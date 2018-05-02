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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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18-января-2018 — прочитано 452 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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«Резонанс»
«Резонанс» – газета.
Выходила в Саратове с февраля 2010 г по март 2013 г.
Издатель – предприниматель и политик Владислав Малышев. Главный редактор – Вадим Рогожин.
Специализация – политическая аналитика, журналистские расследования, критические публикации по социальной тематике.