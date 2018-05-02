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Союз журналистов России
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«Степной край»
«Степной край» – газета.
Выходит в Ершовском районе Саратовской области. Учредители – министерство информации и печати Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района и редакция.
Первый номер увидел свет в марте 1930 г. под названием «Ленинский путь».
В 1994 г. переименована в «Степной край». В разные годы издание выходило 2 или 3 раза в неделю, с 2006 г. – один раз..
До сентября 1979 года «районку» возглавляла Т.К. Ананьева, после неё – Г.Л. Мещеряков, в 2004–2007 гг. – Н.А.Линдигрин. С сентября 2007 г. газетой руководит М.В. Пучкова.
Многие годы в ершовском издании трудились такие журналисты, как А.П. Ковынева, Н.П. Пряников, Н.И. Замятин, В.Г. Сарафанов, Г.А. Субботкина, Л.Ф. Тихонова, З.Ф. Шарова, П.В. Сергеев, Е.Н. Евдокимов, Е.П. Сучкова, О.В. Алиева, Н.Н. Лещук, Т.А. Плютинская, О.Б. Панютина.