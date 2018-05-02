ПРОТАСОВА Ольга Борисовна Актуально » Летопись — 31-мая-2018 — прочитано 3 раз ПРОТАСОВА Ольга Борисовна – журналист.

Родилась в 1970 г. в Саратове.

В 1993 г. окончила филологический факультет СГУ. Затем работала в ежедневной газете «Саратов». С 2000 г. – обозреватель в журнале «Общественное мнение».

Её статьи печатались в разных СМИ, в том числе, в «толстых» журналах, например, в «Знамени».