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РОГОЖИН Иван Алимпович
РОГОЖИН Иван Алимпович – журналист.
Родился в Симбирске (сегодня – Ульяновск) в августе 1909 г.
Участник Великой Отечественной войны. Всю войну прослужил в 135-й стрелковой дивизии в дивизионной газете «За Родину», последовательно, литсотрудником, секретарём, заместителем редактора и редактором. Неоднократно награждён. Первую награду, орден Красной Звезды, получил в 1943 г.:
«Майор Рогожин в дивизии служит со дня её формирования. В наступательных боях, которые вела дивизия в ноябре 1942 г. и в марте 1943 г., а также в обороне, он всегда находился с передовыми подразделениями/, организовывая работу с военкорами и материал для газеты. В бою за д. Моилово 20 июля тов. Рогожин действовал со вторым батальоном 791-го стрелкового полка. 22 июля он выполнял задание политотдела и редакции, участвовал в выполнении специальной операции по заходу в тыл противнику под д. Брусны, со вторым батальоном 396-го стрелкового полка. Был ранен, но с поля боя не ушёл. Вынес в этом бою под огнём противника 4-х раненых бойцов. При отходе батальона ушёл в числе последних. По возвращении в редакцию, несмотря на ранение, не уходил в санбат, а продолжал работу» (из наградного лииста).
Кроме этого ордена, был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
С 10 декабря 1957 г. по 16 октября 1969 г. – старший редактор промышленных передач саратовского областного радио.