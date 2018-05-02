«САРАТОВБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 24 раз «САРАТОВБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (sarbc.ru ) – интернет-портал.

Информационная система «СаратовБизнесКонсалтинг» была создана в 2000 г. по принципу портала, объединившего в себе разделы с различной тематической направленностью со ссылками с главной страницы. Первый продукт ресурса, создающий главный новостной контент, – информагентство «СаратовБизнесКонсалтинг». Первая новость вышла на сайте 18 апреля 2000 г. СарБК стал первой в Саратове информационной интернет-площадкой, первым официальным интернет-СМИ.

Главными редакторами в разное время были Мария Бахарева (2000 г.), Андрей Башкайкин (2001–2010 гг., с 2017 г.), Алексей Мурзов (2011– 2017 гг.)

Фирменый стиль информагентства: только факты – выводы пусть делают сами читатели. В 2007 г. на сайте появились аналитические материалы (издание «Фокус», руководитель – Анна Дружинина).

В разные годы большой вклад в развитие системы внесли руководители разработки Алексей Пресняков (первоначальный «движок» и новостная система), Александр Иванов (базовые «классические» разделы информационной системы), Роман Юдкин (Фото.Агентство и другие дополнительные разделы), Павел Лебедев, Тихон Ивакин.

Особенная роль по техничекому обслуживанию СарБК принадлежит системному администратору Владимиру Степанову.

У сайта было несколько редизайнов, менявших не только внешний вид ресурса, но и вносящих глубокие продуктовые изменения. Дизайнеры СарБК: Александр Коркин (с 2000 г.), Михаил Цымбал (2005–2008 гг.), Александр Маркин,Тихон Ивакин

Ключевые продукты, внёсшие существенный вклад в развитие СарБК:

– Консультации ;

– Онлайн-конференции (СарБК одним из первых в Рунете (с 2001 г.) стал проводить онлайн-конференции (online.sarbc.ru). Среди гостей были пионеры рунета Антон Носик (основатель lenta.ru) и Андрей Себрант (Яндекс); журналисты Артём Троицкий, Александр Белоновский (главный редактор lenta.ru); губернаторы Саратовской области Дмитрий Аяцков, Павел Ипатов, Валерий Радаев; политики Владимир Жириновский, Любовь Слиска, Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Сергей Глазьев, Владислав Третьяк, Михаил Делягин; актёры, музыканты, режиссёры, среди которых такие знаменитости, как Олег Табаков, Пётр Мамонов, Валерия, Гарри Бардин, Игорь Губерман, Александр Калягин, Сергей Трофимов);

– Web-камеры (В режиме онлайн работает 50 веб-камер, установленных на оживлённых перекрестках и улицах Саратова; техническую возможность для работы камер обеспечивает телекоммуникационная компания «Ренет Ком»; записи с этих камер постоянно используют правоохранительные органы и жители города);

– Справочник саратовских аптек;

– Фотобанк;

– Интернет-реклама (бессменный коммерческий директор – Елена Васюкова).

СарБК фактически сформировал рынок интернет-рекламы Саратова, став рекламной площадкой, способной по охвату соперничать с другими заметными медиа-ресурсами. Переломным моментом для рынка интернет-рекламы стал семинар «Реклама в интернете» на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области, организованныи СарБК при участии медиа-менеджеров «РосБизнесКонсалтинг». Семинар собрал около 80 маркетологов крупнейших Саратовских компаний.

С 2011 г. на сайте работает Интернет-телевидение. Среди гостей «СарБК-ТВ» в эксклюзивных интервью актёры Олег Меньшиков, Максим Матвеев, Александр Ширвиндт, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Евгений Миронов и Нонна Гришаева, певицы Кристина Орбакайте, Любовь Казарновская и Дина Гарипова, певцы–композиторы Юрий Шевчук и Денис Майданов, музыкант Владимир Спиваков, телеведущий Леонид Якубович, писатель Олег Рой, публицист Александр Проханов, политик Ирина Хакамада, экономист Михаил Делягин, знаток Максим Поташев, историк моды Александр Васильев.

Кроме информационно-новостных разделов на сайте работает несколько торговых площадок с досками объявлений. Среди них – «Недвижимость» (realty.sarbc.ru), «Авто» (auto.sarbc.ru), «Работа» (job.sarbc.ru). В структуре портала 15 лет работает и регулярно обновляется «Справочник организаций», включающий 15 тыс. названий.Журналисты СарБК регулярно получают награды от организаций, ведомств и органов власти за профессиональное освещение деятельности.

Интересные факты:

– СарБК является разработчиком первой системы SMS-Info для сотового оператора «Мегафон» (контент и техническая реализация);

– в рамках СарБК был создан уникальный для России региональный сайт «Банки Саратова» (сайт создан по принципу информационной площадки по всем банковским услугам и по сей день является рабочим инструментом для саратовского отделения Центробанка);

– первая онлайн-конференция губернатора Саратовской области Павла Ипатова 20 октября 2005 г. продолжалась более 5 часов, во время которых ни гость, ни редакторы не покинули рабочих мест;

– СарБК изначально состоялся как электронное СМИ, и лишь в 2008 г. обзавёлся бумажной версией– печатным изданием «e-версия СарБК»;

– журналист СарБК Екатерина Ференец прошла региональный отбор и была аккредитована на Зимние Олимпийски Игры в Сочи в 2014 г..

СарБК – крупнейший интернет-портал Саратовской Губернии. В настоящее время он состоит из 34-х разделов-сайтов.