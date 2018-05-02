МАКЕЕВА Надежда Викторовна Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 21 раз МАКЕЕВА Надежда Викторовна – журналист.

Родилась 8 сентября 1946 г.

По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского работала литсотрудником в многотиражной газете «Знамя труда» Саратовского государственного подшипникового завода.

С мая 1973 г. – корреспондент редакции общественно-политических передач на радио Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию: готовила сюжеты в еженедельники «Знамя», «Волга индустриальная», очерки в цикловую передачу «О людях хороших»; автор передачи «По вашим письмам» и радиожурнала «Природа».

С 1977 г. – в редакции художественных передач Саратовского телевидения. Автор цикла «Литературные вечера» (встречи с саратовскими писателями в больших читательских аудиториях), «Премьера книги» (о новых книгах саратовских писателей и поэтов), «Что может библиотека», «У саратовских книголюбов» и др.; цикла передач о саратовских художниках «Вернисаж» и «Белый лист»; цикла передач о самодеятельных художниках и народных умельцах «Свет в окошке». Регулярно освещала работу музеев Саратова и области, вела цикл передач краеведческой тематики «Времени лицо», много лет как редактор работала над передачами о новых программах в Саратовском цирке (автор – Закиров).

В последние годы работы (уже на ГТРК «Саратов») больше передач делает на радио: «Услышать друг друга» (прямые эфиры с деятелями культуры), «От песен в мире тесно» (о творчестве саратовских бардов), «Погода в доме» (очерки о семьях, где оба супруга – люди одной творческой профессии).

Двухкратный лауреат региональной журналистской премии «Золотое перо».

Заслуженный работник культуры РФ.

Член Союза журналистов СССР и России.

