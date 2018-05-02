|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 449 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
МАКЕЕВА Надежда Викторовна
МАКЕЕВА Надежда Викторовна – журналист.
Родилась 8 сентября 1946 г.
По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского работала литсотрудником в многотиражной газете «Знамя труда» Саратовского государственного подшипникового завода.
С мая 1973 г. – корреспондент редакции общественно-политических передач на радио Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию: готовила сюжеты в еженедельники «Знамя», «Волга индустриальная», очерки в цикловую передачу «О людях хороших»; автор передачи «По вашим письмам» и радиожурнала «Природа».
С 1977 г. – в редакции художественных передач Саратовского телевидения. Автор цикла «Литературные вечера» (встречи с саратовскими писателями в больших читательских аудиториях), «Премьера книги» (о новых книгах саратовских писателей и поэтов), «Что может библиотека», «У саратовских книголюбов» и др.; цикла передач о саратовских художниках «Вернисаж» и «Белый лист»; цикла передач о самодеятельных художниках и народных умельцах «Свет в окошке». Регулярно освещала работу музеев Саратова и области, вела цикл передач краеведческой тематики «Времени лицо», много лет как редактор работала над передачами о новых программах в Саратовском цирке (автор – Закиров).
В последние годы работы (уже на ГТРК «Саратов») больше передач делает на радио: «Услышать друг друга» (прямые эфиры с деятелями культуры), «От песен в мире тесно» (о творчестве саратовских бардов), «Погода в доме» (очерки о семьях, где оба супруга – люди одной творческой профессии).
Двухкратный лауреат региональной журналистской премии «Золотое перо».
Заслуженный работник культуры РФ.
Член Союза журналистов СССР и России.