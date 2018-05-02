ФИШТАНГ-ФИН Семён Самойлович Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 24 раз ФИШТАНГ-ФИН Семён Самойлович – журналист.

Родился в 1905 г.

Участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 г. назначен сначала инструктором-литератором, а затем ответственным секретарём фронтовой газеты на польском языке при политуправлении Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 г. был переброшен под Сталинград и назначен инструктором-литератором 7-го отдела политуправления Сталинградского фронта. В 1943 г. вёл ту же работу в политуправлении Южного фронта. В 1944 г. находился в должности старшего инструктора политуправления 4-го Украинского фронта, но в конце сентября того же года по приказу Главного политуправления Советской Армии прибыл в Польшу на 1-й Белорусский фронт и был назначен заместителем ответственного редактора газеты «Вольность». В этой должности находился до февраля 1951 г. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями, в том числе, медалями Польской народной республики.

С января 1954 г. по июль 1958 г. – редактор областного отдела радиоинформации саратовского областного радио.