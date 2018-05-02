ЛОСЕВА Маргарита Яковлевна Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 20 раз ЛОСЕВА Маргарита Яковлевна – журналист.

Родилась 21 мая 1940 г.

После окончания в 1964 г. Саратовского автодорожного института работала инженером-технологом. В 1979 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

В 1980–2001 гг. – редактор в главной редакции художественных передач Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию.

Автор и ведущая радиопрограмм «Саратов музыкальный», «Из культурного прошлого Саратова», «Наше наследие», «Страницы театральной жизни Саратова», информационно-художественного еженедельника «Вечерний Саратов», «Большие имена Саратова», информационно-публицистического цикла «Мой Саратов»

Двухкратный победитель регионального конкурса на лучшую журналистскую работу года (1989 и 1997 гг.) в 1997 г. за цикл радиопередач «Ноктюрн» и «Театральные встречи» отмечена дипломом Союза журналистов России.

Член Союза журналистов СССР и России.

