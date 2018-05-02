|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 449 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ТЁМКИНА Елена Константиновна
ТЁМКИНА Елена Константиновна – журналист.
Родилась 9 октября 1982 г. в Саратове.
По окончании в 2004 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского работала на телевидении в г. Скопин Рязанской области: снимала сюжеты о жизни района, вела информационные программы.
С 2007 г. – на Саратовском радио ГТРК «Саратов». Ведёт програмы «Час профессионалов» (беседы на актуальные темы с участием членов регионального правительства, депутатов, представителей различных федеральных служб) и «Спросите у доктора» (на вопросы радиослушателей отвечают ведущие врачи региона); автор цикла сюжетов в рамках проекта «Саратовская гармоника – народный символ земли Саратовской»; шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Саратов».
Победитель конкурсов журналистских работ Саратовской областной Думы и регионального управления МЧС.