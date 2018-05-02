«Саратовские губернские ведомости» Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 20 раз «Саратовские губернские ведомости» – газета.

Первая газета в Саратовской губернии.

Первый номер вышел в 1838 г. Первым редактором был чиновник и, впоследствии, известный краевед-иисторик Андрей Леопольдо, занимавший этот пост до 1847 г. При нём «… ведомости» выходили каждую субботу с фоициальной и неофициально частями. Формат был чуть меньше печатного листа, а печать – довольно крупная. Название, номер и дата занимали почти две трети первой страницы. В первые годы своего существования «…ведомости» печатали тиражом всего 212 экземпляров: ровно столько, сколько было в губернии присутственных мест.

В течение первых нескольких лет Леопольдов привлёк к сотрудничеству учителей, священников и учёных. Он опубликовал огромное количество этнографических и исторических материалов. Именно он впервые в Саратове предложил создать на страницах газеты сельскохозяйственный раздел, где публиковались различные научные материалы.

Следующим редактором газеты стал известный русский историк Николай Костомаров, который жил и работал в Саратове. При нём общественность обратила-таки внимание на газету и отзывалась о ней как о «выдающихся из ряда подобных органов печати».

В 1849 г., в связи с чрезвычайной занятостью Костомарова научной работой, ведение газетным столом было передано некому Эрихову, а потом, в 1856 г., – бывшему делопроизводителю Даниилу Мордовцеву. Этому почтенному историку и публицисту, известному в столичных кругах, удалось оживить официальную газету. Но все-таки в 1860-х гг. она стала терять своего читателя.

С 1870 г. газета выходила ежедневно.

С июня 1879 г. должность редактора «…ведомостей» занял Авдий Соколов, ранее редактировавший «Саратовский листок». Новый редактор придумал печатать на страницах газеты материалы для чтения, а для привлечения читателей – рассылать горожанам открытки. Такая первая рекламная кампания была проведена в 1881 г.

С 1886 г. газета выходила два раза в неделю.

В 1917 г. Саратовский губисполком реформировал газету «…ведомости» в газету «Известия» и официально сделал её своим печатным органом.

До 1851 г. в состав Саратовской губернии, помимо изввестных сегодня районов-уездов, входили Камышинскиий, Кузнецкий, Царицынский уезды и огромная территория Заволжья: Николаевский, Новоузенский и Царёвский, первые два из которых в 1851 г. вошли в состав новообразованной Самарской губернии, последний – Астраханской. А после Октябрьской революциии 1917 г. к Пензенской губернии (затем области) присоединили Кузнецкий уезд, а к новообразованной Царицынской – Царицынский и частично Камышинский, Саратовской же вернули Николаевский и Новоузеенский. Поэтому в «…ведомостях» – множесттво материалов, интересных для исследователей истории не только Саратовской, но и Пензенской, Саратовской, Волгоградской (бывшей Царицынской) и Астраханской областей.

