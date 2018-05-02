КАРПАКОВА Ольга Фёдоровна Актуально » Летопись — 27-мая-2018 — прочитано 17 раз КАРПАКОВА Ольга Фёдоровна – журналист.

Родилась 12 июня 1923 г.

По окончании в 1951 г. филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского работала заведующей методическим кабинетом Саратовской областной научной библиотеки.

С весны 1958 г. по 1978 гг. – на Саратовском телевидении: старший редактор редакции художественного вещания, автор и ведущая циклов передач «В театре премьера», «Театр и зритель», телевизионной гостиной «В гостях у ТВ»; создавала творческие портреты ведущих актёров того времени. Особая страница – цикл передач «Народ – творец красоты»: встречи с одарёнными, увлечёнными людьми, которые для души занимались живописью, чеканкой, кружевоплетением, резьбой по дереву, вышивкой, скульптурой.

Член Союза журналистов СССР и России.