Союз журналистов России
Саратовское отделение

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МАХАЛИЧЕВА Наталия Ивановна

Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 22 раз
МАХАЛИЧЕВА Наталия Ивановна – журналист.
Родилась 12 апреля 1950 г.
По окончании в 1977 г. Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова работала лектором-музыковедом в Саратовской филармонии.
В 1978–2009 гг. – на Саратовском телевидении.
Автор и ведущая передач, посвящённых классической музыке: «Вечера камерной музыки», «В театре – премьера», «Музыкальный альбом», «Тема с вариациями», «У саратовских композиторов»; народному творчеству: «Досуги, которые мы выбираем», «Золотые ворота». В циклах её передач «Ничего, кроме джаза» принимали участие саратовские джазмены и гастролеры, в «Визит-musik» – приезжие музыканты различных направлений; цикл передач «Знай наших!» представлял телезрителям победителей различных фестивалей и конкурсов; авторская песня звучала в программах «Гитара по кругу», «Возьмёмся за руки, друзья», «Наполним музыкой сердца»; цикл передач «Друзей моих прекрасные черты» был посвящён представителям творческой интеллигенции Саратова; в прямом эфире «До третьего звонка» принимали участие гастролёры: исполнители и композиторы популярной музыки, рока, джаза. Более 4-х лет была внештатным корреспондентом программы «Культура губернии».