анна Сергеевна – продюсер.

Родилась 19 июня 1982 г. в Саратове.

Выпускница отделения журналистики социологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Прошла путь от практиканта до главного продюсера и выпускающего редактора в телекомпании «Телеком ТВ» («СТС-Саратов», корпорация «Телеком»).

Опыт работы в PR-сфере получила в пресс-службе Саратовского филиала российской телекоммуникационной компании ОАО «Ростелеком».

С 2012 г. реализует спецпроекты ГТРК «Саратов», среди которых «Прямая линия с Губернатором», «Праздничный эфир в День Победы», а также проведённые впервые в областной телерадиокомпании PR-мероприятия для телезрителей и блогеров; является куратором трёх медиа-площадок областной телерадиокомпании (Пресс-центр, Конференц-зал, Летняя беседка) и модератором мероприятий для СМИ; ведёт телепрограмму «Интервью», гости которой самые известные деятели культуры, ключевые федеральные и региональные спикеры.

С 2016 г. – главный региональный продюсер в Саратовской области федерального телепроекта ВГТРК – Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (телеканал «Россия 1»). Результаты работы над проектом в регионе признаны федеральными организаторами лучшими в стране, а в самом регионе гордостью Саратовской области.

В 2018 г. отмечена Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

– продюсер.Родилась 19 июня 1982 г. в Саратове.Выпускница отделения журналистики социологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского.Прошла путь от практиканта до главного продюсера и выпускающего редактора в телекомпании «Телеком ТВ» («СТС-Саратов», корпорация «Телеком»).Опыт работы в PR-сфере получила в пресс-службе Саратовского филиала российской телекоммуникационной компании ОАО «Ростелеком».С 2012 г. реализует спецпроекты ГТРК «Саратов», среди которых «Прямая линия с Губернатором», «Праздничный эфир в День Победы», а также проведённые впервые в областной телерадиокомпании PR-мероприятия для телезрителей и блогеров; является куратором трёх медиа-площадок областной телерадиокомпании (Пресс-центр, Конференц-зал, Летняя беседка) и модератором мероприятий для СМИ; ведёт телепрограмму «Интервью», гости которой самые известные деятели культуры, ключевые федеральные и региональные спикеры.С 2016 г. – главный региональный продюсер в Саратовской области федерального телепроекта ВГТРК – Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (телеканал «Россия 1»). Результаты работы над проектом в регионе признаны федеральными организаторами лучшими в стране, а в самом регионе гордостью Саратовской области.В 2018 г. отмечена Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».