РОЗАНОВ Кирилл Андреевич Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 4 раз РОЗАНОВ Кирилл Андреевич – журналист, филолог.

Родился 23 апреля 1985 г. в Саратове.

В 2007 г. окончил факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского по специализации «Международная журналистика», спустя год – заочный факультет Саратовской государственной академии права.

С сентября 2004 г. по декабрь 2006 г. – главный редактор саратовской областной молодёжной газеты «Студенческий город». С апреля 2007 г. – главный редактор газеты «Саратовский университет» и заведующий лабораторией печатной и интернет-журналистики СГУ.

Президент Саратовской ассоциации молодых журналистов, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики института филологии и журналистики СГУ, директор по рекламе сайта www.sgu.ru, газет «Саратовский университет» и «Студенческий город», выпускающий редактор журнала «Иннополис».

Кандидат филологических наук.

Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.

– журналист, филолог.Родился 23 апреля 1985 г. в Саратове.В 2007 г. окончил факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского по специализации «Международная журналистика», спустя год – заочный факультет Саратовской государственной академии права.С сентября 2004 г. по декабрь 2006 г. – главный редактор саратовской областной молодёжной газеты «Студенческий город». С апреля 2007 г. – главный редактор газеты «Саратовский университет» и заведующий лабораторией печатной и интернет-журналистики СГУ.Президент Саратовской ассоциации молодых журналистов, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики института филологии и журналистики СГУ, директор по рекламе сайта www.sgu.ru, газет «Саратовский университет» и «Студенческий город», выпускающий редактор журнала «Иннополис».Кандидат филологических наук.Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.