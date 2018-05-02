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РОЗАНОВ Кирилл Андреевич
РОЗАНОВ Кирилл Андреевич – журналист, филолог.
Родился 23 апреля 1985 г. в Саратове.
В 2007 г. окончил факультет филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского по специализации «Международная журналистика», спустя год – заочный факультет Саратовской государственной академии права.
С сентября 2004 г. по декабрь 2006 г. – главный редактор саратовской областной молодёжной газеты «Студенческий город». С апреля 2007 г. – главный редактор газеты «Саратовский университет» и заведующий лабораторией печатной и интернет-журналистики СГУ.
Президент Саратовской ассоциации молодых журналистов, доцент кафедры общего литературоведения и журналистики института филологии и журналистики СГУ, директор по рекламе сайта www.sgu.ru, газет «Саратовский университет» и «Студенческий город», выпускающий редактор журнала «Иннополис».
Кандидат филологических наук.
Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.