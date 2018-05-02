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СУХОВА Галина Михайловна
СУХОВА Галина Михайловна – журналист.
Родилась в Москве в декабре 1915 г.
В первые дни Великой Отечественной войны уехала на фронт вместе с работниками редакции газеты «Боевая подготовка», где работала с 1939 г. литературным работником отдела армейской жизни. С июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. – на Северо-Западном фронте в газете «Врага на штык» 27-й армии (впоследствии 4-я Ударная армия), затем – в дивизионной газете 234-й стрелковой дивизии ответственным секретарем редакции. В июне 1943 г., после ранения и контузии, из полевого госпиталя попала в тыловые и пробыла в них до января 1944 г. После короткого отпуска – снова на фронте, в редакции газеты «Защитник Родины» 6-й Гвардейской танковой армии, а Победу встретила в редакции газеты 5-го Гвардейского танкового корпуса.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями.
С января 1955 г. по июнь 1957 г. – корреспондент отдела общественно-политических передач саратовского областного радио.