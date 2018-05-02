ПАШКИНА Татьяна Александровна Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 25 раз ПАШКИНА Татьяна Александровна – журналист, общественный деятель, социолог.

Родилась 17 марта 1947 г.

В 1970 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

В 1968–1987 гг. – редактор в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию.

Автором и ведущая циклов детских передач «Салют, Победа!», «Вступление», «Законы улиц и дорог», «А у нас во дворе», «Мастерская «Проще простого» и др. Возглавляла редакцию писем, была старшим редактором редакции общественно-политических передач, автором и ведущей циклов передач по экологии: «Кумысная поляна: прошлое, настоящее, будущее», «Земля моя добрая».

В 1987–1989 г. – секретарь исполкома Кировского районного Совета народных депутатов г.Саратова.

В 1989–2001 г. работала в разных должностях в Саратовском облисполкоме, в администрации и в Правительстве Саратовской области, в том числе, в должности заместителя руководителя секретариата вице-губернатора; заместителя министра информации и печати области.

В 2002–2012 гг. – советник по связям с общественностью Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области.

С 2000 г. – на преподавательской работе сначала по совместительству, а с января 2013 г. – доцент кафедры социологии регионов Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского – кандидат социологических наук.

Автор более 50 научных работ, учебных пособий, по демографическим проблемам, социальной сфере, деловому общению, связям с общественностью, региональным средствам массовой информации, книги «Мое телевидение. Из истории Саратовского ТВ» (2007 г.), соавтор книг «Говорит Саратов. История радио в голосах, цифрах, фактах» (2012 г.), «Голливуд на Волге. Из истории Саратовского художественного телекино» (2016 г.), «Бесценные кадры» (2017 г.)

Возглавляет первичную ветеранскую и журналистскую организации ГТРК «Саратов», является руководителем музея истории радио и телевидения ГТРК «Саратов», членом общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области, членом общественного совета при региональном министерстве информации и печати.

Лауреат региональной премии им. А. Никитина (2017 г.) В 2018 г. награждена почётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», имеет государственные награды.

Член Союза журналистов СССР и России.