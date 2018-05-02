|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 452 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
САВИНА Анна Сергеевна
САВИНА Анна Сергеевна – продюсер.
Родилась 19 июня 1982 г. в Саратове.
Выпускница отделения журналистики социологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Прошла путь от практиканта до главного продюсера и выпускающего редактора в телекомпании «Телеком ТВ» («СТС-Саратов», корпорация «Телеком»).
Опыт работы в PR-сфере получила в пресс-службе Саратовского филиала российской телекоммуникационной компании ОАО «Ростелеком».
С 2012 г. реализует спецпроекты ГТРК «Саратов», среди которых «Прямая линия с Губернатором», «Праздничный эфир в День Победы», а также проведённые впервые в областной телерадиокомпании PR-мероприятия для телезрителей и блогеров; является куратором трёх медиа-площадок областной телерадиокомпании (Пресс-центр, Конференц-зал, Летняя беседка) и модератором мероприятий для СМИ; ведёт телепрограмму «Интервью», гости которой самые известные деятели культуры, ключевые федеральные и региональные спикеры.
С 2016 г. – главный региональный продюсер в Саратовской области федерального телепроекта ВГТРК – Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (телеканал «Россия 1»). Результаты работы над проектом в регионе признаны федеральными организаторами лучшими в стране, а в самом регионе гордостью Саратовской области.
В 2018 г. отмечена Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».