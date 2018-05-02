«Резонанс» Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз «Резонанс» – газета.

Выходила в Саратове с февраля 2010 г по март 2013 г.

Издатель – предприниматель и политик Владислав Малышев. Главный редактор – Вадим Рогожин.

Специализация – политическая аналитика, журналистские расследования, критические публикации по социальной тематике.