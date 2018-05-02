ФЕКЛИСТОВ Сергей Михайлович Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 23 раз ФЕКЛИСТОВ Сергей Михайлович – журналист.

Родился в г. Нукус Кара-Калпакской АССР (Узбекистан) 31 июля 1909 г.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в частях действующей армии на Дальневосточном, Центральном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах и в Северной группе войск в качестве старшины роты, помкомвзвода связи и фотографа политотделов 226-й дивизии и 18-й армии.

Неоднократно награждён, в том числе, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»:

«Служит фотографом при политотделе. Фотографирование бойцов, сержантов и офицеров для партдокументов производит в любой обстановке. Не раз он производил съёмки на передовой под артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём противника, особенно на правом берегу Днепра в районе д. Ровы.

Проявил храбрость при занятии с. Духановки Сумской области. Идя в атаку с наступающим подразделением он одним из первых ворвался в село. Получив ранение, не покинул поле боя до тех пор, пока село не было очищено от немцев.

Исключительную выдержку, мужество и отвагу проявил 24 ноябряя 1943 г., оказавшись в окружении в г. Коростоне, где он производил фотографирование на передовой линии. Тов. Феклистов возглавил группу бойцов до 60 человек и отбивал контратаки немцев, а под прикрытием темноты повёл их на прорыв кольца противника. Внезапным ударом они вырвались из окружения, не понеся потерь, при этом он сам лично уничтожил двух немцев.

Тов. Феклистов принимает активное участие в оформлении альбома Героев Советского Союза и организует материал для альбома истории дивизии» (226-й стрелковой).

В конце 1950-х гг. – корреспондент саратовского областного радио.