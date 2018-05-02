ТЁМКИНА Елена Константиновна Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 22 раз ТЁМКИНА Елена Константиновна – журналист.

Родилась 9 октября 1982 г. в Саратове.

По окончании в 2004 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского работала на телевидении в г. Скопин Рязанской области: снимала сюжеты о жизни района, вела информационные программы.

С 2007 г. – на Саратовском радио ГТРК «Саратов». Ведёт програмы «Час профессионалов» (беседы на актуальные темы с участием членов регионального правительства, депутатов, представителей различных федеральных служб) и «Спросите у доктора» (на вопросы радиослушателей отвечают ведущие врачи региона); автор цикла сюжетов в рамках проекта «Саратовская гармоника – народный символ земли Саратовской»; шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Саратов».

Победитель конкурсов журналистских работ Саратовской областной Думы и регионального управления МЧС.

